20 человек, которые еще долго будут вздрагивать от слов «дай мне в долг, пожалуйста»
Грамотно планировать свой бюджет — занятие весьма непростое. И неудивительно, что не все с этим справляются. Наверняка вы не раз встречались с любителями «перехватить до получки» или с людьми, которым «прямо сейчас надо ₽ 50, а то телефон заблокируют». А самое грустное, что многие из них благополучно забывают о занятых деньгах и даже возмущаются, когда напоминаешь им о долге.
Мы в AdMe.ru, конечно, понимаем, что в жизни всякое бывает. Но складывается ощущение, что кое-кто из героев этой подборки уже давно забыл, что такое совесть и чувство ответственности.
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Полтора года назад у нас завелось немножко денег после продажи машины. $ 1 500 решили одолжить моим родителям на пару месяцев. Никто не сомневался в возврате. Но каким образом они это делают! Приезжают и зачем-то расплачиваются за нас. За ремонт машины, например, привозили деньги на СТО прямо в руки работникам. Получается, нам выдают только на «полезные и нужные» вещи. Мы взрослые дядя с тетей, 2 детей, в своей квартире, подачек на еду не просим. Какие у нас теперь с ними отношения, я даже затрудняюсь ответить. © Tinangloss / pikabu
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Муж одолжил однокласснику денег на ремонт. Дал наличными. Через некоторое время тот возвращает на карту на пару тысяч меньше. Оказывается, он комиссию за перевод вычел из долга. © Ольга Оржеховская / facebook
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Мы с будущим мужем сняли квартиру — дешевую и убитую, так как денег особенно не было. Начали ее понемногу приводить в порядок, обои переклеили (хоть недорогие, но новые). И все это время нас доставали соседи снизу: стоит только нам со стула встать, они бежали, звонили, ругались, что мы слишком шумим. Это продолжалось, пока они не попросили у нас в долг ₽ 500. По доброте душевной решили дать. И с тех пор мы их ни разу не видели! Это было самое удачное вложение ₽ 500 в моей жизни. © Кристина К / AdMe
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Друг занял у меня около $ 70. Через какое-то время я спросил его, может ли он вернуть мне деньги, потому что мне нужно было сделать кое-какие срочные платежи. Минут через 15 он сообщил мне, что отправил перевод. Но мне так и не пришло сообщение от платежной системы. В итоге выяснилось, что этот балбес все перепутал и вместо того, чтобы кинуть деньги на мой счет, привязанный к номеру телефона, пополнил мой баланс на сим-карте на те же $ 70. © Sumit Shirawta / Quora
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Есть у меня знакомый Виталя. Из таких людей, которым в 12 часов ночи нужно срочно ₽ 57, так как не хватает на что-то важное. Стабильно раз в 2 дня пытается занять у меня мелкие суммы. Но всегда отдает, поэтому выручаю, хотя и достало немного. Как-то раз он попросил меня скинуть на телефон ₽ 20, типа не хватает денег подключить интернет. Я говорю: «На карте только ₽ 14, если помогут, то скину».
Он ведет подсчеты, и получается, что ему как раз хватает. Там надо было что-то вроде ₽ 13,65. Я перевожу деньги и благополучно о нем забываю. Через 3 минуты приходит СМС: «Спасибо». Еще минут через 5 он звонит и спрашивает: «Есть возможность скинуть еще ₽ 2? Отправил тебе СМС — и деньги снялись». Ну Виталя! © Benjamin22 / pikabu
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Подруга заняла у меня $ 200 и уже давно отказывалась их возвращать. Через несколько недель я попросила ее одолжить кое-какое оборудование. Поскольку мы тогда работали вместе, она согласилась. Когда она попросила свои вещи назад, я ответила: «Не вопрос. Можешь получить их обратно за $ 200». Вот так я и вернула свои деньги. © Jane Smythe / Quora
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Выхожу замуж. Сидим с родителями, составляем список гостей. Доходит дело до семьи папиной сестры, а я категорически отказываюсь приглашать их. Папа говорит: «Так нельзя, она твоя родная тетя». Да, родню не выбирают, а если бы и была такая возможность, то эта дама вылетела бы из моего списка родственников в первую очередь.
Мало того, что они тянули из меня деньги «в долг», когда я училась и получала маленькую стипендию. Так она однажды позвала в гости с ночевкой и выгнала меня, 16-летнюю, из своего дома поздно вечером на мороз, когда на очередную просьбу дать ей взаймы я ответила, что у меня нет денег. Спасибо, родственнички! © Подслушано / ideer
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Мать звонит мне каждый день, чтобы поныть, и раз в месяц, чтобы занять денег. Это нормально? Я сама оплачиваю аренду и коммуналку. У меня есть кот. У меня есть парень. И нам тоже нужно чем-то питаться. Если ты не умеешь планировать свой, на минуточку, неплохой бюджет, то это не мои проблемы. © xenonwvw / twitter
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Один мой друг год назад взял квартиру в ипотеку. Ему не хватало на первый взнос, поэтому одалживал у всех, у кого только мог. У меня попросил ₽ 40 тыс., обещал через полгода вернуть. Прошел год, звоню. Он говорит: «Помню, помню! Но мы теперь ремонт делаем, и не простой, а с выдумкой! Много денег уходит. К зиме верну». Хорошо людям: квартиру купили, а теперь за мой счет ремонт «с выдумкой» делают. © Silverchiffa / AdMe
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Знакомая давно заняла у меня денег с обещанием отдать через месяц. И все завтраками кормит. Вчера звоню ей с просьбой вернуть долг. Меня посылают так, что аж телефону стыдно стало. Но ее страница в соцсети «ВКонтакте», с которой она торгует обувью, одеждой и чем-то там еще, зарегистрирована на один из моих номеров телефона.
Сегодня утром зашел на эту страницу и поменял пароль. Она позвонила и сказала, что я подлый человек. Ответил, что если до 6 вечера я не получу свои деньги, то страницу удалю. Пока еще жду, как ситуация разрешится. © Hayabusa3 / pikabu
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Когда друзья просят вещи или деньги взаймы, всегда их фотографирую с тем, что они у меня одолжили. Таким образом, я ничего не забываю. А когда приходит время возвращать долг, я просто скидываю им фотографию. © Подслушано / ideer
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Моя мама в советские времена осталась одна с маленьким ребенком. В день зарплаты коллега попросила у нее в долг приличную сумму на дефицитный женский костюм, божилась отдать через неделю. В итоге ничего не вернула, отговариваясь безденежьем. Остальные коллеги были в курсе ситуации. В день следующей зарплаты они приперли вредную тетку к стенке и начали стыдить, мол, не совестно ли тебе: у тебя и муж, и родители, а она (мама моя) одна выживает с ребенком. Так вот, та женщина швырнула маме деньги в лицо со словами: «Из-за тебя мы остались без средств!» © Елизавета Суворова / facebook
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3 года назад у родственников сильно заболел сын, с финансами у них было плохо, поэтому мои родители дали им в долг деньги, отложенные на покупку машины. Сейчас у них все вроде наладилось. Ну и родители намекнули, что пора бы подумать и о возврате долга. В ответ им было сказано, что этот мальчик — продолжатель рода, поэтому его болезнь была главной проблемой всей семьи и деньги им никто не вернет. Вот так мы и теряем родню. © Подслушано / ideer
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Я одолжил € 40 одному другу и € 140 другому, потому что им тогда действительно были нужны деньги. А сейчас я вижу, как один хвастается в Snapchat, что купил новый 50-дюймовый телевизор, а другой не пропускает ни одной тусовки. Но когда я говорю им, что у меня сейчас плохо с финансами, и прошу вернуть долг, оба твердят, что сами на мели. Вот только на следующий день они вновь выкладывают свои фотки с новыми покупками. Кажется, наши отношения на этом закончатся. © Mutschgi / Reddit
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Любимый муж с начала наших отношений постоянно врал мне. То по мелочи, то по-крупному. Любила и верила. Отчаяние заставило меня залезть в телефон и переписки. Но люблю же — ждала, вдруг что изменится. Последней каплей стала кредитка, открытая тайком от меня, с долгом в 2 его зарплаты. Высказала все, что думаю, сообщила, что в курсе всего его вранья, дала полтора месяца на закрытие кредита и восстановление моего к нему доверия. А сама уже не знаю, зачем все это. © Подслушано / ideer
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Была у меня соседка Марина. Сама без работы, муж — любитель легкой жизни и куча детей, число которых постоянно увеличивалось. Меня удивляла формулировка, с которой эта барышня регулярно ко мне обращалась.
— Ника, дай мне хозяйственное мыло, а то маленьким нужно пеленки постирать...
— Ника, я оладьи хочу на завтрак сделать, дай мне 3 яйца.
— Ника, старшей дочке дали путевку в лагерь, а у нее и купальника-то нет, мне немного денег нужно.
Было ощущение, что это мои дети, которых я сдала ей на воспитание. Сначала я вежливо ждала, а потом напомнила Марине о долге. Ее удивление было безграничным: «А как я тебе отдам? Мы же не работаем, а пособий на еду еле хватает!» © Deleted User / AdMe
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Мой брат — «золотой ребенок». Родители постоянно дарили ему вещи и приучали меня и мою сестру делать то же самое. Так вот, братец занял у моего жениха денег, а я стормозила и не предупредила, что этого делать нельзя. Естественно, когда подошел срок возврата долга, брат заявил, что у него нет денег. Теперь мой жених хочет подать на него в суд, а родители бесятся и требуют, чтобы я порвала отношения с этим «нехорошим» парнем. © ThrowRALoan / Reddit
А как вы относитесь к любителям занимать деньги? Случалось, что вам не возвращали долги?