20 человек, которые хотели сделать простую фотографию, а получили настоящее произведение искусства
Пока одни месяцами изучают особенности работы со светотенью, учатся искусству композиции и разбираются в премудростях устройства фотоаппаратов, другие просто делают случайный снимок и сразу получают шедевр, похожий на картину. Этим везунчикам даже обычный беспорядок на столе иногда удается превратить в произведение искусства.
AdMe.ru готов признать, что, хотя фотография вряд ли когда-либо сможет заменить живопись, некоторые снимки впору выставлять в галерее.
«Моя подруга просто завтракала, а я решил ее сфотографировать. Мы ничего не планировали»
«Мой пес Декстер нежится на солнышке. Мне кажется, это фото очень похоже на картину»
«Пекарня в Ванкувере»
- Напоминает мне картины Эдварда Хоппера. Эта дама как будто рада своему одиночеству. © shnooqichoons / Reddit
«Просто сплю в крошечной деревне в горах Кавказа»
Сцена из жизни студента
«Моя жена и дочь во время поездки в Бельгию. Это кадр из видеоролика, который я снял»
«Задний двор моего дома. И хотя здесь нет людей, фотография похожа на картины Давида Винкбонса»
«Сфотографировал своего пса Генри после дождливой прогулки. Он знал, что выглядит царственно»
«Девушка с серым полотенцем»
- Похоже на картину Яна Вермеера. © yogaandstuff / Reddit
«Пробное фото моего друга по счастливому стечению обстоятельств получилось слишком темным»
После дня рождения
«Сфотографировал подругу, получился шедевр»
«Назвал эту фотографию „Венера с детьми“»
Пробуждение
«Этот снимок напоминает мне итальянские фрески. Например, как у Паоло Веронезе»
«Вот какой фотопортрет получился у моей девушки»
«Я сделал это фото в парке Сюккэйэн в Хиросиме. Эти рыбы действительно плавают в воде, а не в масле»
«Сфотографировал сестру в автобусе»
«Подруга в своей новой квартире»
«Встречайте Эмбер, мою королеву»
А какие шедевры хранятся у вас в фотогалерее?
Фото на превью waskittenman / Reddit