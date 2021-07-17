20 человек, которые до конца прочувствовали на себе смысл фразы «Вырастешь — поймешь»

«Вырастешь — поймешь» — это фраза, к которой взрослые прибегают, когда объяснить что-то ребенку никак не получается. И слышал ее в детстве, пожалуй, почти каждый. Во всяком случае, пользователи Reddit уж точно с ней столкнулись, а теперь рассказывают, как выросли и действительно все поняли. И, кажется, они заодно разобрались с тем, почему эта фраза будет актуальна во все времена. Ответ на этот вопрос мы приберегли для вас в бонусе.