20+ человек, которые не стали влезать в долги ради свадьбы и просто кое на чем сэкономили

Свадьба — событие важное и, что уж там говорить, довольно затратное. Но герои нашей статьи на собственном опыте убедились в том, что ее вполне можно отлично сыграть даже при скромном бюджете. Например, некоторые из них решили вместо пышного банкета устроить торжество на природе, кому-то удалось найти недорогое шикарное платье и даже сделать себе макияж не хуже профессионального визажиста.

Мы в AdMe.ru в восторге от людей, которые умеют устроить классный праздник и не сильно при этом потратиться.

«Я наконец-то нашла идеальный наряд всего за $ 300»

«Кое-кто мне сказал, что свадебное платье я будто одолжила у старушки, но такой уж у меня стиль, и я люблю его уникальность».

«2020 год был очень тяжелым. Но в августе у нас была скромная свадьба на пляже, и это был лучший день в моей жизни»

«Я сама оформила букеты»

«Провели нашу свадьбу на крыльце перед домом в прямом эфире. Это, конечно, нетрадиционно, зато сэкономили кучу денег»

«Мы поженились в ботаническом саду, что было совсем недорого. Мое платье было недорогим, лимузин нам бесплатно дала бабушка мужа, а сам прием мы устроили в доме золовки»

«Я очень нервничала из-за того, что решила сама сделать себе макияж на свадьбу. Но мне очень нравится результат»

«Мы должны были обручиться в Японии, но вместо этого устроили пикник с пиццей у реки, и я бы ничего не стала менять»

«Делаю украшения для своей свадьбы, что думаете?»

«Я получила свое платье всего за $ 99»

«У нас была нетрадиционная свадьба: только мы и пара друзей на пляже. О большем я не могла бы и просить»

«Несмотря на всяческие злоключения типа массового отключения электроэнергии и дождя, мы сделали это. Я вышла замуж за любовь всей моей жизни»

«Свадьбу мы проводили в парке, бесплатно. Обувь была нужна только дочерям, макияж я сделала себе сама».

«Все еще не могу поверить, что я замужем. Платье я купила на ASOS, и по нему так сразу и не скажешь, что я пролила на него тоналку»

«Свекровь оттирала его так, как будто от этого зависела ее жизнь».

«Свадебные туфли своими руками»

«Так как гостей было немного, я решила сама испечь торт»

«Одежда и моя, и мужа обошлась нам меньше чем в $ 200. А серьги мне сделала подруга»

«На следующей неделе у меня свадьба, и я сама делаю себе макияж. Так как наша тема — осень, я захотела накраситься чуть драматичнее»

«Свадьба моей мечты на заднем дворе нашего дома. Большая часть денег ушла на фотографа, потому что фотографии для нас очень важны»

«Просто хочу поделиться фото чудесного обручального кольца, которое мой жених сделал собственными руками. Для меня оно идеально»

«Мой свадебный образ. Я сама сделала себе прическу, а мама подшила мне платье»

«Вышла замуж за этого невероятного парня. Я была в идеальном платье всего за $ 20, он — в классном костюме за $ 120»

«Прически, макияж и цветы — все это нам подарили друзья. Мы хотели чуть позже устроить большую свадьбу, но я не уверена, что мы сможем превзойти этот вечер».

«Решила рискнуть и заказать свадебное платье через интернет. Вчера оно пришло. Оно даже красивее и нежнее, чем любое другое из тех, которые я мерила»

«Мы сделали это, ребята! Это был чудесный день, который стоил нам всего ничего»

«Конечно, были и „большие“ расходы. Почти все деньги ушли на оформление. Сама свадьба состоялась у нас дома».

«Вот красишься ты на собственную свадьбу, стараешься, а потом надеваешь очки, а они закрывают 90 % макияжа»