20+ человек, которые украсили свой дом так, что все гости позеленели от зависти
Процесс создания праздничной атмосферы уже сам по себе поднимает настроение. А где можно подсмотреть идеи? Конечно же, в интернете. Но как выбрать что-то действительно подходящее из всего этого потока информации? Мы решили помочь вам и скрупулезно отобрали лишь самое-самое. Например, вот елка-платье. Или игрушки, с изготовлением которых справится и ребенок, а выглядеть они будут на миллион. И это не говоря уже о елке для аллергиков.
AdMe.ru обожает Рождество и Новый год, и некоторые варианты поделок мы уже присмотрели для себя. Например, автор этой статьи точно смастерит себе волшебный фонарик. А вы? Кстати, дойдя до конца статьи, вы точно получите заряд отличного настроения, ведь мы припасли для вас убойную шутку.
«Взял старую елку, которую выбросили. Купил металлический венок-кольцо, несколько растений и гирлянду. Сделал свой рождественский венок»
Адвент-календарь своими руками
Елка, которая подойдет владельцам чересчур вредных домашних животных
Для любителей единорогов
В маленькой местной кофейне не хватило места для елки, поэтому ее привязали к потолку. Стоит попробовать тем, кто хочет елочку, а места мало
«В моем офисе проводится конкурс елочных украшений, и я сделал это из глины и бумаги»
Когда действительно знаешь толк в декорировании
Как соорудить звезду своими руками
Если ваши дети тоже хотят поучаствовать в создании новогодней атмосферы, то лучше идеи не найти
«В саду и в школе детям задали смастерить новогодние поделки. Пришлось включать фантазию. Для садика сделали вот такое новогоднее окно»
«Моя лучшая „рождественская елка“, какую я когда-либо делала»
«Купили б/у фонарь. Отшлифовали, перекрасили, добавили фигурки, гирлянду, искусственный снег. Теперь это украшение к Рождеству»
«Венок прикреплен к основанию из старых лыж, которые я нашла в сарае»
Чтобы добавить немного магии, повесьте гирлянду около холодильника
«Рождественская елка моего папы». Отличная идея для тех, кто не боится кропотливой работы
Елка-иллюзия. Смотрите до конца
«Моя рождественская елка». Подойдет тем, у кого аллергия на хвою
Бонус: IKEA теперь продает елки. Будет длинная ночь
Вы уже украсили дом к новогодним праздникам? Покажите нам фото: может быть, мы подсмотрим для себя крутую идею.