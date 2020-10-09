20 человек, которые хотели отработать на совесть, но вышло все через пень-колоду

Есть категория работников, которая может крепко вогнать в ступор результатами своих трудов. Гордо шагая под знаменем слов «и так сойдет», это войско просочилось во все сферы нашей жизни, и слава о нем идет по всему миру.

Коллектив AdMe.ru не раз страдал от тех, кто работает спустя рукава, и хочет, чтобы вы оценили истории везунчиков, которым посчастливилось не меньше нашего.

«Пришли сантехники делать отопление. Принесли вот такой перфоратор. Говорят, что уже несколько месяцев так держится»

«Оставили заявку в управляющую компанию на замену сломанной плитки на общем балконе. Тот случай, когда плитку „ложили“»

Полет инженерной мысли оставляет неизгладимое впечатление

«Делали мне тут ремонт, пока я была в другом городе. Раковину поставили „от души“»

И не обижала же ребят ничем, даже вперед заплатила (да, дура, сама знаю). В общем, увидела это геройство, поржала истерическим гоготом, аки кобыла, и отпустила с миром. Изначально купили угловую раковину, она не влезла из-за душевой. Оговорили в магазине, что строитель обменяет ее на прямоугольную, пока 2 недели не прошло с момента покупки, и смеситель будет со стороны душевой. Видимо, в 5 утра в субботу своими настойчивыми звонками он хотел сказать, что раковину в магазине обменять не получится. © Arisha33 / Pikabu

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А пешеход не трамвай — обойдет

«Радиатор не влез в туалет. Косяк со стороны моих работников. Но потом люди заказчика протянули водопровод. Когда увидел, своих даже ругать передумал. Плакал навзрыд... до икоты»

«Я думал, меня инфаркт хватит»

«Ключ в квартире моей жены прикручен к дверному косяку и покрашен»

«Сказала младшему брату прикрутить сорванный шпингалет на двери. Попросила, чтобы подошел, оценил фронт работы и запомнил, что нужно сделать. Прикрутил»

«Делали съемку участка. Вот так хозяин решил закрыть свою здоровенную собаку. Ощущение безопасности не покидало меня ни на минуту»

«Ну исторический монумент, и что?»

«2 недели автомат в таком виде простоял в магазине. Сегодня игрушки вытряхнули из пакетов. Все это время автомат был включен»

«Отец случайно разбил дверку в душевой кабине, но быстро „исправил“ проблему»

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«Арендатор прислал подрядчиков закрепить мою балконную перегородку»