20 человек, которые хотели расслабиться в отеле, но не тут-то было

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Мы все бываем в отелях, гостиницах или хостелах. И хотя тщательно читаем отзывы в интернете и смотрим фото, порой в номерах нас ожидают сюрпризы: иногда приятные, а иной раз досадные или просто нелепые.

Мы в AdMe.ru узнали, какие подвохи могут таиться в отеле.

Когда почувствовал себя красавчиком, но зеркало в отеле вернуло тебя на землю

«У меня есть серьезный разговор к горничной этого отеля»

Элементы декора в ванной отеля — нудлы для плавания

А это точно телефон?

«Соль и перец в моем отеле»

«Остановился в номере, где у душевой нет двери: она соединена с комнатой»

«Зашел в свой номер в Турции и вот кого обнаружил»

12 крючков для полотенец — это сильно

«Чужой носок в моем номере заставляет меня задуматься, а была ли вообще уборка»

Как вам форма этой мусорной корзины?

«Увидел это в своем номере»

«Шампунь для мужчин. Кондиционер для женщин. Гель для душа для женщин».

Кто смог бы дотянуться до бумаги?

«Хотел попросить убраться в номере, а номер удалили»

«Пожалуйста, удалите мой номер».

Кто-то залепил детектор дыма в номере

Вот так «открывается» дверь на террасу

В гостиничном туалете нельзя закрыться изнутри, зато можно запереть дверь снаружи

Кажется, что это какие-то архивы, старая фотка. Но нет. Гостиница, наши дни

Вот такое мыло в отеле: кажется куском большого размера, а по объему получается не больше, чем обычное гостиничное мыло

«Вот такая „прелесть“ встретила меня в одном из 5-звездочных отелей Питера»

«Увидел этот ковер в отеле в Эдинбурге. Хочу себе такой же!»