20+ доказательств того, что детское доверие очень легко потерять

Моя мама со своей сестрой часто ссорились по пустякам, но потом быстро мирились, и мы с двоюродным братом на это не обращали внимания, всегда вместе играли. Был праздник Пасхи, моя мама в этот день работала, я была дома одна. Ко мне пришел брат Вовка и сказал: «Пойдем к нам? У нас гости, мама стол накрыла». И мы пошли к ним. Было празднично и весело. За столом сидели взрослые, там же была наша с Вовкой бабушка. Тетя, увидев меня, всплеснула руками: «Ну как только у нас гости и стол накрыт, так эта тут как тут. Вечно голодная». Все гости засмеялись. Я выскочила за дверь и побежала домой, заливаясь слезами. Я не могла понять: зачем так со мной? Ведь она моя родная тетя, и родная бабушка сидела и смеялась со всеми! Да, мама была на работе, возможно, мне хотелось есть, но я никогда не попрошайничала. Я давно всех простила, но мне до сих пор непонятна их ненависть ко мне, 7-летнему ребенку. © Лилия Марсодола / Facebook