20 доказательств того, что фантазия — это мышца, которую можно прокачать

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Творческим личностям свойственны и развитое воображение, и нестандартность мышления, и смелость в решении возникающих проблем. Дай им обычный карандаш, и они сделают из него железную дорогу в миниатюре; запри их в ванной с фотоаппаратом, и они выйдут оттуда с кадрами, достойными журнала Vogue. А стоит ли говорить о том, что они могут сотворить из обычного камешка и вспышки телефона? Кажется, им никогда не приходится скучать.

AdMe.ru во время очередного веб-серфинга наткнулся на 20 человек, из которых креатив бьет ключом. Вдохновляйтесь на здоровье.

1. Когда вам нужно сделать крутое фото, не покидая пределов собственной комнаты

2. Малобюджетный косплей на покемона: пошаговая инструкция

3. Камешек, вспышка — и вот вам миниатюрная Луна

4. Овцы из телефонных проводов

5. Превращение обычного дорожного знака в произведение искусства

6. «Мой брат-сварщик решил заняться нетрадиционным искусством»

7. Только взгляните на то, как этот парень обустроил свой системный блок

8. Робот-пылесос, парочка светодиодов и длинная выдержка

9. «Решили немного покреативить с сестрами»

10. Закончились идеи костюмов для детей? Вот вам костюм Немо

11. Миниатюрный пейзаж в коробочке из-под конфет

12. Лучше момента, чтобы сделать фото, и не придумаешь

13. У каждого свое представление об идеальном свадебном торте

14. Стрит-арт на загляденье

15. Из обычной гальки — в необычного котика

16. «Кто-то из моего университета сделал это из грязи на тротуаре»

17. Руки чешутся попробовать сотворить такое же

18. Мятые стикеры, правильный свет и никакой магии

19. И в самом деле тонкая работа

20. «Купила старые грампластинки и решила использовать их в качестве холста»

Бонус: и Генри Кавилл туда же. Его версия Аквамена

Как вы считаете, в вас есть творческая жилка? Что из вышеперечисленного вам хотелось бы попробовать сделать самому?