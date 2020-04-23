20+ человек, которые хотели избавиться от своей ненавистной фамилии, но не тут-то было

Больше всего люблю историю моей одноклассницы. У нее была ненавистная фамилия Муха, и Таня только о том и мечтала, что вырастет, влюбится и сменит ее к чертям собачьим. Выросла. Влюбилась. Сменила. Теперь она Жук. Судьба есть судьба. © Julia Bugakova / Thequestions

Моя бабушка всю жизнь была учителем, а потом и директором школы. Сколько фамилий она видела за 50 лет стажа — не сосчитать! Но самыми любимыми ее учениками были двое, сидевшие за одной партой: Непейвода и Подопригора. Воспринимались они исключительно в паре. Особо запомнились еще и тем, что... поженились почти сразу после школы и всерьез обсуждали вариант с двойной фамилией. Бабушка прекрасно помнила, что это были Николай и Тамара, но кто из них кто, со временем забылось. © Ирина Чихачева / Thequestions