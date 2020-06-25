20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать

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Ученые давно пришли к выводу, что лень порой полезна для здоровья. Она не дает организму переутомляться, позволяет лучше восстанавливаться и рациональнее действовать. Именно в моменты прокрастинации к людям нередко приходят отличные идеи, главное — не переборщить с порцией лени и не впасть в стадию «сойдет и так».

Мы в AdMe.ru знаем, что лень может исподтишка напасть на любого и испортить его планы. Хотя у некоторых людей с ней особо теплые отношения.

«Хотя я работаю в компании с многомиллиардным оборотом, бумажные полотенца в наших туалетах выглядят так»

Просто циферки над дверьми были очень мелкими, а желание доделать уже все побыстрее — очень сильным

Если не получается починить изолентой, значит, ты используешь недостаточно изоленты

Отличное решение: грязь засохнет и потом сама отвалится

Не рассчитали немного. Но, собственно, и так ведь сойдет

Ну теперь здесь только как-то так присаживаться

Когда ты очень спешишь на работу

Интересно, внутри теперь работает половина телевизора?

«Что вы говорите? На одинаковом расстоянии надо было сделать? Но и так ведь работает!»

Зачем подгонять одно под другое, если и так неплохо

Когда кнопка сигнала водителю перестала работать, а сделать новую нет времени

«Я понял, что прикроватную тумбу можно и не собирать»

Этот знак мог бы стать эмблемой Лиги Лени

«Приходят дорожники для нанесения разметки и рисуют линию через люк. Потом приходит „Водоканал“, делает свои дела и ставит люк обратно. Но выравнивать линию им лень, кладут как попало. Через пару лет опять приходят дорожники...»

Зачем кирпичи подгонять и ровно делать? Тогда ж орнамента красивого не будет, да и долго это

Когда купил фитнес-коврик и не теряешь надежду похудеть к лету

Как говорится, слепили из того, что было

Все совпало: один поленился убрать машину, другой — сделать ровный асфальт

Когда один мастер постарался, а второй решил, что сойдет и так

Дом, который построил Джек. Очень ленивый Джек

«Скотч, прикрученный на саморезы, — теперь я видел все. Интересно, дюбель использовался?»

Сделал на скорую руку, зато сам

Бонус: ленивыми бывают не только люди

«Моя собака довольно ленивая».