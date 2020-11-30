20+ человек, которые еще не нашли своего призвания. И пока старательно портят все вокруг
Даже у лучших в своем деле время от времени случаются оплошности. Но есть на свете и такие работники, у которых что ни день, то новый провал. Может, они просто работают не по призванию. А может и специально делают все наперекосяк, чтобы у нас был пример, как «не надо».
Нам в AdMe.ru пришлось заварить побольше чая с ромашкой, ведь просмотр этих фото бросил вызов нашей сдержанности. Советуем и вам взять в руки мячик-антистресс. А в бонусе вы найдете доказательство тому, что даже наши пушистые питомцы, бывает, не справляются со своей единственной задачей.
«Я покрасил забор»
Наверное, повар думал о чем угодно, но не об этой пицце
«Установил у дома новую табличку»
«Импровизируй, приспосабливайся, побеждай»
«Новые лампы установлены»
«Раз за разом это сбивает меня с толку»
«Отличный выбор места»
«Кто-то даже не потрудился убрать этот здоровенный валун, прежде чем построить здесь дом»
«Я все еще не могу найти здесь 21-й этаж»
«Начальство попросило установить новую пожарную сигнализацию. А про то, чтобы снимать старую, ничего не было сказано»
«Рассортировали товар»
«Маленькие цепи», «Цепи еще меньше».
«Каждый раз, когда захожу в уборную на работе, вот это жутко раздражает»
«Удобный пандус готов»
«Хельсинки. Левая сторона лестницы принадлежит одной компании, правая — другой. Стоит ли говорить, что клининговые службы у них разные»
«Клянусь, не я делал эту табличку»
«Вот так вернули на место брусчатку после завершения работ»
«Сфотографировал в своем дворе. Возможно, мы знаем не все о правильной установке антенны»
«Умеем чинить все, кроме вывесок»
«Эти часы висели здесь 20 лет. И все это время они сбивали всех с толку»
«У меня аж руки трясутся»
- Тот, кто это установил, — настоящий монстр. © YannikRie / reddit
Бонус: «Вы серьезно? У вас была всего одна задача!»
Как думаете, увольнять таких горе-работников или у них все же есть чем оправдаться? Может, и вам приходилось сталкиваться с такой вопиющей безалаберностью?