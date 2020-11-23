20 человек, которые хотели сотворить шедевр, а получилось «ну такое себе»

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Наломать дров куда легче, чем создать шедевр. Как ни старайся не сплоховать, эпические провалы все равно неизбежны. Главное в таких ситуациях — умение посмеяться над собой и упорство в достижении желаемой цели. Кто знает, возможно, в следующий раз все получится.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20 человек, которые хотели сделать что-то стоящее, но, несмотря на то, что успех был совсем рядом, получилось «ну такое себе».

«Когда муж настоял на том, чтобы нарисовать мой портрет»

«Отцовский лайфхак не сделал маму счастливее. А он так надеялся»

«Закончила вязать. Это должна была быть майка»

«Жена разрисовывала елочные игрушки и только после того, как закончила эту птицу, поняла, что сделала это вверх ногами»

Да уж, очень реалистично

«Свадебный маникюр моей сестры»

«Лучшая подруга сделала татуировку у „профессионала своего дела“. Теперь хочет удалить ее»

«Мой первый урожай. Справедливости ради хочу отметить, что лимончиков выросло много и вкус они имеют насыщенный»

«Захотелось сделать Миссис Поттс и Чипа. Я справился»

«Решила сделать другу кружку в подарок. Руки чесались, глина имелась, эффектную глазурь купила. Получилась кружка сатаниста. Наверное, надо заканчивать переводить глину»

«Попросили сделать летучих мышей на Хеллоуин. Но что-то пошло не так... Пока что получается только моль»

«А я всего-навсего хотел выдернуть гвоздь... Прощай, верный друг. Я чувствую, что мой молоток окончательно подвел итоги 2020 года»

«Я думал, что мои навыки лепки лучше, если честно...»

«Вот что получилось у нас с дочкой из этого набора для вязания»

«Решила повязать немного, пока дома сижу»

«Моя жалкая попытка сделать войлочную акулу»

«Пишу портреты. Недорого»

«Мой дядя нарядил елку. Гениально»

«Ха-ха-ха, наверное, нужно попробовать еще раз связать малыша Йоду. Моя неудачная попытка»

«Показать моей девушке ее портрет? Или все же не стоит?»