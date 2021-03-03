20+ человек, которые говорят что думают и даже бровью не ведут

Все люди разные. Одни в разговоре избегают острых углов и стараются лишний раз не задеть чувства собеседника, другие за словом в карман не полезут и могут в два счета обескуражить своим прямодушием.

Мы в AdMe.ru отыскали на просторах сети реальные истории людей, которые лоб в лоб столкнулись с излишне прямолинейными оппонентами. И теперь не можем понять, хорошо быть такими или все же не очень.

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