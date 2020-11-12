20 человек, которые хотели сделать простую фотографию, а получили настоящее произведение искусства

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Пока одни месяцами изучают особенности работы со светотенью, учатся искусству композиции и разбираются в премудростях устройства фотоаппаратов, другие просто делают случайный снимок и сразу получают шедевр, похожий на картину. Этим везунчикам даже обычный беспорядок на столе иногда удается превратить в произведение искусства.

AdMe.ru готов признать, что, хотя фотография вряд ли когда-либо сможет заменить живопись, некоторые снимки впору выставлять в галерее.

«Моя подруга просто завтракала, а я решил ее сфотографировать. Мы ничего не планировали»

«Мой пес Декстер нежится на солнышке. Мне кажется, это фото очень похоже на картину»

«Пекарня в Ванкувере»

Напоминает мне картины Эдварда Хоппера. Эта дама как будто рада своему одиночеству. © shnooqichoons / Reddit

«Просто сплю в крошечной деревне в горах Кавказа»

Сцена из жизни студента

«Моя жена и дочь во время поездки в Бельгию. Это кадр из видеоролика, который я снял»

«Задний двор моего дома. И хотя здесь нет людей, фотография похожа на картины Давида Винкбонса»

«Сфотографировал своего пса Генри после дождливой прогулки. Он знал, что выглядит царственно»

«Девушка с серым полотенцем»

Похоже на картину Яна Вермеера. © yogaandstuff / Reddit

«Пробное фото моего друга по счастливому стечению обстоятельств получилось слишком темным»

После дня рождения

«Сфотографировал подругу, получился шедевр»

«Назвал эту фотографию „Венера с детьми“»

Пробуждение

«Этот снимок напоминает мне итальянские фрески. Например, как у Паоло Веронезе»

«Вот какой фотопортрет получился у моей девушки»

«Я сделал это фото в парке Сюккэйэн в Хиросиме. Эти рыбы действительно плавают в воде, а не в масле»

«Сфотографировал сестру в автобусе»

«Подруга в своей новой квартире»

«Встречайте Эмбер, мою королеву»