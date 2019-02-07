20 доказательств того, что фантазия — это мышца, которую можно прокачать
Творческим личностям свойственны и развитое воображение, и нестандартность мышления, и смелость в решении возникающих проблем. Дай им обычный карандаш, и они сделают из него железную дорогу в миниатюре; запри их в ванной с фотоаппаратом, и они выйдут оттуда с кадрами, достойными журнала Vogue. А стоит ли говорить о том, что они могут сотворить из обычного камешка и вспышки телефона? Кажется, им никогда не приходится скучать.
AdMe.ru во время очередного веб-серфинга наткнулся на 20 человек, из которых креатив бьет ключом. Вдохновляйтесь на здоровье.
1. Когда вам нужно сделать крутое фото, не покидая пределов собственной комнаты
2. Малобюджетный косплей на покемона: пошаговая инструкция
3. Камешек, вспышка — и вот вам миниатюрная Луна
4. Овцы из телефонных проводов
5. Превращение обычного дорожного знака в произведение искусства
6. «Мой брат-сварщик решил заняться нетрадиционным искусством»
7. Только взгляните на то, как этот парень обустроил свой системный блок
8. Робот-пылесос, парочка светодиодов и длинная выдержка
9. «Решили немного покреативить с сестрами»
10. Закончились идеи костюмов для детей? Вот вам костюм Немо
11. Миниатюрный пейзаж в коробочке из-под конфет
12. Лучше момента, чтобы сделать фото, и не придумаешь
13. У каждого свое представление об идеальном свадебном торте
14. Стрит-арт на загляденье
15. Из обычной гальки — в необычного котика
16. «Кто-то из моего университета сделал это из грязи на тротуаре»
17. Руки чешутся попробовать сотворить такое же
18. Мятые стикеры, правильный свет и никакой магии
19. И в самом деле тонкая работа
20. «Купила старые грампластинки и решила использовать их в качестве холста»
Бонус: и Генри Кавилл туда же. Его версия Аквамена
Как вы считаете, в вас есть творческая жилка? Что из вышеперечисленного вам хотелось бы попробовать сделать самому?
Фото на превью brandontonlu / Twitter