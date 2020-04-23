20+ человек, которые хотели избавиться от своей ненавистной фамилии, но не тут-то было
Одна часть носителей неблагозвучных фамилий мечтает их сменить, другая — прославить. Никому не придет в голову подтрунивать над актером Львом Дуровым, музыкантом Гариком Сукачевым или великим хоккеистом Николаем Дураковым, но обычным людям с такими фамилиями зачастую приходится ой как непросто.
Мы в AdMe.ru считаем, что не имя красит человека, а совсем наоборот, но при этом понимаем и тех, кто хочет избежать неприятных прозвищ и обидных шуток. Пользователи сети рассказали о том, как они или их знакомые пытались сменить неоднозначные фамилии, и мы даже не знаем, чего в этих жизненных историях больше: комедии, драмы или фарса.
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Раньше фамилия у меня была Коровина, и вот все детство и юность я мечтала ее сменить на более-менее нормальную. Время шло, а я верила, что другая, но идеальная фамилия меня ждет. Встретила парня, вышла за него замуж. Козлова.
© Anyuta2021 / Pikabu
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А у нас на работе охранник сменил фамилию, теперь он, цитирую, «Джекичан». Упитанный Джекичан 65 лет с пузиком. У меня все! © Палата № 6 / Vk
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Моя девичья фамилия Белая, но 3 года назад познакомилась с парнем, которого зовут Черный. Недавно вышла за него замуж, все дела, следовательно, поменяла фамилию. Теперь смело говорю всем, что перешла на темную сторону, а в голове потихоньку играет мелодия Дарта Вейдера. © «Подслушано»
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Лежала жена в больнице, и была там женщина по фамилии Несчастная. Когда ее звали, вздрагивали все кто слышал.
— Несчастная, на уколы!
— Несчастная, на процедуры!
— Несчастная, на выход!
Или:
— Кто у вас Несчастная? Там к ней пришли.
В общем спросили ее: «А что, твоя фамилия или мужа?» Отвечает, что ее. А почему на мужнюю не перешла? Вздохнула, что у него еще хуже: Сирота! © NurLand / Pikabu
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У мужчины есть интересное хобби: он часто меняет имена, фамилии и отчества. За свою жизнь сменил паспорт 24 раза. При рождении его звали Андрей Валентинович Христофоров. Потом он стал Посад Вселеннович Древарх—Просветленный. Поменял имя на Всевышн. Сорвался и вернулся к прежнему — Андрей. Потом он начал менять паспорт по сезону: Август Летниевич, Октябрь Осениевич, Декабрь Зимниевич. В апреле 2011 года подал заявление на регистрацию имени Михайло Васильевич Ломоносов, собрался пойти с рыбным обозом в Москву и купить там парик с камзолом. В 2013 году он стал Жераром Ксавьемарселевичем Депардье. Остальные смены Ф. И. О., видимо, утеряны для истории. © Greak / Pikabu
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Забавные случаи из практики паспортного рабочего. Запомнилась Лихаябаба Катерина. А еще женщина, что сменила девичью фамилию Белокобильская на мужнину — Рябоконь. И первое место в моем топе занимает посетительница, которая поменяла имя и фамилию и стала Романова-Гринальди Максимиллиана Мишель. © Yasis / Pikabu
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Подруга Катя познакомилась с парнем и привела его к нам в компанию, представила Павликом. Немного странно было, что Павлик не откликался ни на Павла, ни на Пашу, ни на другие производные, но мы привыкли: Павлик так Павлик. Прошло месяца четыре, Катя с Павликом решили пожениться. Через какое-то время мы получили приглашения, в которых нас зовут на свадьбу Екатерины и Дмитрия. Мы звоним подруге и интересуемся, куда делся Павлик? А она отвечает: «Представляете, я только в очереди узнала, что Павлик — это его фамилия. А так он Дмитрий. Дмитрий Степанович Павлик». © lunaaprelia / Pikabu
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Больше всего люблю историю моей одноклассницы. У нее была ненавистная фамилия Муха, и Таня только о том и мечтала, что вырастет, влюбится и сменит ее к чертям собачьим. Выросла. Влюбилась. Сменила. Теперь она Жук. Судьба есть судьба. © Julia Bugakova / Thequestions
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Моя бабушка всю жизнь была учителем, а потом и директором школы. Сколько фамилий она видела за 50 лет стажа — не сосчитать! Но самыми любимыми ее учениками были двое, сидевшие за одной партой: Непейвода и Подопригора. Воспринимались они исключительно в паре. Особо запомнились еще и тем, что... поженились почти сразу после школы и всерьез обсуждали вариант с двойной фамилией. Бабушка прекрасно помнила, что это были Николай и Тамара, но кто из них кто, со временем забылось. © Ирина Чихачева / Thequestions
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Моя девичья фамилия Мухопад. И как только меня не дразнили в детстве! Я жутко стеснялась. Я была «мухомором», просто «мухой», «звездопадом», «Настей, от которой мухи падают» и так далее. Моего папу, кстати, друзья детства до сих пор зовут Сергей Муха. Сейчас смешно это вспоминать, тогда было не очень. Но уже когда выходила замуж, менять фамилию очень не хотела! Теперь я Лищенко — как Лещенко, только через И. © Анастасия Мухопад / Thequestions
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После замужества не взяла фамилию мужа, а сменила свою на другую. И сегодня наконец наш план сработал. Когда показывали паспорта в турфирме, девушка посмотрела мой документ и сказала: «Пожарская? А где же Минин?» И тут мой любимый протягивает паспорт с соответствующей фамилией. Такого удовлетворения я не испытывала еще никогда. © Подслушано / Vk
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Моя мама работает в ФМС, в отделе гражданства. Пришла к ней женщина для получения гражданства своего ребенка. Когда мама взяла свидетельство о рождении, еле собрала всю волю в кулак, чтобы проявить невозмутимость, потому что мальчика звали Космос Хрящиков. И это еще не конец истории, потому что женщина потом приходила несколько раз менять ребенку фамилию. Видимо, живется ему не очень. © Anka Solyanka / Thequestions
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У моего одноклассника отец, когда женился, взял фамилию жены. Его «девичья» фамилия была Убейсобачко. Как-то, подвыпив, он нам рассказал, как из армии домой летел. Служил он на Сахалине, и то ли погода нелетная была, то ли еще что... В общем, билетов не было. Он в очередной раз свое предписание в окошко воинской кассы сует. Девушка берет его и начинает безудержно ржать. Он, мол, да, фамилия такая. Она: «Я не над вами, просто моя фамилия — Собакина! Не убивайте меня, билетов нет!» © Mr.Kurs / Pikabu
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Как меня только ни называли всякие нехорошие люди. Ох уж эти дурацкие шутки! Этакий тест на петросянство. Самая мерзкая из них, связанная с рыжим цветом моих волос, звучит так: «Если крыша ржавая, то и в подвале мокро». Я очень люблю свою фамилию за оригинальность, но мечтаю выйти замуж и сменить ее. Кстати, у парня фамилия Калинка. Вот не надо запевать сейчас. © Ирина Мокрая / Thequestions
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У меня фамилия Тарелко, и мне с ней спасу нет. Всю жизнь в любом коллективе мое имя моментально забывают и используют только фамилию, причем исключительно в качестве смешного прозвища, что меня всегда жутко раздражало. © Yuri Tarelko / Thequestions
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Меня зовут Наташа, фамилия Яшина. Все мои резюме и прочие документы выглядят, будто вам пишет НЯшина. С университета я всегда и везде Няшина. Даже на работе. Никогда не поменяю фамилию. © Nata Ya / Thequestions
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Мою фамилию все новые знакомые стабильно расценивают как псевдоним, хотя я вроде не выгляжу и не веду себя как человек, который приходит в паспортный стол и заявляет, что хочет поменять свое родовое имя на что-то такое миленькое, Цветочкина или Солнышкина, еще не решила... Точняк, буду Звездочкиной! Лет в 17 я свою фамилию не особенно любила и считала недостаточно серьезной, а сейчас мы с ней сжились. Быть Звездочкиной хорошо. © Valeria Zvezdochkina / Thequestions
А какие нестандартные истории о смене имени или фамилии знаете вы?