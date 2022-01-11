20 человек, которые хотели расслабиться в отеле, но не тут-то было
Мы все бываем в отелях, гостиницах или хостелах. И хотя тщательно читаем отзывы в интернете и смотрим фото, порой в номерах нас ожидают сюрпризы: иногда приятные, а иной раз досадные или просто нелепые.
Мы в AdMe.ru узнали, какие подвохи могут таиться в отеле.
Когда почувствовал себя красавчиком, но зеркало в отеле вернуло тебя на землю
«У меня есть серьезный разговор к горничной этого отеля»
Элементы декора в ванной отеля — нудлы для плавания
А это точно телефон?
«Соль и перец в моем отеле»
«Остановился в номере, где у душевой нет двери: она соединена с комнатой»
«Зашел в свой номер в Турции и вот кого обнаружил»
12 крючков для полотенец — это сильно
«Чужой носок в моем номере заставляет меня задуматься, а была ли вообще уборка»
Как вам форма этой мусорной корзины?
«Увидел это в своем номере»
«Шампунь для мужчин. Кондиционер для женщин. Гель для душа для женщин».
Кто смог бы дотянуться до бумаги?
«Хотел попросить убраться в номере, а номер удалили»
«Пожалуйста, удалите мой номер».
Кто-то залепил детектор дыма в номере
Вот так «открывается» дверь на террасу
В гостиничном туалете нельзя закрыться изнутри, зато можно запереть дверь снаружи
Кажется, что это какие-то архивы, старая фотка. Но нет. Гостиница, наши дни
Вот такое мыло в отеле: кажется куском большого размера, а по объему получается не больше, чем обычное гостиничное мыло
«Вот такая „прелесть“ встретила меня в одном из 5-звездочных отелей Питера»
«Увидел этот ковер в отеле в Эдинбурге. Хочу себе такой же!»
А вы помните свой самый необычный визит в отель или гостиницу? Что вас озадачило там?
Фото на превью TheBlindHooligan / Reddit
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