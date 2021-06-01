20 человек, которые добавили в тонну труда щепотку таланта и получили шедевр

Для многих людей хобби является той отдушиной, благодаря которой они отвлекаются от каждодневной суеты и погружаются в мир рукоделия. Одни творят исключительно для себя, стесняясь показывать свои работы окружающим, другие делают хендмейд новым источником дохода, который приносит не только деньги, но и радость.

Мы в AdMe.ru считаем, что мир полон талантливых людей и результатами их труда можно любоваться бесконечно. Уверены, что и среди наших читателей есть настоящие творцы.

«Моя мама делает мыло»

Это противозаконно! Уметь делать такое вкусное мыло. © MadamAle / Pikabu

«Мои пионы ручной работы из холодного фарфора»

Все время думаю, что это обман, ибо так нельзя, такого не может быть... Ну просто невероятно круто. © smaque / Pikabu

«Наконец-то сделала новое колье»

«Это самые классные пацаны из моей вязальной коллекции. С каждым разом получается все лучше»

«Аметистовый кулон „Глаз истины“. Здесь также присутствуют опал, сапфир и александрит»

«Нужен был абажур для спальни, но я ничего подходящего не нашла. Пришлось делать самой»

«Одна из моих работ прошлого года — кролик 90 см в высоту, уехал жить за границу»

«Есть такое утверждение, что мастером в любом ремесле становишься за 3 года постоянной практики. Я с ним полностью согласна. Моей постоянной практике уже 6 лет. Это пряники»

«Новая змейка из мельчайшего японского бисера»

«Мой папа вышивал крестиком более 40 лет, и, пожалуй, это самое красивое произведение, которое он создал»

Грибные серьги с лабрадоритом

«У дочери в саду спрашивали, кем работают родители, и она сказала, что мама — художник. Не знаю почему, на самом деле я экономист. Ну я купила акварель и начала рисовать, чтобы за дочерин базар ответить»

«Вязаные овощи и фрукты. Отличная альтернатива пластиковым. Они тихие, их можно стирать, приятно трогать и совсем не больно кидаться»

«Незабудки в украшениях. На мой взгляд, выглядят они нежно и изысканно»

«Добро пожаловать в мой кукольный мир! Детки-крошки 18–23 см от макушки до пяток»

«Когда я впервые сделала что-то подобное, меня закидали помидорами. Мол, как можно носить что-то настолько яркое и странное?»

Это сумка-кошелек.

Обалденно! Это так оригинально! Носить могут самые отважные и экстравагантные, а все вокруг будут делать круглые глаза и улыбаться. © VeDunia / Pikabu

«Необычности из полимерной глины. Каждая рисинка и каждая икринка скатаны вручную. Рыбам проще их метать, наверно, чем мне было их лепить»

«Сын сказал, что рукоделие — это не мое. Малыш, ты недооценил маму! 18 попыток спустя у меня получилось нормальное „Древо жизни“»



«Ловец снов „Гиацинт“»

«Моя первая игрушка из меха „Лисенок“. Сложно, но безумно затягивает»