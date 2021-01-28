20 человек, чье шестое чувство — отменное чувство юмора

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Новое обширное исследование показало, что хорошее чувство юмора снижает уровень смертности, особенно среди женщин. Может, именно поэтому у многих из нас желание шутить, смеяться и разыгрывать других заложено в крови. А некоторые так вообще жизни своей не представляют без возможности повеселить окружающих. Как, к примеру, герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru нашли людей, которые своими шутливыми выходками обеспечили нам позитивный настрой на неделю вперед.

«Мой коллега поймал ящерицу, поместил под пластиковую миску и устроил ритуал с кошачьими фигурками»

«P. S. Он отпустил ящерицу сразу после того, как сфотографировал ее».

«Моя дочь (9 лет) спросила, не хочу ли я помочь ей с домашним заданием для ее художественного класса. Кажется, я никогда не повзрослею»

«Я заменял настил и оставил маленький сюрприз для того, кто потом будет заниматься ремонтом»

«Эту толстовку с поддельным логотипом Polo я нашел в секонд-хенде»

«Природа так прекрасна, если остановиться на секунду и по-настоящему ее оценить»

«У меня чуть сердце не остановилось, когда катила тележку на место и увидела это»

«Мои родители относятся к нашим питомцам как к каким-то королевским особам. Поэтому я заказал для них эти портреты»

«Я ведь все правильно делаю, да?»

«Моя младшая сестренка купила бижутерию для своей кошки. Вот результат»

«Сегодня был день рождения моего отца. У нас не было нужных цифр, и мы решили скреативить»

«На ферме, что расположена рядом со мной, живет курица, которой разрешено свободно гулять. Так как сейчас темнеет рано, владельцы надели на нее светоотражающий жилет»

«Сказала своему парню, что на Рождество подарю ему гамбургер»

В местной библиотеке сделали снеговика из книг

«На Рождество мне подарили эту кормушку для белок в виде головы единорога. Сегодня наконец-то удалось заснять видео»

Еще один нереальный стандарт женского тела

Этот дом охраняет индюк

«Моя дочь наклеила головы Дэнни Де Вито на семейные фотографии в доме»

«Напечатал на 3D-принтере грустного Киану, чтобы он присматривал за мной на работе»

Уличный торговец демонстрирует свои шляпы на дорожных конусах

Это было на парковке спортзала

«Велосипедная парковка».