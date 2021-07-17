20 человек, которые до конца прочувствовали на себе смысл фразы «Вырастешь — поймешь»
«Вырастешь — поймешь» — это фраза, к которой взрослые прибегают, когда объяснить что-то ребенку никак не получается. И слышал ее в детстве, пожалуй, почти каждый. Во всяком случае, пользователи Reddit уж точно с ней столкнулись, а теперь рассказывают, как выросли и действительно все поняли. И, кажется, они заодно разобрались с тем, почему эта фраза будет актуальна во все времена. Ответ на этот вопрос мы приберегли для вас в бонусе.
Мы в AdMe.ru тоже в детстве не раз слышали от взрослых о вещах, суть которых обязательно откроется, нужно только подождать лет 10–15. И ведь правда, так и случилось.
- У нас с папой была традиция каждую неделю брать напрокат кассету или 2 и смотреть фильмы вместе. Помню, я злился на него, потому что каждый раз, когда мы начинали смотреть фильм, он засыпал. И только когда я стал старше, я понял: это происходило потому, что он был очень сильно измотан физически. Он вкалывал на 2 работах, чтобы обеспечить мне лучшую жизнь. И несмотря на то, что папа зверски уставал, он прикладывал все усилия, чтобы у нас с ним была эта общая традиция, когда мы могли бы проводить время вместе. © -eDgAR- / Reddit
- Помню, мне было лет 10–11, и я плакал, когда моя сестра, которой на тот момент было лет 15–16, проводила время с более старшими кузенами, а меня с собой не брала. И лишь потом, когда я сам был в ее возрасте, я осознал, как сильно могут раздражать 10-летние дети. © IGotQuestions15 / Reddit
- Я понял, что дети растут очень быстро. Моя младшая дочь окончила школу, и мне интересно, когда это успело произойти. Разве она не была в младших классах еще год назад? Неужели с момента ее рождения прошло 18 лет? Первые 18 лет моей жизни казались мне половиной века. Ее первые 18 кажутся 5 годами. © TheUnblinkingEye1001 / Reddit
- Теперь я понимаю, почему мама и папа перестали жить вместе. Иногда людям лучше просто развестись. Это никак не влияет на их чувства к общему ребенку, и они точно так же продолжают его любить. Иногда расставание действительно может быть лучшим решением. © Engininja_180PI / Reddit
- Я понял, почему мои тети и дяди так заботились обо мне, хотя мы и виделись-то с ними не больше 1–2 раз в год. У меня было смутное чувство семейной привязанности по отношению к ним, но я не мог бы сказать, что мы были по-настоящему близки. Теперь, когда у моих братьев появляются дети, меня больше всего удручает то, что мы живем так далеко друг от друга и я могу видеться с ними и их детьми не чаще 1–2 раз в год. © 6foot4point75 / Reddit
- В детстве самые лучшие подарки на Рождество мы получали от нашего кота. Папа говорил, что кот весь год копил мелочь, а потом сходил в магазин, пока мы были в школе. Я выросла, и теперь мы с мужем продолжаем эту традицию. И мне нравится представлять, как наши кошки отправляются в магазин с маленьким кошельком для мелочи. © Rawrbekka / Reddit
- Мои родители запрещали включать свет в машине, если мы куда-то ехали и было уже темно. Они говорили, что это противозаконно. Я знала, что это неправда, потому что если бы это было действительно так, то и в салонах авто просто не было бы лампочек. И только когда мне исполнилось 13, я поняла, что так делать нельзя, потому что при включенном внутри свете не видно дорогу. © Sea_dog123 / Reddit
- Никак не мог понять, почему люди хотят спать, когда можно развлекаться. Сейчас понимаю. © Slimpurt92 / Reddit
- Цените время, проведенное с родителями, бабушками и дедушками или другими своими родственниками, потому что на самом деле его очень мало и оно невероятно драгоценно. 15-летняя я не прислушивалась к этому, потому что родные же ведь никуда не денутся. 25-летняя я слишком хорошо понимаю, как я заблуждалась. И теперь я готова на все, лишь бы еще раз поговорить с отцом или дедушкой. © vanillalilabean / Reddit
- Мне так хотелось поскорее вырасти, закончить учебу и наконец начать делать то, что я хочу. Но правда в том, что потом появляется работа, которая отнимает кучу времени. И делать то, что хочется, не выходит. Папа тогда смеялся и советовал мне наслаждаться жизнью, пока я еще могу, и говорил, что я пойму это, когда стану старше. Я понимаю, папуль, теперь я понимаю. © huskeya4 / Reddit
- Я поняла, что не выйду замуж за того парня, с которым встречалась еще со школы. Родители говорили, что я смогу найти себе кого-нибудь получше. Я всегда так злилась, но, оглядываясь назад, понимаю, что они были правы. В юности очень легко увлечься не тем человеком. © Alternative-Ad-4783 / Reddit
- Нельзя просто взять и пойти отдыхать, если у вас есть дела по дому. Мама говорила: «Если я сейчас сяду, я больше не встану». Но знаете что? Она была совершенно права. Я сейчас такая же. А мама тогда имела полное право быть взвинченной. Она одна занималась домом и вдобавок ко всему работала больше, чем мой отец. © zooperdooper7 / Reddit
- Теперь я понимаю, почему мама так бесилась, если я забывала вынуть мясо из морозилки. © bedgasm_for_one / Reddit
- «Выбирать друзей нужно осмотрительно». В детстве я общался с несколькими веселыми ребятами и сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что с некоторыми из них лучше было сразу прервать все контакты. Себя нужно окружать людьми, на которых вы хотели бы быть похожими. Рано или поздно вы будете стремиться стать такими, как они. © Godz1lla1 / Reddit
- Я понял, что мои родители не могут (и не должны) заводить еще одного ребенка, даже если я правда-правда очень хочу братика или сестричку. © wickerocker / Reddit
- Мне за 30, и я начинаю понимать, чем именно приходилось жертвовать моим родителям, чтобы обеспечить тот уровень жизни, который у нас был. Они так построили свои рабочие графики, что дома всегда был кто-то из них, чтобы накормить меня, отвезти в школу и забрать обратно. Из-за всего этого они мало времени проводили вместе. Конечно, у них были недостатки. Но правда в том, что все мы просто пытаемся сделать все, что в наших силах. © deviant_variable / Reddit
- Понимаю, почему мама бесилась, если я опаздывала домой минут на 10. Тогда у нас не было мобильных телефонов. А сейчас, когда мои дети опаздывают домой или почему-то не отвечают на звонки, меня это до жути пугает. © Bobeano / Reddit
- Теперь я понимаю, почему взрослые не хотят играть с малышами. Энергии уже просто не осталось, мы всю ее растратили в детстве. © a-village-idiot / Reddit
- Думала, что всегда проводят операцию и просто достают ребеночка из живота мамы. В 6 лет я спросила у учителя, как дети рождались в каменном веке, ведь тогда еще не умели делать операции. Учитель смутился и сказал, что я пойму это позже, когда подрасту. Собственно, так и случилось. © C***cept / Reddit
- Помню, как спросил кого-то из взрослых: «Если тебе не нравится твоя работа, почему бы тебе просто не найти новую? Такую, которую ты будешь любить?» © FlexMiniSystem / Reddit
Бонус: почему фраза «Вырастешь — поймешь» всегда актуальна
- К тому моменту, когда мужчина понимает, что его отец часто оказывался прав, у него, как правило, уже подрастает собственный сын. И этот сын думает, что его папа ошибается. © BalouCurie / Reddit
А в каких случаях вам в детстве говорили фразу «Вырастешь — поймешь»?
Фото на превью Depositphotos.com
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