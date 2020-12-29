20+ человек, которые достигли совершенства в хранении вещей (И у них есть чему поучиться)

Как ни крути, уборка жилья занимает в нашей жизни значительное количество времени. Кто-то наводит чистоту раз в неделю, посвящая этому полдня или даже целый день, а некоторые люди поняли, что порядок может быть всегда. Его лишь надо только один раз навести и затем просто поддерживать. При этом важно хранить вещи особым образом. Так, полотенца и футболки лучше хранить в свернутом виде, а тарелки — вертикально, а не стопкой. Кстати, даже использование одинаковых вешалок может иметь значение при создании порядка и уюта.

Пользователи сети показали, как они хранят те или иные бытовые вещи, и мы в AdMe.ru уже взяли на вооружение некоторые их хитрости.

«Сестра попросила помочь разобраться с ее бельевым шкафом. Кажется, мы проделали большую работу (учитывая ее желание оставить „немного“ лишнего)»

«Открыла на работе эти ящики и обнаружила, что один из моих коллег все красиво организовал»

«Наконец-то у меня все вешалки одинаковые»

Функционально и красиво

«Уголок пряжи в моей мастерской»

Если хранить футболки в свернутом виде, экономится место, да и сразу видно, что у вас есть

«Моя жена мечтала о кладовке, и я ее соорудил»

«Мой 7-летний сын всегда так делает, когда убирается»

Пользоваться тарелками при вертикальном хранении гораздо удобнее

«Это мои специи»

Рабочий стол мужчины, который увлекается мини-живописью

«Бельевой шкаф: пересмотрен и организован!»

«Моя победа над пространством под мойкой»

Карнизы могут здорово сэкономить место

С таким органайзером можно быстро и легко найти нужную пару носков

Крышку подлокотника можно использовать для хранения мелочевки

Приклейте магниты к дверце шкафчика, и ножнички / пинцеты никогда не потеряются

«Моя вертикальная чайная полочка»

«Я учитель рисования, недавно перешла в новую школу. Предыдущий учитель не разделял моей любви к организации вещей. Вот мой шкаф с бумагами: до и после»

«Недавно обнаружила универсальность плотного поролона и создала эти индивидуальные разделители»

«Шкаф для рукоделия и рабочее место моей мамы»

Вот как можно хранить некоторый садовый инструмент

«Я просто сложил все свои пластиковые пакеты в квадраты»

Шкаф в спальне до и после уборки по методу Мари Кондо