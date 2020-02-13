20+ человек, которые ходили на свидания с будущими мировыми звездами (Даже не подозревая об этом)
Когда мы смотрим на знаменитостей, нам кажется, что они всегда были звездами, но мало кто сразу рождается известным на весь мир (кроме членов королевской семьи, конечно). До обретения популярности нынешние кумиры миллионов были обычными людьми, которые ходили на школьные выпускные со своими сверстниками, отрывались с однокурсниками в колледже и зависали в местных пабах. Многим из тех, кому улыбнулась удача побывать на свидании со знаменитостью, сейчас приходится кусать локти из-за упущенного шанса. Зато им уж точно есть что об этом рассказать.
Мы в AdMe.ru отыскали в соцсетях истории о людях, которые в свое время встречались с мировыми звездами. И это наилучшим образом проливает свет на то, как наши кумиры ведут себя в обычной жизни.
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Моя тетя жила на одной улице с Леонардо Ди Каприо, когда была ребенком. Он стал первым мальчиком, с которым она поцеловалась. Тете тогда было 12, а Ди Каприо — 13, и случилось это за школьным спортзалом. Насколько я поняла, он был очень приятным юношей. Тетя потеряла с ним связь, когда он начал играть главные роли в кино. © andyjams / Reddit
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Я ходил на 2 свидания с Эмилией Кларк 5–6 лет назад. Она невероятно остроумная и безмерно милая! У нас не сложилось, как вы догадались, но я бы очень хотел, чтобы мы были вместе. © throwawaySPB / Reddit
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Моя мама отшила Брэда Питта в одном из ирландских пабов. На тот момент он только получил роль в фильме «Тельма и Луиза», поэтому был известен разве что по рекламе джинсов Levi’s, но моя мама вообще не имела понятия, кто он такой. Питт хотел угостить ее выпивкой, но мама отказалась. Он рассказал ей, что работает моделью Levi’s, но она все равно его отвергла. Сейчас мама очень жалеет об этом. © juno-f / Reddit
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Мой друг сходил на пару свиданий с Натали Портман в 2002 году, когда они оба учились в Гарварде. По его словам, она очень искренняя, интересная и в хорошем смысле приземленная. © ICanhearyou4444 / Reddit
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В 90-х мою маму пригласил на ужин Джордж Клуни. Она мало рассказывала о том вечере, разве что о том, что он очень интересный и харизматичный парень. Мама тогда и подумать не могла, что он станет мировой знаменитостью. © NardClump / Reddit
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Мой молодой человек ходил на свидание с Розарио Доусон, их познакомил общий друг. Теперь каждый раз, когда я чувствую себя недостаточно привлекательной или мы с ним спорим о чем-то, я просто кричу: «Почему бы тебе тогда не вернуться к РОЗАРИО?!» © Unknown author / Reddit
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Подруга нашей семьи встречалась с Дэниелом Рэдклиффом. Я тогда была большой фанаткой Гарри Поттера. Помню, что он был очень милым парнем. На мой 8-й день рождения подруга попросила Дэниела написать для меня поздравление, хотя мы никогда не встречались лично. И он написал! Это был лучший день рождения в моей жизни. © eveisannoying / Reddit
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Мой папа несколько раз угощал Кайли Миноуг коктейлями в Лондоне. По-видимому, у них не срослось из-за слишком большой разницы в возрасте. © Unknown author / Reddit
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Сестра моего друга однажды вышла на пробежку, и какой-то незнакомый парень присоединился к ней. Они болтали о разных вещах, включая кино, которое в тот день снимали неподалеку. Напоследок он сказал ей: «О, и кстати, надеюсь, тебе понравится фильм». Речь шла о ленте «Звездные войны: Пробуждение силы». Лишь спустя какое-то время сестра друга поняла, что этим парнем был Харрисон Форд. © s-exorcism / Reddit
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Двоюродный брат встречался с Джейми Ли Кертис в колледже. Говорит, она была просто очаровательной. Они были вместе недолгое время, а после окончания колледжа их пути разошлись. © TipToeThruLife / Reddit
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Моя мама встречалась с Киану Ривзом в старшей школе. Они расстались, потому что он и его друзья в то время были сосредоточены на своей музыкальной группе. Эх, если бы только... © takedownhisshield / Reddit
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Моя сестра ходила на пару свиданий с Винсом Воном, когда он снимался в фильме «Развод по-американски» в Чикаго. Она сказала, что он был обаятельным и очень простым в общении. Винс перестал звонить ей, потому что начал встречаться с Дженнифер Энистон. © Bilfres43 / Reddit
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Мой друг отверг Дженнифер Коннелли. Это было в середине 80-х, когда она проводила лето в маленьком городке на Лонг-Айленде, уже после выхода на экраны фильма «Лабиринт», но до премьеры «Ракетчика». Их родители дружили, поэтому Дженнифер общалась с местной молодежью. Однажды она позвала моего друга гулять, а он ответил «нет». И по сей день смеется над этим. К слову, она была очень милой. © DarcizzleOffshore / Reddit
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Моя подруга в школьные годы встречалась с Брэдом Питтом. Они сходили на 2 или 3 свидания, если я не ошибаюсь. Я училась в другой школе, но помню, как встретилась с ним, когда зашла в гости к подруге. © Bluegirl1965 / Reddit
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В конце 80-х — начале 90-х подруга моей мамы училась в Бостонском колледже. Вместе со своей знакомой они пошли на двойное свидание с парнями их возраста. Весь вечер те болтали о сценарии, который написали, и о том, что он их прославит. В итоге девушки решили, что кавалеры много о себе возомнили, а разговоры порядком утомили их. Этими парнями были Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Догадались, сценарий какого фильма они обсуждали? «Умница Уилл Хантинг». © WellNobodyToldMe / Reddit
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Моя бывшая начальница ходила на свидание с Фредди Меркьюри, когда им обоим было по 17 лет. Она сказала, что он был очень милый, но у них оказалось мало общего. По ее словам, тогда она ни за что бы не догадалась, что он тоже интересуется мужчинами. © twistlock / Reddit
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Я встречался с Дженнифер Лоуренс в 2008 году. Мы познакомились на занятиях по йоге в Санта-Монике. Я понятия не имел, кто она, просто подумал, что она симпатичная, и завязал разговор. Она сказала, что мне не стоит слишком часто смотреть ТВ, потому что она снялась в каком-то дурацком шоу на TBS. В итоге она подвезла меня домой после занятия, а потом я попросил ее номер телефона. Мы сходили на пару свиданий, но затем я узнал, что ей тогда было всего 17 лет. В любом случае, я был рад с ней познакомиться. Я потерял с ней связь спустя несколько месяцев после того, как ее актерская карьера пошла в гору. Но до сих пор вспоминаю наше общение каждый раз, как вижу ее в кино. © supabass18 / Reddit
А вы когда-нибудь виделись со знаменитостями в обычной жизни?
Фото на превью Vittorio Zunino Celotto / Staff / Getty Images