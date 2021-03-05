20 человек, которые еще долго будут вздрагивать от слов «дай мне в долг, пожалуйста»

Есть у меня знакомый Виталя. Из таких людей, которым в 12 часов ночи нужно срочно ₽ 57, так как не хватает на что-то важное. Стабильно раз в 2 дня пытается занять у меня мелкие суммы. Но всегда отдает, поэтому выручаю, хотя и достало немного. Как-то раз он попросил меня скинуть на телефон ₽ 20, типа не хватает денег подключить интернет. Я говорю: «На карте только ₽ 14, если помогут, то скину».

Он ведет подсчеты, и получается, что ему как раз хватает. Там надо было что-то вроде ₽ 13,65. Я перевожу деньги и благополучно о нем забываю. Через 3 минуты приходит СМС: «Спасибо». Еще минут через 5 он звонит и спрашивает: «Есть возможность скинуть еще ₽ 2? Отправил тебе СМС — и деньги снялись». Ну Виталя! © Benjamin22 / pikabu

Подруга заняла у меня $ 200 и уже давно отказывалась их возвращать. Через несколько недель я попросила ее одолжить кое-какое оборудование. Поскольку мы тогда работали вместе, она согласилась. Когда она попросила свои вещи назад, я ответила: «Не вопрос. Можешь получить их обратно за $ 200». Вот так я и вернула свои деньги. © Jane Smythe / Quora

Выхожу замуж. Сидим с родителями, составляем список гостей. Доходит дело до семьи папиной сестры, а я категорически отказываюсь приглашать их. Папа говорит: «Так нельзя, она твоя родная тетя». Да, родню не выбирают, а если бы и была такая возможность, то эта дама вылетела бы из моего списка родственников в первую очередь.

Мало того, что они тянули из меня деньги «в долг», когда я училась и получала маленькую стипендию. Так она однажды позвала в гости с ночевкой и выгнала меня, 16-летнюю, из своего дома поздно вечером на мороз, когда на очередную просьбу дать ей взаймы я ответила, что у меня нет денег. Спасибо, родственнички! © Подслушано / ideer

Мать звонит мне каждый день, чтобы поныть, и раз в месяц, чтобы занять денег. Это нормально? Я сама оплачиваю аренду и коммуналку. У меня есть кот. У меня есть парень. И нам тоже нужно чем-то питаться. Если ты не умеешь планировать свой, на минуточку, неплохой бюджет, то это не мои проблемы. © xenonwvw / twitter