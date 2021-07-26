20+ человек, которые хотят крутую обувь, а спускать на нее бешеные деньги не хотят

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Сегодня в магазинах такой выбор всякой обуви, что и растеряться немудрено. Но если душа просит чего-то особенного, а дизайнерские туфли стоят как крыло от самолета, то можно применить свой талант. Ведь и правда, для того чтобы превратить обычную пару в эксклюзивный шедевр, нужны всего лишь желание и немного терпения.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать работы людей с золотыми руками, которые из рядовой обуви могут сделать штучную вещицу с изюминкой. А некоторые идеи так и вовсе взяли на заметку.

«Моя первая попытка разрисовать обувь. Я в восторге от того, что получилось»

В жизни это не надел бы. Просто поставил бы и любовался. © FullMetalArthur / Reddit

«Я сделала их сама! Полностью! И этот печатный принт тоже»

«У меня серьезные проблемы с ногами, от обычной обуви все болит. А босиком-то не везде походишь. Поэтому взяла и сделала вот это»

Какими же удобными они выглядят! © Kilala33 / Reddit

«Я тут полностью все сам нарисовал»

Да е-мое, я не могу перестать на них пялиться. © Candle-Shaker / Reddit

«Ну наконец-то все готово, и я могу их надеть прямо сегодня»

«Свадебные туфли для сестры. Первый раз, кстати, обувь переделывала»

«На подошве — стихотворение, которое я сама написал в честь ее свадьбы».

А вот эти ботинки — полностью ручной работы

Так, я срочно хочу их купить! © taxsupplier / Reddit

И эта целая галерея обуви — работа одного человека

Что-то потрясающее! Была бы просто счастлива отыскать среди них любые своего размера. © ChelseaStarleen / Reddit

Одна маленькая вышивка, и — вжух! — стандартные кеды стали необыкновенными

«Переделала старые бежевые туфли во что-то сказочное»

Вот была просто обувка, а получилась вкуснятина

Мне кажется, что кто-то точно захочет их лизнуть. © queenhibiscusx / Reddit

«Я прямо горжусь этой своей раскраской под дерево»

«Сын хотел ледяного и огненного драконов. Вот, нарисовала»

Да я бы и себе их прикупил. А мне вообще-то за 40. © archiekane / Reddit

«А я тут сделал кроксы золотыми и сияющими»

«Моя двоюродная сестра — учительница химии. Поэтому сделала ей туфли с элементами из таблицы Менделеева»

«А я на днях разрисовала новую пару обуви»

«Добавила вышивку на старые слипоны. Да, мне еще учиться и учиться, но результатом вполне довольна»

«Не смогла найти те самые идеальные туфли для вечеринки, так что пришлось импровизировать»

«Потратил все выходные на то, чтобы придумать эту роспись. Что думаете?»

Не знаю, чему я завидую больше: твоей обуви или твоему таланту. © GrinsNGiggles / Reddit

«Как же долго я искала свои идеальные свадебные туфли! 2 часа переделок — и вот она, пара моей мечты»

«Сама украшала ботинки аж 2 раза. Просто сначала все пошло не так и переделывала. Но оно того стоило!»