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20 человек, которые хотели сделать простую фотографию, а получили настоящее произведение искусства

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Пока одни месяцами изучают особенности работы со светотенью, учатся искусству композиции и разбираются в премудростях устройства фотоаппаратов, другие просто делают случайный снимок и сразу получают шедевр, похожий на картину. Этим везунчикам даже обычный беспорядок на столе иногда удается превратить в произведение искусства.

AdMe.ru готов признать, что, хотя фотография вряд ли когда-либо сможет заменить живопись, некоторые снимки впору выставлять в галерее.

«Моя подруга просто завтракала, а я решил ее сфотографировать. Мы ничего не планировали»

© waskittenman / Reddit

«Мой пес Декстер нежится на солнышке. Мне кажется, это фото очень похоже на картину»

© awheelz84 / Reddit

«Пекарня в Ванкувере»

© DyslexicSquirrel / Reddit
  • Напоминает мне картины Эдварда Хоппера. Эта дама как будто рада своему одиночеству. © shnooqichoons / Reddit

«Просто сплю в крошечной деревне в горах Кавказа»

© nature_nat / Reddit

Сцена из жизни студента

© ThomasHaile / Reddit

«Моя жена и дочь во время поездки в Бельгию. Это кадр из видеоролика, который я снял»

© Zorbaxxxx / Reddit

«Задний двор моего дома. И хотя здесь нет людей, фотография похожа на картины Давида Винкбонса»

© ggggi / Reddit

«Сфотографировал своего пса Генри после дождливой прогулки. Он знал, что выглядит царственно»

© somewherewilder / Reddit

«Девушка с серым полотенцем»

© anohioanredditer / Reddit

«Пробное фото моего друга по счастливому стечению обстоятельств получилось слишком темным»

© fruitywaffle / Reddit

После дня рождения

© gave23 / Reddit

«Сфотографировал подругу, получился шедевр»

© OldSpiceAquaReef8 / Reddit

«Назвал эту фотографию „Венера с детьми“»

© kaankuscu / Reddit

Пробуждение

© thebig****1 / Reddit

«Этот снимок напоминает мне итальянские фрески. Например, как у Паоло Веронезе»

© Verified_Possum / Reddit

«Вот какой фотопортрет получился у моей девушки»

© thisisbor / Reddit

«Я сделал это фото в парке Сюккэйэн в Хиросиме. Эти рыбы действительно плавают в воде, а не в масле»

© Blatti07 / Reddit

«Сфотографировал сестру в автобусе»

© MexicanBallbag / Reddit

«Подруга в своей новой квартире»

© lilpumpsdreadlocks / Reddit

«Встречайте Эмбер, мою королеву»

© sribowsky / Reddit

А какие шедевры хранятся у вас в фотогалерее?

Фото на превью waskittenman / Reddit
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