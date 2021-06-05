20+ человек, которые хотели чуть-чуть улучшить ванную, а в итоге сделали нечто потрясающее

Чтобы обновить пространство вокруг себя, вовсе не обязательно крушить стены, вскрывать полы и вообще затевать полноценный ремонт. Иногда достаточно обратить внимание на самую маленькую, но очень важную комнату — ванную. Некоторые считают ее лучшим местом не только для отдыха, но и для работы, поэтому к вопросу ее реновации стоит подойти особенно серьезно.

Мы в AdMe.ru проследили, как преобразились самые обычные ванные комнаты, когда за них взялись люди с умелыми руками и развитым воображением.

«Я покрасил стены, а мой отец установил новый столик под раковиной»

«Обновил свой туалет, используя остатки краски после основного ремонта»

«Сколько мы ни чистили нашу ванную, она все равно выглядела грязной»

«Поэтому мы обновили всю сантехнику, отполировали плитку, установили новые полы и мебель. Теперь это светлая комната, в которой много воздуха».

«Была протечка воды, а я воспользовался моментом и обновил свою ванную комнату»

«Ремонта в этой ванной не было 30 лет. Все сделала сама за месяц. Ремонт — мое хобби»

«Мой уровень мастерства не позволяет проводить сантехнические работы, но кое-какие косметические изменения я все же внес»

«Попросила, чтобы мастер сделал такой столик в моей ванной. Внутри есть зеркало и розетка для фена, чтобы я могла укладывать волосы»

«Бюджетно переделали ванную комнату для гостей»

«Мой красочный туалет в Вене»

«Бьюсь об заклад, чертовски приятно каждый раз входить в эту ванную после ремонта!»

«В ванной комнате в моей новой квартире есть специальная библиотека»

«Я только что окончил колледж, и у меня было совсем немного денег на ремонт. Так что я делал все сам»

«Я немного опасаюсь ярких цветов, и мне было трудно решиться на это. Но реакция людей на ремонт меня обнадеживает»

«Всего-навсего сменил плитку в ванной. Выглядит круто!»

«Веселый ремонт этого крошечного туалета занял всего пару дней»

Теперь ванная приобрела яркую индивидуальность

«Родители установили крючки для полотенец, которые выглядят так, будто пытаются сбежать из ванной»

Крутой пример того, как сильно меняют комнату всего несколько деталей

«Сделал ремонт в ванной в своем доме, который был построен в 80-х годах XIX века»

«Теперь здесь все красиво, ярко и весело»

«Бело-серая ванная меня удручала. Я нашла картину, которую нарисовала моя бабушка, и решила сделать на ней акцент»

«Купила всего одну банку зеленой краски того же тона, что и на картине. К счастью, мне ее хватило».

«До этого я никогда не занимался ремонтом. Мне потребовалось 2 месяца, чтобы разобраться во всем»

«Отказался от места для хранения под раковиной, но ничуть не пожалел об этом»

«Я убрал дурацкую стену, разделяющую ванную, и всю остальную работу тоже сделал сам»

«Закончил то, что было начато не мной. Думаю, вполне успешно»

«Вот так получилось в итоге. Спустя месяц страданий, препираний и бесконечное количество выпитого чая»