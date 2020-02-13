20+ человек, которые ходили на свидания с будущими мировыми звездами (Даже не подозревая об этом)

В конце 80-х — начале 90-х подруга моей мамы училась в Бостонском колледже. Вместе со своей знакомой они пошли на двойное свидание с парнями их возраста. Весь вечер те болтали о сценарии, который написали, и о том, что он их прославит. В итоге девушки решили, что кавалеры много о себе возомнили, а разговоры порядком утомили их. Этими парнями были Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Догадались, сценарий какого фильма они обсуждали? «Умница Уилл Хантинг». © WellNobodyToldMe / Reddit

Моя бывшая начальница ходила на свидание с Фредди Меркьюри, когда им обоим было по 17 лет. Она сказала, что он был очень милый, но у них оказалось мало общего. По ее словам, тогда она ни за что бы не догадалась, что он тоже интересуется мужчинами. © twistlock / Reddit

Я встречался с Дженнифер Лоуренс в 2008 году. Мы познакомились на занятиях по йоге в Санта-Монике. Я понятия не имел, кто она, просто подумал, что она симпатичная, и завязал разговор. Она сказала, что мне не стоит слишком часто смотреть ТВ, потому что она снялась в каком-то дурацком шоу на TBS. В итоге она подвезла меня домой после занятия, а потом я попросил ее номер телефона. Мы сходили на пару свиданий, но затем я узнал, что ей тогда было всего 17 лет. В любом случае, я был рад с ней познакомиться. Я потерял с ней связь спустя несколько месяцев после того, как ее актерская карьера пошла в гору. Но до сих пор вспоминаю наше общение каждый раз, как вижу ее в кино. © supabass18 / Reddit