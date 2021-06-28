20+ человек, которые хотели вкусно поесть, но получилось лишь голодно облизаться

Наверняка у каждого было такое состояние, когда так лень что-то придумывать и готовить. Ведь можно же выбрать что-нибудь вкусненькое в интернете и просто ждать курьера. Но, к сожалению, даже проверенные рестораны, кафе и сервисы по доставке еды не являются гарантией того, что вы в итоге сможете вкусно поесть. А порой и вовсе вы можете стать «счастливым» обладателем съедобного «нечто».

Герои нашей статьи и стали такими «счастливчиками». А мы в AdMe.ru искренне им сочувствуем и надеемся, что случаев такого сервиса будет все меньше.

«Заказала курицу для сына. Я попробовала оторвать от нее кусочек, и, к моему удивлению, курицей оказалось полотенце во фритюре»

«Заказал я, значит, фисташковые блинчики, а привезли вот это»

«Вот такие хлебные палочки доставили моему другу»

«Какое замечательное куриное буррито»

«Салат, который я ожидал получить, и что в итоге привезли»

«Экстрапротеин в моем обеде. Я точно останусь голодным»

«Когда я открыл свой заказ, меня аж затрясло от злости»

«Мы заказали тост с веганским лососем. Не знаю, чего я ожидала, но явно не этого!»

«На заправке мне продали сырую курицу»

«Этот клубничный пончик — большое разочарование»

«Заказала я торт, а мне доставили его вертикально»

«Нашел этот ингредиент в омлете, который заказал. Вытащил прямо у себя изо рта»

«Я заказал 10 наггетсов, и вот что получил»

«Что я заказал. И что пришло. Это боль»

«Эти сашими, между прочим, заявлены как „выбор шеф-повара“ и стоят $ 40»

«Технически в этой пицце есть шпинат, но я ожидал, что он будет под сыром. И что это, черт возьми, такое?»

«Салат, который заказала жена. У компании был сбой в программе заказов, поэтому салат бесплатный. Но я думаю, что они должны были заплатить ей, чтобы она его забрала»

«Я заказала сэндвич. Его фото из инстаграма — сверху. То, что мне привезли, — внизу»

«Заказал я пельмени, и в итоге получил эту зеленую мерзость»

«Я просто сейчас лопну от смеха и злости»

«Заказала спагетти с фрикадельками. Готовили в майнкрафте, наверное»

«Заказали суши с соседкой. Приехала доставка — сидим, смотрим на это»