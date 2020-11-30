20+ человек, которые еще не нашли своего призвания. И пока старательно портят все вокруг

Даже у лучших в своем деле время от времени случаются оплошности. Но есть на свете и такие работники, у которых что ни день, то новый провал. Может, они просто работают не по призванию. А может и специально делают все наперекосяк, чтобы у нас был пример, как «не надо».

Нам в AdMe.ru пришлось заварить побольше чая с ромашкой, ведь просмотр этих фото бросил вызов нашей сдержанности. Советуем и вам взять в руки мячик-антистресс. А в бонусе вы найдете доказательство тому, что даже наши пушистые питомцы, бывает, не справляются со своей единственной задачей.

«Я покрасил забор»

Наверное, повар думал о чем угодно, но не об этой пицце

«Установил у дома новую табличку»

«Импровизируй, приспосабливайся, побеждай»

«Новые лампы установлены»

«Раз за разом это сбивает меня с толку»

«Отличный выбор места»

«Кто-то даже не потрудился убрать этот здоровенный валун, прежде чем построить здесь дом»

«Я все еще не могу найти здесь 21-й этаж»

«Начальство попросило установить новую пожарную сигнализацию. А про то, чтобы снимать старую, ничего не было сказано»

«Рассортировали товар»

«Маленькие цепи», «Цепи еще меньше».

«Каждый раз, когда захожу в уборную на работе, вот это жутко раздражает»

«Удобный пандус готов»

«Хельсинки. Левая сторона лестницы принадлежит одной компании, правая — другой. Стоит ли говорить, что клининговые службы у них разные»

«Клянусь, не я делал эту табличку»

«Вот так вернули на место брусчатку после завершения работ»

«Сфотографировал в своем дворе. Возможно, мы знаем не все о правильной установке антенны»

«Умеем чинить все, кроме вывесок»

«Эти часы висели здесь 20 лет. И все это время они сбивали всех с толку»

«У меня аж руки трясутся»

Тот, кто это установил, — настоящий монстр. © YannikRie / reddit

Бонус: «Вы серьезно? У вас была всего одна задача!»