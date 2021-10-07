20 человек, которые хотели продать или купить вещи с рук, а вышла история в стиле «Вот это поворот»
Покупка и продажа товаров, бывших в употреблении, — всегда увлекательное предприятие. В купленных вещах иногда находишь то, что никак не ожидал увидеть. У покупателей могут возникнуть странные требования, а некоторые продавцы оказываются весьма щедрыми и нагружают нужным и ненужным барахлом в придачу к тому, что ты у них приобрел.
AdMe.ru подготовил для вас доказательства того, что покупка и продажа подержанных вещей могут обернуться вовсе не тем, чем мы ожидали.
«Продавала на „Авито“ хохломскую шкатулку. Купила ее милая женщина. Она сказала, что шкатулка стала частью ее скромной коллекции. А потом прислала мне это»
«Мама купила у кого-то в интернете садовую статую. Похвасталась, что вышло очень выгодно. И вот что она получила. Загибаюсь от смеха»
«Продал коврик в интернете. Покупатель прислал мне это фото с сообщением: „Парниша одобряет“»
Ну ты же просил посмотреть
«Только что приобрел крутой журнальный столик ручной работы»
«Представьте себе мой восторг, когда я перевернул его и увидел дату создания».
«Купил на „Авито“ 5 кг лего россыпью за ₽ 2 500. Дома разбираю пакет, вижу этого парня. Он один стоит от ₽ 5 000»
«Купила подержанный кукольный домик. Когда я приехала за ним, мне дали в придачу еще 2 сумки сокровищ»
«Мои девочки будут в восторге!»
«Урвала эти красивые кресла за $ 80. Их хозяйка дала мне с собой 2 пакета овощей с собственного участка»
«Я нашла ее среди сотни, если не тысячи объявлений на „Авито“ и постов в инстаграме»
«Мне прислали фото совершенно другого щенка, ради которого я поехала в другой город. Но что-то перепуталось, и вынесли ее. Так выглядит судьба!»
«Купила сыну спортивную сумку за $ 5 и нашла $ 30 внутри»
Мир спасет доброта
«Купил вчера рюкзак за $ 12, и все это лежало в одном из отделений»
«Только что открыл книгу, которую купил с рук, и нашел внутри закладку — полоску марок из бывшей Югославии»
«Купил б/у электронную книгу. Продавец-иностранец вложил в посылку бумажку с пожеланием на русском. Милота!»
Спонтанные покупки для поднятия настроения
«Приобрели диван в интернете. И вот что мы обнаружили среди подушек»
«Заказал сыну б/у iPad. Первые 2 дня батареи хватало всего на 30 минут. Потом он перестал заряжаться»
«Решили вернуть и попросить замену. Только что получили новый. Офигеть! Они прислали iPad с памятью в 2 раза больше, чем мы заказывали. Не терпится оставить хороший отзыв».
«Друг пытался продать что-то на сайте объявлений»
«Заказали подержанный принтер. В объявлении было написано, что принтер с тонером. Не врали»
«Продавала босоножки на „Авито“ — размер не подошел. Договорились с девушкой, приходит, презрительным взглядом смотрит на обувь»
Затем выдает: «А че, получше нет?» У меня только один вопрос: а чем она объявление смотрела?"
Расскажите о своем опыте продажи или покупки товаров с рук. Что любопытного находили в приобретенных товарах?