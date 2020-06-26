AdMe

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это

6-2-
104

Бывают ситуации, когда все выходит из-под контроля, и уже ничего не исправить либо спешить уже все равно некуда. В таком случае главное — сохранить оптимизм и хладнокровие, а затем вытащить фотоаппарат. Будет хоть что людям в интернете показать.

AdMe.ru по достоинству оценил практичность пользователей, которые, недолго думая, решили запечатлеть момент. А локализовать последствия можно и потом, если это вообще возможно.

«Похоже, природе наплевать, на какой машине ты ездишь»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© geek_fest / reddit

Я удивлен, что на капоте нет зоны в форме человека, которая не задета градом. © crevulation / reddit

«Прошлой ночью в мой почтовый ящик ударила молния»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© ByTorTheCatfish / imgur, © ByTorTheCatfish / imgur

Хороший мальчик нашел лучшее место для своей попы

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© ElijahThomas / reddit

«Моя девушка переехала в свою новую квартиру 1 июня. Вчера на линию электропередач, соединенную со зданием, приземлилась ветвь. Теперь ее спальня выглядит так»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© SplungerPlunger / reddit

«Отрезала для своего парня кусочек торта, но не заметила, как случайно оставила ему послание»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© autistic_strawberry / reddit

«Жирный».

«Тонер в принтере взорвался, когда я вытаскивал его. Присмотритесь, и вы увидите, где я стоял в этот момент»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© paochow / reddit

«Прокатился по лесу на велосипеде»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© SnowFly666 / pikabu

«Если вам интересно, почему окно водителя чистое, то оно было опущено, когда по луже рядом проезжал грузовик. Также могу рассказать, какой вкус был у этой воды»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© AdmiralLobstero / reddit

«Худшая доставка на свете. Разносчик также оставил письмо: „Простите, я случайно забросил вашу посылку на крышу. Попробуйте достать ее метлой“»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© AusFail / reddit

«Заказал пиццу наполовину грибную и наполовину пепперони»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© clark6050 / reddit

«Молния ударила возле нашего дома. Посмотрите, во что она превратила бетон»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© Jesper90000 / reddit, © Jesper90000 / imgur

«Сегодня я получил по почте свое водительское удостоверение»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© CanadianAndroid / reddit

Я видел такое в фильме. Вашим будущим родителям нужно встретиться и влюбиться. Это должно помочь. © Im-a-huge-fan / reddit

«Мой друг опубликовал это сегодня»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© rabaful / reddit

«Заказал штамп, но что-то пошло не так»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© DelisionalMeatball / reddit

«Прикрепленное изображение не найдено».

«Мой новый диван был доставлен сегодня. Спасибо водителю погрузчика»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© Kuffdam / reddit

«Когда ты отправляешься на прекрасную воскресную прогулку»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© holdmybrew1 / reddit

Это будет весьма странный разговор со страховой компанией. © LegendaryGary74 / reddit

«Оставил клавиатуру в машине в жаркий летний день»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© drshwifty / reddit

«Камень из-под колеса проезжающей мимо машины угодил прямо в центр моего объектива»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© Lia_ande / reddit

«Сильный ветер вырвал дерево на моей лужайке»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© hfaizan17 / reddit

«Припарковал свой джип под крыльцом, чтобы уберечь от плохой погоды. Вы по-прежнему можете видеть часть его крыши в правом нижнем углу фотографии»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© glueall215 / reddit

«Часть потолка в моей спальне сегодня обвалилась»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© DankSoupz / reddit

«Присматривал за собакой родителей в эти выходные. Послышалось, что кто-то скребется за дверью»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© shuperbaff / reddit

«Из-за пластыря мои руки загорели таким образом»

20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это
© Lily_Bear_23 / reddit

Не вижу никаких линий от пластыря, меня больше впечатляет то, как вы сделали эту фотографию. © Unchained71 / reddit

Как вы реагируете в подобных ситуациях?

Фото на превью geek_fest / reddit
6-2-
104