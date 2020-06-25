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20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать

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Ученые давно пришли к выводу, что лень порой полезна для здоровья. Она не дает организму переутомляться, позволяет лучше восстанавливаться и рациональнее действовать. Именно в моменты прокрастинации к людям нередко приходят отличные идеи, главное — не переборщить с порцией лени и не впасть в стадию «сойдет и так».

Мы в AdMe.ru знаем, что лень может исподтишка напасть на любого и испортить его планы. Хотя у некоторых людей с ней особо теплые отношения.

«Хотя я работаю в компании с многомиллиардным оборотом, бумажные полотенца в наших туалетах выглядят так»

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© The_Tallman / reddit

Просто циферки над дверьми были очень мелкими, а желание доделать уже все побыстрее — очень сильным

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© bigdaddyramos69 / reddit

Если не получается починить изолентой, значит, ты используешь недостаточно изоленты

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© DirtySocks / pikabu

Отличное решение: грязь засохнет и потом сама отвалится

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© KnightsofRen11 / reddit

Не рассчитали немного. Но, собственно, и так ведь сойдет

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© Rhododendhron / reddit

Ну теперь здесь только как-то так присаживаться

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© lyalyafei / pikabu, © Yip Man 3 / Pegasus Motion Pictures

Когда ты очень спешишь на работу

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© occolla / reddit

Интересно, внутри теперь работает половина телевизора?

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© Alexwah / reddit

«Что вы говорите? На одинаковом расстоянии надо было сделать? Но и так ведь работает!»

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© 9999monkeys / reddit

Зачем подгонять одно под другое, если и так неплохо

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© daaaangdood / reddit

Когда кнопка сигнала водителю перестала работать, а сделать новую нет времени

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© jeff0802 / reddit

«Я понял, что прикроватную тумбу можно и не собирать»

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© ImWadeYo / reddit

Этот знак мог бы стать эмблемой Лиги Лени

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© ToBapuLLI / pikabu

«Приходят дорожники для нанесения разметки и рисуют линию через люк. Потом приходит „Водоканал“, делает свои дела и ставит люк обратно. Но выравнивать линию им лень, кладут как попало. Через пару лет опять приходят дорожники...»

Зачем кирпичи подгонять и ровно делать? Тогда ж орнамента красивого не будет, да и долго это

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© the_swedish_cow / reddit

Когда купил фитнес-коврик и не теряешь надежду похудеть к лету

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© Danny77 / pikabu

Как говорится, слепили из того, что было

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© silkas / pikabu

Все совпало: один поленился убрать машину, другой — сделать ровный асфальт

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© ardzey2003 / reddit

Когда один мастер постарался, а второй решил, что сойдет и так

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© messcoffer / pikabu

Дом, который построил Джек. Очень ленивый Джек

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© lRooney / pikabu

«Скотч, прикрученный на саморезы, — теперь я видел все. Интересно, дюбель использовался?»

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© i7071270 / pikabu

Сделал на скорую руку, зато сам

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© stas7077 / pikabu

Бонус: ленивыми бывают не только люди

20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
© sas9008 / pikabu

«Моя собака довольно ленивая».

А у вас какие отношения с ленью?

Фото на превью The_Tallman / reddit
402149
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