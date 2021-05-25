20+ человек, которые хотели что-то продать в интернете, а судьба решила подставить им ножку

Продать ненужную вещь или услугу сейчас проще простого: достаточно выложить объявление в интернете. Но, как показала практика пользователей Pikabu и Twitter, на этом приключения вовсе не заканчиваются. Ведь можно нарваться на такого покупателя, от общения с которым волосы встанут дыбом. И товар в итоге будет проще отдать знакомым.

AdMe.ru обратился к опыту людей, которые пытались продать вещь на виртуальной барахолке, но столкнулись со странными сообщениями желающих купить их товар.

1. Когда покупатель виртуозно приводит аргумент

2. На случай важных переговоров

3. Бывают особенно недоверчивые покупатели

4. Выгодный обмен

5. И не поспоришь

6. Хорошая попытка

7. А тут покупатель придумал что-то новенькое

8. Такая сделка сорвалась

9. Выставляешь такой лошадь, а покупатель предлагает сбрить у нее гриву и купить только ее

10. Интересно, профиль и правда уютный?

11. «А вы как проверяете?»

12. «А сколько вы готовы заплатить за свою мечту? Выставила книгу за ₽ 66»

13. Когда покупатель никому не доверяет

14. А как еще объяснить?

15. Действительно, почему бы нет?

— Это вы книги продаете? Я из [детское учреждение]. Не уступите?

— Часть могу отдать бесплатно, приезжайте смотреть.

— Нет, ну что значит «приезжайте»? Может, подвезете? Мы у себя посмотрим и выберем.

— Книг много, так что только самовывоз.

И тут следует фраза, после которой молча кладу трубку:

— Так вы по пакетам их раскидайте и везите. Вы за 2 поездки управитесь! © AlexRussen / Pikabu

16. А можно еще и доплатить

17. «Думала, что все ваши скрины — приколюхи. И тут ко мне постучали»

18. Некоторых покупателей лучше обходить стороной

Продавал я несколько использованных мной HDD по бросовой цене, ниже, чем у других. Осталось всего 2 штуки, и ко мне прицепился один и начал торговаться. Я засомневался и решил проверить его профиль. Среди прочего обнаружил свой диск, расхваленный и красиво описанный, у него на продаже. На 75 % дороже. Стало смешно. Ему ничего уже не отвечал, диск продал на следующий день без торга. © EminSTX / Pikabu

19. Иногда люди создают объявления не только о товарах, но и об услугах. И вот что из этого выходит

Я бухгалтер. В 6:30 позвонил какой-то неадекват: «Разбудил?» — «Разбудили». Слышу на том конце трубки: «Диктуй адрес, сейчас подъеду». Я вешаю трубку и выключаю звук. Оказалось, этому хозяину жизни потребовалась 3-НДФЛ за тысячу в полседьмого утра, звонил по объявлению в интернете. © kartoshka28 / Pikabu

20. Простота или наглость?

21. «Моя лучшая продажа»

Выставила на Avito метровый цветок. Некая Людмила сразу же деньги перевела. А потом пропала. Спустя полтора месяца наконец сообщила, что едет за ним на автобусе. И тут звонок: забрать опять не сможет, опаздывает. Я не выдержала и потащила цветок прямо к ней на остановку, благо нести всего 20 м. Людмила, пораженная размерами растения, только и смогла вымолвить: «Я не думала, что он такой большой». Цветок и его новая хозяйка уехали на такси.