20 человек, которые хотели сотворить шедевр, а получилось «ну такое себе»
Наломать дров куда легче, чем создать шедевр. Как ни старайся не сплоховать, эпические провалы все равно неизбежны. Главное в таких ситуациях — умение посмеяться над собой и упорство в достижении желаемой цели. Кто знает, возможно, в следующий раз все получится.
AdMe.ru наткнулся в сети на 20 человек, которые хотели сделать что-то стоящее, но, несмотря на то, что успех был совсем рядом, получилось «ну такое себе».
«Когда муж настоял на том, чтобы нарисовать мой портрет»
«Отцовский лайфхак не сделал маму счастливее. А он так надеялся»
«Закончила вязать. Это должна была быть майка»
«Жена разрисовывала елочные игрушки и только после того, как закончила эту птицу, поняла, что сделала это вверх ногами»
Да уж, очень реалистично
«Свадебный маникюр моей сестры»
«Лучшая подруга сделала татуировку у „профессионала своего дела“. Теперь хочет удалить ее»
«Мой первый урожай. Справедливости ради хочу отметить, что лимончиков выросло много и вкус они имеют насыщенный»
«Захотелось сделать Миссис Поттс и Чипа. Я справился»
«Решила сделать другу кружку в подарок. Руки чесались, глина имелась, эффектную глазурь купила. Получилась кружка сатаниста. Наверное, надо заканчивать переводить глину»
«Попросили сделать летучих мышей на Хеллоуин. Но что-то пошло не так... Пока что получается только моль»
«А я всего-навсего хотел выдернуть гвоздь... Прощай, верный друг. Я чувствую, что мой молоток окончательно подвел итоги 2020 года»
«Я думал, что мои навыки лепки лучше, если честно...»
«Вот что получилось у нас с дочкой из этого набора для вязания»
«Решила повязать немного, пока дома сижу»
«Моя жалкая попытка сделать войлочную акулу»
«Пишу портреты. Недорого»
«Мой дядя нарядил елку. Гениально»
«Ха-ха-ха, наверное, нужно попробовать еще раз связать малыша Йоду. Моя неудачная попытка»
«Показать моей девушке ее портрет? Или все же не стоит?»
А у вас были ситуации, когда вы хотели сделать что-то из ряда вон выходящее, а на деле получилось не очень?
Фото на превью Rohit-N / reddit