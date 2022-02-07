20+ именинников, к которым неудача подкралась откуда не ждали

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Любому имениннику и его близким хочется сделать праздник незабываемым. Как правило, он таким и получается, только порой врезается в память благодаря нелепым ситуациям и откровенным провалам.

Мы в AdMe.ru любим дни рождения и надеемся, что этим людям праздничное настроение ничем не испортишь.

«Сегодня у сына день рождения. Вот мой ему подарок. Да, это воздушный шарик. В виде динозавра, если что»

«У папы не было подходящего шарика на 40-летие его сестры»

«Кто бы вы ни были, с праздником вас! Надеюсь, торт вам был не очень нужен»

«Бабуля не хотела, чтобы на торт дули и микробы разбрасывали, так что вставила свечи в банан»

Когда подвел самый близкий человек

День рождения. Проснулась в предвкушении праздника — и... ничего. Муж уже не спал, валялся. Я лежала рядом, читала поздравления в мессенджере, ждала, что повернется, обнимет, там, поцелует. Ни фига. В итоге встала, пошла готовить. И где-то часа через 2 мне вдруг прилетает гифка от него. Гифка, блин. Из соседней комнаты. И суть не в том, что ничего не подарил. Объятия ведь бесплатны, слова «с днем рождения, любимая» тоже не стоят ни копейки. © Basilev / Pikabu



«Жена хотела заказать торт на день рождения дочери. Но зачем, если я и сам могу такой испечь, потратив всего-то вдвое больше денег»

«Загремел в больницу ровно в свой день рождения»

«Испекла пирог для друга-именинника. Но кот успел потоптаться по выпечке»

«Купили праздничную надпись, и здесь ошибки в обоих словах»

«Happt Birthdat» вместо правильного «Happy Birthday»

«Вместе со свечами загорелась и надпись на моем торте»

«В таком виде мне пришла открытка от бабули»

«Как мама отрезала кусочек торта»

Хитроумные коллеги

Устроился на работу, всем всегда скидываемся по ₽ 500 на день рождения. Подходит мой праздник, подарка почему-то нет. Стали оправдываться: «Чувак, забегались, обязательно послезавтра все будет, когда директор вернется, деньги у него». Проходит 2 дня, 3 дня, 5 дней — тишина. А я еще и стол накрыл почти на ₽ 6 тысяч. В итоге забыли. Прошло 3 недели, и другой работник на день рождения получает вполне себе подарок суммой примерно в ₽ 15 тысяч. С тех пор я не участвую в скидывании на подарки. © pomadoro / Pikabu

«Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать день рождения на работе, а начальник перевел нас на удаленку»

«Муж испек для меня торт и спрятал его в духовке. А я взяла и включила ее»

«Я просила, чтобы на торте написали „С днем рождения“, а получила „С Д. Р.“»

«H. B. D.» — сокращение от «Happy Birthday». Буквально «С Д. Р.».

«Искала свечку на торт дочке. Догадайтесь, сколько ей исполняется»

«На мое 30-летие друг уронил телефон в торт. Его худшее и мое лучшее воспоминание о празднике»

«Это худшая открытка из всех, что я когда-либо получал»

«Тебе только что исполнилось 50, поздравляем! Самое время для колоноскопии».

«Приятелю исполнилось 47 лет, но у нас не было подходящих цифр. Так что использовали 30, 11 и 6»

«Вот что случилось с моими глазами на 16-летие. А все потому, что у меня началась аллергия»

«Я просто хотела разрезать торт. Но вместо этого нож разделился надвое»

Какие непредвиденные ситуации случались на ваших праздниках?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.