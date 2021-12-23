20+ человек, которые любой предмет могут в два счета превратить в праздничную елку

Для многих главный символ Нового года и Рождества — елка, которую непременно устанавливают и украшают перед торжеством. Впрочем, это не обязательно зеленая красавица, которая родилась в лесу, а иногда даже и не дерево вовсе. Да и наряжать ее можно всем, что под руку попадется: от паспортов до химических пробирок.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться пользователями сети, которые могут сделать елку из чего угодно и создать всем вокруг праздничное настроение.

«Моя елка на 2022 год»

«Мой учитель английского языка в средней школе каждый год делал такую елку»

«В классной комнате моей школы»

«В этом году мой друг нарисовал дерево на своей стене, и теперь это его новогодняя елка»

Сложно поверить, что из этого мусора может получиться такое

«Пошел получать новый паспорт и увидел в офисе елку с паспортами в качестве украшений»

«Мамочка сделала елку из поддонов»

Рождественская книжная елка в библиотеке Ланкастера

«У меня маман придумала себе на потолок ветку»

«На мои вопросы, почему нельзя было просто приклеить мишуру, услышала массу аргументов, начиная с того, что так шарики можно как хочешь менять. У нас вообще бюджетный вариант: нашли толстую проволоку, купили мишуру. Собрали эту подозрительную конструкцию и прикрепили к потолку».

Картонная новогодняя елка

«Елка в местном супермаркете сделана из пакетов с водорослями. С Рождеством на Тайване!»

Рождественская елка из ловушек для омаров

«Сделали на уроке химии»

Альтернативная елка

«Хвастаюсь результатами творчества»

Елка в Греции

Новогодние украшения из старых книг

Елка из того, что было под рукой

Елка из деревянных обрезков

«Сделал из того, что было дома»

«Хотела я на Новый год елочку, а денег на нее жалко. Было принято решение ваять самой, причем многоразовую»