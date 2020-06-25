20+ человек, которые идут на безумные ухищрения, только бы ничего не делать
Ученые давно пришли к выводу, что лень порой полезна для здоровья. Она не дает организму переутомляться, позволяет лучше восстанавливаться и рациональнее действовать. Именно в моменты прокрастинации к людям нередко приходят отличные идеи, главное — не переборщить с порцией лени и не впасть в стадию «сойдет и так».
Мы в AdMe.ru знаем, что лень может исподтишка напасть на любого и испортить его планы. Хотя у некоторых людей с ней особо теплые отношения.
«Хотя я работаю в компании с многомиллиардным оборотом, бумажные полотенца в наших туалетах выглядят так»
Просто циферки над дверьми были очень мелкими, а желание доделать уже все побыстрее — очень сильным
Если не получается починить изолентой, значит, ты используешь недостаточно изоленты
Отличное решение: грязь засохнет и потом сама отвалится
Не рассчитали немного. Но, собственно, и так ведь сойдет
Ну теперь здесь только как-то так присаживаться
Когда ты очень спешишь на работу
Интересно, внутри теперь работает половина телевизора?
«Что вы говорите? На одинаковом расстоянии надо было сделать? Но и так ведь работает!»
Зачем подгонять одно под другое, если и так неплохо
Когда кнопка сигнала водителю перестала работать, а сделать новую нет времени
«Я понял, что прикроватную тумбу можно и не собирать»
Этот знак мог бы стать эмблемой Лиги Лени
«Приходят дорожники для нанесения разметки и рисуют линию через люк. Потом приходит „Водоканал“, делает свои дела и ставит люк обратно. Но выравнивать линию им лень, кладут как попало. Через пару лет опять приходят дорожники...»
Зачем кирпичи подгонять и ровно делать? Тогда ж орнамента красивого не будет, да и долго это
Когда купил фитнес-коврик и не теряешь надежду похудеть к лету
Как говорится, слепили из того, что было
Все совпало: один поленился убрать машину, другой — сделать ровный асфальт
Когда один мастер постарался, а второй решил, что сойдет и так
Дом, который построил Джек. Очень ленивый Джек
«Скотч, прикрученный на саморезы, — теперь я видел все. Интересно, дюбель использовался?»
Сделал на скорую руку, зато сам
Бонус: ленивыми бывают не только люди
«Моя собака довольно ленивая».
А у вас какие отношения с ленью?
Фото на превью The_Tallman / reddit