20+ человек, которые еще не скоро отважатся поужинать в общепите

В ресторанном бизнесе выживает сильнейший: заведений с концептуальным меню и интерьером с каждым годом становится все больше, а поразить гостей оказывается все сложнее. Порой рестораторы так увлекаются гонкой за оригинальными решениями, что перестают видеть тонкую грань между креативностью и легким безумием, что нередко играет с ними злую шутку и лишь отталкивает посетителей. Впрочем, некоторым из них удается отпугнуть людей скорее своей халатностью, нежели творческим взглядом на вещи.

Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать гостям ресторанов, куда люди не захотят вернуться ни под каким предлогом. В некоторых даже сделать заказ окажется не всем по плечу.

1. «В фешенебельном заведении нам подали десерт с отпечатком руки на тарелке»

2. А в этом ресторане, чтобы сделать заказ, вам придется подсветить меню фонариком

3. «Нашел в своей картошке фри чей-то накладной ноготь»

4. «Так выглядит зеркало в туалете одного модного ресторана»

5. Кто сказал этому повару, что задний карман — удачное место для щипцов?

6. «На фото не видно, но шоколадный соус впоследствии вылился не только на стол, но и на мои колени»

7. «Я завтракал в местном кафе, как вдруг заметил это на чашке»

«Грязная».

8. «Вот в каком виде нам подали крылышки»

9. «В ресторане, где я работаю, повесили новые лампы, и все они выглядят так, будто облеплены волосами»

10. «Этот малыш заглянул к нам на рождественский ужин в ресторане»

11. «Я просидел с такой тарелкой 10 минут, но, видимо, здесь это недостаточно доходчиво дает понять, что я уже закончил»

12. «Мне дали ложку для пасты»

13. «В кои-то веки выбрались с мужем на свидание в популярный ресторан. Он заказал суп дня. Кажется, у них закончились сливки»

14. «Мне подали салат в дуршлаге»

То есть заправить его в принципе не представляется возможным? © MGEESMAMMA / Reddit

15. «В этом ресторане ну очень странные столовые приборы»

16. «Канализационная труба проходит прямо через зал. Еда и персонал здесь чудесные, но трудно было не обращать внимание на шум воды, пробегающей по трубам каждые пару минут»

17. «Заказали с друзьями еду навынос в местном ресторане. Они даже не сняли с пасты целлофан»

18. «Мне посоветовали заглянуть в закусочную, которая недавно открылась. Вот этот бургер обошелся мне почти в $ 10»

19. У поваров этой пиццерии явные проблемы с симметрией

20. «В нашем местном ресторане гостям молча приносят 2 бутылки воды. Если вы их откроете, вам придется за них заплатить, пусть даже вы их и не заказывали»

21. А в этом кафе меню разместили на зеркале, чтобы его невозможно было прочитать

22. «В таком виде нам принесли салат „Цезарь“»

Мне было бы просто стыдно подать такое гостям. © dreadpiratesmith / Reddit

23. «В ресторане нам положили в картошку фри большой шарик из бумаги, чтобы порция казалась больше»