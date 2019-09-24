20+ человек, которые даже на сайтах знакомств умудрились быть оригинальными
Раньше курьезные истории знакомств и первых свиданий сложно было запечатлеть, например, сделав скриншот. Сегодня же сохранять на память оригинальные попытки завести себе пару стало гораздо проще. Многие жалуются, что Tinder и другие сервисы для знакомств пестрят однообразными анкетами и удивить пользователей уже невозможно, но всегда найдутся оригиналы, которые смогут затмить всех.
Мы в AdMe.ru уверены, что небанальные анкеты и переписки смогут поднять настроение даже тем, кто уже давно нашел свою вторую половинку.
Идеального профиля в Tinder не существует. Хотя погодите...
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Ответственный подход — это когда ты готовишь презентацию даже для сайта знакомств
Tinder-сюрприз
Когда сразу раскрываешь все свои козыри
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«Я проиграла на выборах президента в 8 классе, и подруга нашла в Tinder парня, который меня тогда обошел»
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А у вас случались какие-то курьезы при первом знакомстве? Расскажите нам о них.
Фото на превью gonta73 / Pikabu