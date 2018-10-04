20 человек, которые и не подозревали, чего им будет стоить одна маленькая оплошность

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Бесспорно, каждый человек имеет право на ошибку. Однако не все на этих ошибках учатся: чью-то жизнь можно смело назвать «Тысяча и 1 способ облажаться на ровном месте». Радует только то, что над такими историями всегда можно посмеяться.

Мы в AdMe.ru знаем, что главное оружие против любых неудач — юмор, и советуем утешаться тем, что рядом всегда найдутся бедолаги, которым пришлось похуже вашего.

«Мой папа заказал новую кредитную карту со своей фотографией. Он думал, что это будет маленькое изображение, как на его предыдущей карте. Вот что он получил сегодня»

«Сегодня я заработала новый шрам в виде Авраама Линкольна, сев на раскаленный пенни, который лежал на переднем сиденье моего авто»

Все тайное всегда становится явным

«Этот бедолага припарковал свою машину на берегу, забыв про прилив»

Кара, которая должна настигать всех грубиянов

«Сегодня я решил наконец починить заслонку в ванной»

Месть — это блюдо, которое подается холодным

«Однажды в детстве, накануне съемки для выпускного альбома, я решила подстричь себе челку и украсить лицо переводными тату»

«Я не хотела, чтобы на работе узнали, что я планирую увольняться. Репортеры засняли меня на ярмарке вакансий и показали по ТВ»

«Мой друг совершил сегодня целую серию роковых ошибок»

Мгновенное сожаление, понятное без слов

Так выглядит фраза «Не поверю, пока сам не проверю»

Женщины никогда не прощают ошибок

И никогда не упускают шанс о них напомнить

Когда все же стоило закрепить катер

«4 часа назад я решил обновить компьютер. Через 7 минут начинается моя защита дипломной работы»

«Идет обновление системы: 75 %. Пожалуйста, не выключайте компьютер. Это может занять некоторое время».

Глупость или вера в человеческую порядочность?

«Стоило мне нарядить сына и отвернуться буквально на минуту, как...»

Тот самый момент, когда вспоминаешь, что телефон все время был в заднем кармане

«Моя подруга решила покрасить волосы в синий. Теперь она Смурф»