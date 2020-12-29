20+ человек, которые достигли совершенства в хранении вещей (И у них есть чему поучиться)
Как ни крути, уборка жилья занимает в нашей жизни значительное количество времени. Кто-то наводит чистоту раз в неделю, посвящая этому полдня или даже целый день, а некоторые люди поняли, что порядок может быть всегда. Его лишь надо только один раз навести и затем просто поддерживать. При этом важно хранить вещи особым образом. Так, полотенца и футболки лучше хранить в свернутом виде, а тарелки — вертикально, а не стопкой. Кстати, даже использование одинаковых вешалок может иметь значение при создании порядка и уюта.
Пользователи сети показали, как они хранят те или иные бытовые вещи, и мы в AdMe.ru уже взяли на вооружение некоторые их хитрости.
«Сестра попросила помочь разобраться с ее бельевым шкафом. Кажется, мы проделали большую работу (учитывая ее желание оставить „немного“ лишнего)»
«Открыла на работе эти ящики и обнаружила, что один из моих коллег все красиво организовал»
«Наконец-то у меня все вешалки одинаковые»
Функционально и красиво
«Уголок пряжи в моей мастерской»
Если хранить футболки в свернутом виде, экономится место, да и сразу видно, что у вас есть
«Моя жена мечтала о кладовке, и я ее соорудил»
«Мой 7-летний сын всегда так делает, когда убирается»
Пользоваться тарелками при вертикальном хранении гораздо удобнее
«Это мои специи»
Рабочий стол мужчины, который увлекается мини-живописью
«Бельевой шкаф: пересмотрен и организован!»
«Моя победа над пространством под мойкой»
Карнизы могут здорово сэкономить место
С таким органайзером можно быстро и легко найти нужную пару носков
Крышку подлокотника можно использовать для хранения мелочевки
Приклейте магниты к дверце шкафчика, и ножнички / пинцеты никогда не потеряются
«Моя вертикальная чайная полочка»
«Я учитель рисования, недавно перешла в новую школу. Предыдущий учитель не разделял моей любви к организации вещей. Вот мой шкаф с бумагами: до и после»
«Недавно обнаружила универсальность плотного поролона и создала эти индивидуальные разделители»
«Шкаф для рукоделия и рабочее место моей мамы»
Вот как можно хранить некоторый садовый инструмент
«Я просто сложил все свои пластиковые пакеты в квадраты»
Шкаф в спальне до и после уборки по методу Мари Кондо
А как часто вы наводите порядок в своем доме? Возьмете ли вы на вооружение какой-то метод хранения вещей, показанный в этой статье?