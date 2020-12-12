20+ человек, которые украсили свой дом так, что все гости позеленели от зависти

Процесс создания праздничной атмосферы уже сам по себе поднимает настроение. А где можно подсмотреть идеи? Конечно же, в интернете. Но как выбрать что-то действительно подходящее из всего этого потока информации? Мы решили помочь вам и скрупулезно отобрали лишь самое-самое. Например, вот елка-платье. Или игрушки, с изготовлением которых справится и ребенок, а выглядеть они будут на миллион. И это не говоря уже о елке для аллергиков.

AdMe.ru обожает Рождество и Новый год, и некоторые варианты поделок мы уже присмотрели для себя. Например, автор этой статьи точно смастерит себе волшебный фонарик. А вы? Кстати, дойдя до конца статьи, вы точно получите заряд отличного настроения, ведь мы припасли для вас убойную шутку.

«Взял старую елку, которую выбросили. Купил металлический венок-кольцо, несколько растений и гирлянду. Сделал свой рождественский венок»

Адвент-календарь своими руками

Елка, которая подойдет владельцам чересчур вредных домашних животных

Для любителей единорогов

В маленькой местной кофейне не хватило места для елки, поэтому ее привязали к потолку. Стоит попробовать тем, кто хочет елочку, а места мало

«В моем офисе проводится конкурс елочных украшений, и я сделал это из глины и бумаги»

Когда действительно знаешь толк в декорировании

Как соорудить звезду своими руками

Если ваши дети тоже хотят поучаствовать в создании новогодней атмосферы, то лучше идеи не найти

«В саду и в школе детям задали смастерить новогодние поделки. Пришлось включать фантазию. Для садика сделали вот такое новогоднее окно»

«Моя лучшая „рождественская елка“, какую я когда-либо делала»

«Купили б/у фонарь. Отшлифовали, перекрасили, добавили фигурки, гирлянду, искусственный снег. Теперь это украшение к Рождеству»

«Венок прикреплен к основанию из старых лыж, которые я нашла в сарае»

Чтобы добавить немного магии, повесьте гирлянду около холодильника

«Рождественская елка моего папы». Отличная идея для тех, кто не боится кропотливой работы

Елка-иллюзия. Смотрите до конца

«Моя рождественская елка». Подойдет тем, у кого аллергия на хвою

Бонус: IKEA теперь продает елки. Будет длинная ночь