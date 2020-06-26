20+ человек, у которых все вышло из-под контроля, а они не растерялись и сфотографировали это

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Бывают ситуации, когда все выходит из-под контроля, и уже ничего не исправить либо спешить уже все равно некуда. В таком случае главное — сохранить оптимизм и хладнокровие, а затем вытащить фотоаппарат. Будет хоть что людям в интернете показать.

AdMe.ru по достоинству оценил практичность пользователей, которые, недолго думая, решили запечатлеть момент. А локализовать последствия можно и потом, если это вообще возможно.

«Похоже, природе наплевать, на какой машине ты ездишь»

Я удивлен, что на капоте нет зоны в форме человека, которая не задета градом. © crevulation / reddit

«Прошлой ночью в мой почтовый ящик ударила молния»

Хороший мальчик нашел лучшее место для своей попы

«Моя девушка переехала в свою новую квартиру 1 июня. Вчера на линию электропередач, соединенную со зданием, приземлилась ветвь. Теперь ее спальня выглядит так»

«Отрезала для своего парня кусочек торта, но не заметила, как случайно оставила ему послание»

«Жирный».

«Тонер в принтере взорвался, когда я вытаскивал его. Присмотритесь, и вы увидите, где я стоял в этот момент»

«Прокатился по лесу на велосипеде»

«Если вам интересно, почему окно водителя чистое, то оно было опущено, когда по луже рядом проезжал грузовик. Также могу рассказать, какой вкус был у этой воды»

«Худшая доставка на свете. Разносчик также оставил письмо: „Простите, я случайно забросил вашу посылку на крышу. Попробуйте достать ее метлой“»

«Заказал пиццу наполовину грибную и наполовину пепперони»

«Молния ударила возле нашего дома. Посмотрите, во что она превратила бетон»

«Сегодня я получил по почте свое водительское удостоверение»

Я видел такое в фильме. Вашим будущим родителям нужно встретиться и влюбиться. Это должно помочь. © Im-a-huge-fan / reddit

«Мой друг опубликовал это сегодня»

«Заказал штамп, но что-то пошло не так»

«Прикрепленное изображение не найдено».

«Мой новый диван был доставлен сегодня. Спасибо водителю погрузчика»

«Когда ты отправляешься на прекрасную воскресную прогулку»

Это будет весьма странный разговор со страховой компанией. © LegendaryGary74 / reddit

«Оставил клавиатуру в машине в жаркий летний день»

«Камень из-под колеса проезжающей мимо машины угодил прямо в центр моего объектива»

«Сильный ветер вырвал дерево на моей лужайке»

«Припарковал свой джип под крыльцом, чтобы уберечь от плохой погоды. Вы по-прежнему можете видеть часть его крыши в правом нижнем углу фотографии»

«Часть потолка в моей спальне сегодня обвалилась»

«Присматривал за собакой родителей в эти выходные. Послышалось, что кто-то скребется за дверью»

«Из-за пластыря мои руки загорели таким образом»

Не вижу никаких линий от пластыря, меня больше впечатляет то, как вы сделали эту фотографию. © Unchained71 / reddit