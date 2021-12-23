20+ человек, которые любой предмет могут в два счета превратить в праздничную елку
Для многих главный символ Нового года и Рождества — елка, которую непременно устанавливают и украшают перед торжеством. Впрочем, это не обязательно зеленая красавица, которая родилась в лесу, а иногда даже и не дерево вовсе. Да и наряжать ее можно всем, что под руку попадется: от паспортов до химических пробирок.
Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться пользователями сети, которые могут сделать елку из чего угодно и создать всем вокруг праздничное настроение.
«Моя елка на 2022 год»
«Мой учитель английского языка в средней школе каждый год делал такую елку»
«В классной комнате моей школы»
«В этом году мой друг нарисовал дерево на своей стене, и теперь это его новогодняя елка»
Сложно поверить, что из этого мусора может получиться такое
«Пошел получать новый паспорт и увидел в офисе елку с паспортами в качестве украшений»
«Мамочка сделала елку из поддонов»
Рождественская книжная елка в библиотеке Ланкастера
«У меня маман придумала себе на потолок ветку»
«На мои вопросы, почему нельзя было просто приклеить мишуру, услышала массу аргументов, начиная с того, что так шарики можно как хочешь менять. У нас вообще бюджетный вариант: нашли толстую проволоку, купили мишуру. Собрали эту подозрительную конструкцию и прикрепили к потолку».
Картонная новогодняя елка
«Елка в местном супермаркете сделана из пакетов с водорослями. С Рождеством на Тайване!»
Рождественская елка из ловушек для омаров
«Сделали на уроке химии»
Альтернативная елка
«Хвастаюсь результатами творчества»
Елка в Греции
Новогодние украшения из старых книг
Елка из того, что было под рукой
Елка из деревянных обрезков
«Сделал из того, что было дома»
«Хотела я на Новый год елочку, а денег на нее жалко. Было принято решение ваять самой, причем многоразовую»
А вы на праздники ставите настоящую елку или проявляете креатив и придумываете собственную?