20 человек, которые были недовольны своей внешностью. Но судьба готовила для них настоящий джек-пот

Все мы меняемся с течением времени как внутренне, так и внешне. Но кто-то лишь немного, а чьи-то метаморфозы иначе как разительными и не назовешь. Бывает даже, что в потоке людей не узнаем одноклассницу, с которой сидели за партой много лет. Да что и говорить, одна только смелая удачная стрижка может так преобразить внешность — хоть делай новые фото на паспорт.

Сегодня мы в AdMe.ru вновь убедились в том, что время обладает волшебной силой и может превращать обычных людей в невероятных красавцев. Делимся с вами их преображениями.

«Я в 13 и в 20»

«Мне 11 лет и 22 года. Всегда была замкнутым, долговязым и неуклюжим ребенком»

«Здесь я между 20 и 30 годами и между 30 и 40»

Первый год в старшей школе и первый год в колледже

«Мне 20 лет, колледж. И мне 30, сразу после свадьбы. Думаю, 10 лет, проведенные в Японии, пошли на пользу»

«Я в 13 и в 26. Впервые в жизни чувствую гармонию с собой»

2011 и 2020 год. Вот что могут сделать разница в 9 лет и окончание переходного возраста

«12 лет и 24 года. Даже моя семья меня теперь не узнает»

«Здесь я в 14 лет и на свой 19-й день рождения. Немного подрос»

«Мои 30 лет и 104 кг. И 38 лет, 72 кг»

«16 лет и 22 года. Сменила прическу, выпрямила зубы и обновила гардероб!»

«Из девчонки с брекетами — в учительницу мисс Морган. Всем гадким утятам: улыбайтесь!»

«Моя трансформация всего за год. Вот что творят тренировки, уход за кожей и любовь к себе»

Прошло 7 лет. Разница просто сумасшедшая

Немного изменился

«12 лет и 22 года. В средней школе мне было непросто»

«21 год vs. 29 лет. Минус 45 кг мне явно к лицу»

«Мне 18 и 22. Старшая школа — это кошмар. Но я скинул несколько кило, сменил прическу и отрастил небольшую бороду. Кажется, помогло»

«12 и 20 лет. В средней школе мне пришлось сменить класс и перестать ездить на автобусе, потому что меня обзывали уродиной»

«Думаете, что вы плохо выглядели в детстве? Мне казалось, я сожгла это фото, но мама его сохранила. До сих пор редко делаю селфи»