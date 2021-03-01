20+ доказательств того, что детское доверие очень легко потерять
Несправедливость задевает даже взрослого человека, а в сердце ребенка она может оставить след на всю жизнь. Детские обиды порой так сильны, что даже через 30–40 лет события прошлого стоят перед глазами так явно, будто это было вчера.
Мы в AdMe.ru искренне сопереживаем всем героям историй, которым в юном возрасте пришлось столкнуться с бесчестностью других людей. И надеемся, что рано или поздно им удастся отпустить эти ситуации и начать жить с легким сердцем.
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Детский сад. В сон-час мне приспичило в туалет. Отпросилась у воспитательницы и пошла. Вернулась, легла и уснула. После сна все одевались и строились на полдник, одна девочка не смогла найти свое колечко с голубым камнем. В итоге обвинили меня: мол, я его взяла, пока все спали. Я ревела от обиды, мне никто не поверил, что я здесь ни при чем. На следующий день такое колечко начала носить внучка воспитательницы, которая ходила в старшую группу. «Это мне бабушка подарила!» — хвасталась она на прогулке. © «Подслушано» / VK
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В 1-м классе у нас была встреча с Гагариным на зеленом ковре в Доме пионеров. По слухам, там были какие-то необыкновенные игрушки, да еще и Гагарин! Это был 1961 год. Всем сказали прийти в пионерской форме: белая блузка и синяя юбка. У меня не было синей юбки — мне надели клетчатую. Учительница сказала, что те, кто не в пионерской форме, никуда не пойдут. Нас таких было двое. Вторая девочка расплакалась, и ее взяли, а я одна из всего класса не пошла на эту встречу. Прошло много лет, мне до сих пор обидно и непонятно, в чем была моя вина. © Muxa Sibi / Facebook
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Когда перевелась в новую школу в 5-м классе, меня невзлюбила учительница по русскому языку и литературе. Однажды, когда нам раздавали тетради с проверенным диктантом, моей не оказалось. Учительница обвинила меня, что я ее не сдавала, и влепила двойку в журнал. А где-то через неделю она принесла мою тетрадь, залитую кофе, и швырнула мне на парту с извинениями: мол, нашла ее дома, но двойку, увы, уже не исправить. До сих пор не могу понять, что же такого я ей сделала и чем так не нравилась. © «Подслушано» / VK
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Однажды родители оставили меня на ночь в доме моей тети, чтобы та присмотрела за мной, пока они ходили на вечеринку. Я взял с собой книгу о Гарри Поттере. Тетя просто взяла и сожгла ее, а на следующее утро высказала маме и папе, что они «ужасные родители», раз позволяют мне читать такую литературу. Я пожаловался им на то, как несправедливо тетя поступила с книгой, но мама и папа ответили: «Ее дом — ее правила. Смирись с этим». Стоит отметить, что это была книга из школьной библиотеки и мне досталось от библиотекаря. Моя тетя так и не извинилась за свой поступок. © Lucas Cornwall / Quora
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Моя мама со своей сестрой часто ссорились по пустякам, но потом быстро мирились, и мы с двоюродным братом на это не обращали внимания, всегда вместе играли. Был праздник Пасхи, моя мама в этот день работала, я была дома одна. Ко мне пришел брат Вовка и сказал: «Пойдем к нам? У нас гости, мама стол накрыла». И мы пошли к ним. Было празднично и весело. За столом сидели взрослые, там же была наша с Вовкой бабушка. Тетя, увидев меня, всплеснула руками: «Ну как только у нас гости и стол накрыт, так эта тут как тут. Вечно голодная». Все гости засмеялись. Я выскочила за дверь и побежала домой, заливаясь слезами. Я не могла понять: зачем так со мной? Ведь она моя родная тетя, и родная бабушка сидела и смеялась со всеми! Да, мама была на работе, возможно, мне хотелось есть, но я никогда не попрошайничала. Я давно всех простила, но мне до сих пор непонятна их ненависть ко мне, 7-летнему ребенку. © Лилия Марсодола / Facebook
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Мои родители развелись. На все рождественские праздники и дни рождения мой отец присылал подарки только моему старшему брату, а мне — никогда и ничего. А когда мы выросли, папа постоянно звонил мне и просил денег, так как я был единственным из его детей, у кого была работа. Я его заблокировал. © OminousOmnipotence / Reddit
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Я ходила в садик. Однажды нас отвели в музыкальную школу посмотреть концерт. А после концерта была викторина. Я ответила правильно на вопрос и получила за это куклу Barbie с белыми волосами в красивой розовой коробке. Такой куклы до этого у меня не было, потому что жили мы на грани нищеты. И вот приходим мы потом в сад, эту куклу у меня отбирает воспитатель и ставит на самую верхнюю полку стенки-этажерки. Для красоты. Играть с ней запретили. Так она и простояла до моего выпуска из сада на той полке. Как я вечером дома плакала, выла просто! И мама не пошла и не отобрала ту куклу, просто пообещала купить на следующий день такую же. Но так и не купила. © Tianko / Pikabu
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Детская несправедливость, на которую я до сих пор злюсь, связана с тем, как бабушка, мать моего отца, разделяла его «детей» и «пасынков». Мама вышла замуж за папу, когда у нее уже была 5-летняя я и мой младший брат. К сожалению, моя бабушка не считала усыновленных детей родными. Она постоянно отдавала предпочтение отцовским детям: дарила моей младшей сестренке и братьям особые подарки просто так, а нам, старшим, ничего.
Но благодаря такому опыту я научилась быть хорошей бабушкой и не разделяю родных и приемных внуков (у моего супруга есть дочь, а у меня — двое детей). Мы с мужем относимся к каждому ребенку и внуку как к драгоценному дару. © Cheryl Dwyer / Quora
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Когда мне было 8–9 лет, моя мать забрала все мои игрушки, книги и видеоигры, сказав, что я их не достаточно ценю. Я думала, что смогу вернуть свои вещи позже, но нет: она все выбросила и я их больше никогда не видела. © Carameldelighting / Reddit
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Было мне лет 5–6. Как-то в садике был урок музыки. Нас поставили рядом с пианино, и учитель вышла ненадолго. Все открывали инструмент и нажимали на клавиши. Я, конечно, тоже. В итоге наказали только меня. Вывели в коридор. Я обиделась, оделась и ушла домой. На улице была сильнейшая метель, такая, что маму отпустили с работы. Мне пришлось переходить основную в городе дорогу, на которой не работал светофор. В итоге я добралась до дома. Сказать, что мама была в шоке, — ничего не сказать. Минут через 30 прибежала воспитатель, и, если бы я не вышла из комнаты, моя мама бы знатно потроллила ее за мое исчезновение — она это умеет.
До сих пор жалею, что вышла из комнаты. © Оксана Цыганкова / Facebook
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Я была старшей из 3 дочерей, и мои родители всегда заставляли меня присматривать за младшими сестрами. Если одна из них хулиганила или не слушалась, угадайте, кто был в этом виноват. Я не помню ни одного раза, когда меня бы не обвиняли в их проделках. Я всегда любила своих сестер, но не могла избавиться от ощущения, что что-то упускаю.
Только повзрослев, я поняла, какую большую ответственность возложили на мои юные плечи родители. © Susan Jones / Quora
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В детстве я мечтал о велосипеде. И вот в 1997 году 23 июня, в мой день рождения, сестра моей бабушки и ее муж взяли меня с собой в поездку в другой город на рынок. И — о чудо! — пошли в ту часть, где продают велосипеды. Один велик посмотрели, второй, пятый. Выбрали, говорят мне: «Ну-ка примерь, как, на твой взгляд, нормально?» Я, счастливый до ушей, говорю, мол, да, все отлично, фонтанирую счастьем, весельем и позитивом — аж из ушей выплескивается. Родственнички расплачиваются, и я говорю: «Вот приедем сейчас домой, все удивятся, что у меня теперь велосипед есть!» И тут мне отвечают: «А это мы не тебе покупаем, это для Светы (дочь родственников)». Помню, как я резко замолчал и молчал всю дорогу до дома. Не плакал, нет. Просто тупо смотрел в окно. Дома я ушел в комнату и сидел там весь день.
Прошло уже 23 года, я сменил 6 велосипедов разных марок, но этот момент не забуду никогда. © WarmasterHorus / Pikabu
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Я нашла классную гусеницу на детской площадке, положила ее в банку и отнесла своему учителю естественных наук, который коллекционировал насекомых. За ловлю различных жуков и бабочек он ставил нам дополнительные баллы. Позже педагог вызвал меня к себе и сказал, что никаких бонусных баллов я не получу, потому что другая девочка и ее подруга уверили его, будто это они нашли гусеницу первыми, а я ее у них отобрала. Двое против одного. Я выглядела лгуньей. Я потеряла дополнительные баллы и доверие учителя. © imnotacrazyperson / Reddit
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В 1-м классе на 8 Марта делали мамам открытки. По образцу учителя: склеить цветы точь-в-точь, обвести рамку и никакой самодеятельности. А мне это казалось несправедливым и скучным. Я выбрала другой цвет бумаги, свои цветы, рамку решила не по линейке вести, а изобразить в виде серпантина — так мне казалось красивее, праздничнее. Все получили 5 — меня просто отругали. А мама обиделась и выбросила открытку, сказав, что я ленивая и не старалась. Я рыдала: «Мам, я хотела по-особенному!» Художник, 30 лет. © «Подслушано» / VK
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В 3-м классе мне сказали, что можно принять участие в соревнованиях по бегу и прыжкам со скакалкой. Я без преувеличения был мастером в этом деле. После старта я оставил своих соперников далеко позади, но какая-то странная судья-доброволец была явно близорука, чтобы это заметить, поэтому она бросилась к одному из моих одноклассников со словами: «Ну, это мой победитель!» По условиям состязаний, один из судей выбирал 1-е место, другой — 2-е и так далее. Мне присудили 2-е место.
Когда я вернулся на трибуну, наш учитель сказал: «Сэм, ты был явно впереди». Я был возмущен до крайности! © Sam Austin / Quora
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Моя история случилась в 2008 году. Было мне лет 8, и мать купила мне копилку, чтобы я был «экономным и бережливым». Туда я складывал пятаки, просил их у всех: и у гостей, и у мамы, и у отчима, да и папа после прогулок выворачивал кошелек и отдавал мне все 5-рублевые монетки. Все это продолжалось 6–8 месяцев. Копил на компьютер, хотелось поиграть. Однажды, вернувшись со школы, я не обнаружил своих денег в копилке, но увидел в зале новый диван. Мама сказала, что это мой «вклад» в нашу семью.
С тех пор, если я копил деньги на что-то, то я их прятал и мама об этом даже не знала. © Iskander61 / Pikabu
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В детстве мама часто отдавала мои игрушки знакомым и родственникам, не спрашивая моего мнения. В итоге годам к 15 остались только те вещи, за которые я сражалась и которые были мне очень дороги, а это 3 игрушки. И вот однажды приехали очередные родственники из села, и мама в мое отсутствие отдает им моего маленького голубого зайца — память о первой любви из детского садика. Как она его нашла — не знаю, я прятала его как могла. До сих пор не могу забыть ее слова: «Ну надо же было им что-то подарить!» © «Подслушано» / VK
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Мне было 13. У родителей пропали деньги, крупная сумма. Я знала, где их тайник, но никогда туда не лазила. И вот мама начала у меня допытываться: «Ты деньги взяла? Признайся!» А я не брала. Она так замучила меня этим вопросом, что я в сердцах крикнула: «Да что они, сгорели, ваши деньги? Найдутся!» А ей показалось — «Да чтоб они сгорели, ваши деньги!» О, что тут началось! Я узнала, что я малолетка неблагодарная, ни копейки не заработала, ничего моего в этом доме нет и вообще... Через несколько дней деньги нашлись: мама сама их перепрятала неделю назад и забыла. Но передо мной так никто и не извинился.
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Я как-то классе в 7-м нашел ручку Parker на улице, классную. Помню, она тогда в магазине стоила около ₽ 600. На уроке физики подошел к учительнице что-то спросить, и она моей ручкой начала писать формулы. В итоге я без ручки ушел от нее, просто забыл. И только дома это понял. В следующий раз к ней подошел, смотрю, а она моей ручкой пишет. Говорю, так и так, случайно у вас ее забыл, а она отвечает, мол, ничего не знаю, это моя ручка. Ну я так и ушел ни с чем. С тех пор физику любить не перестал, а вот эту нехорошую женщину помню до сих пор. © nord2492 / Pikabu
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В старших классах к нам пришел новый учитель очень фактурной внешности. Тогда я мечтала стать художницей и не могла пропустить такое лицо — нарисовала на уроке. Портрет вышел отменным, поэтому подарила учителю. Я тогда не знала, что он имел мерзопакостный характер. Увидев свой портрет, он решил, что я над ним смеюсь, схватил бумагу, меня за руку и потащил к директору жаловаться. К счастью, по дороге нам встретился учитель военной обороны. «Представляешь, — начал жаловаться историк, — она меня нарисовала! Вот что бы ты сделал на моем месте?» Полковник так лукаво на него посмотрел и ответил: «Я бы поставил 5».
Эту историю я всегда вспоминаю с юмором. Еще не хватало из-за злючек свою жизнь ломать! © Nino Orjonikidze / Facebook
А какая несправедливость в детстве больше всего обидела вас?