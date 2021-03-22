20+ человек, которые были на грани полного провала, но удача не подвела в решающий момент
Иногда в размеренную повседневность нежданно врываются такие ситуации, в которых только счастливая случайность позволяет избежать больших неприятностей. И бывает, мы даже не осознаем и не замечаем мгновения, когда судьба могла повернуться совсем иначе.
Мы в AdMe.ru отыскали истории людей, ангелу-хранителю которых пришлось изрядно потрудиться, и мы очень рады, что все обошлось. А из бонуса вы узнаете, как его не лишиться.
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Я снимал квартиру в колледже, меня ударило током от плиты. Немедленно уведомил хозяина с четкими объяснениями, в чем дело, и съехал. Через несколько недель здание сгорело. © sadandshy / Reddit
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Была сильная гроза, квартира, 5-й этаж, пошла включить свет в спальне. Только чуть нажала выключатель, через всю комнату ослепительная белая полоса молнии прямо к моей руке, успела убрать руку. В комнате в тот момент находились свидетели, которые были в большем шоке, чем я. © Марина Долгополая / Facebook
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Однажды я покупал торт на день рождения друга моего брата. Родители сказали купить банановый торт, так как именинник вроде такой любит. Я их не послушал и взял шоколадный. Оказывается, у того парня была жуткая аллергия на бананы, а торт был покрыт голубой глазурью, поэтому он не смог бы определить, есть ли там банан или нет. © jellolandguything / Reddit
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Возле работы пешеходный переход и в двух шагах электронный шлагбаум. Шел мужичок с ребенком, и как раз в момент, когда он проходил под шлагбаумом, тот стал опускаться.
И, вы не поверите, за 10 см до удара мужичок чихнул так, что чуть пригнулся и спокойно прошел, ничего не заметив. Прохожие смеялись в голос. Видимо, ангел-хранитель у мужика сообразительный. © John710 / Pikabu
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Я отзанимался всего месяц, и черт меня дернул пойти на соревнования по самбо. Вызывают, а против меня амбалище выходит. У меня все сжалось, думаю, порвет он меня. Все улыбаются в предвкушении зрелища, и тут внезапно прорывает трубу. В итоге спарринг не состоялся, мое достоинство было спасено. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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В детстве я катался на роликах возле своего дома вниз по склону и никогда не носил никакой защиты. Вдруг мой старший брат впервые говорит, что я никуда не пойду, пока не надену шлем. Я послушался и в тот день впервые упал и приземлился на затылок с такой силой, что шлем треснул. Страшно подумать, что было бы с моим черепом, если бы я не надел шлем. © TheRedLodge7 / Reddit
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Произошло это буквально сегодня, и я поверил, что у меня есть ангел-хранитель. Ехал в маршрутке, народу было человека 4. С мороза сел перед печкой и подумал, что удачно устроился. Минут через 15 стало жарко и начало укачивать, хотя раньше такого не было. Вдруг я решил пересесть в конец салона и немного прийти в себя. Буквально через 2 минуты в нас влетел внедорожник. Все остались живы. Я отделался синяками и ушибами. Но вот только место, на котором я сидел, было всмятку. © parushkan / Pikabu
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Во время учебы в колледже я подрабатывал кассиром в крупном банке. За год мое отделение ограбили 4 раза, но, к счастью, каждый раз это была не моя смена. Никто не пострадал, но каждый раз это был стресс. © nickjwebster / Reddit
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Несколько лет назад я встретил девушку в ресторане. Она была красивая, я хотел пригласить ее на свидание, но постеснялся. Я отошел в туалет, а когда вернулся, мой приятель, который знал о моей к ней симпатии, уже вовсю с ней флиртовал. Через пару дней после этого общий друг сказал, что того приятеля из бара ограбила девушка, которую он привел к себе на квартиру. © Accurate_Lettuce_683 / Reddit
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В детстве я была очень гостеприимным ребенком. То настойчиво зазывала бомжа с помойки в гости, в другой раз пригласила цыган. Однажды в дверь позвонил незнакомый здоровый мужик и спросил, кто дома. Я открыла дверь, сказала, что одна. Оказывается, это был папин друг, и он был откровенно удивлен моим «гостеприимством». Рассказал все папе и попросил со мной поговорить. После разговоров я дверь вообще больше никому не открывала, даже бабушке с дедушкой, которые приехали из области, и им надо было переждать где-то 2 часа до автобуса. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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В 2005 году мы с другом уехали из Нового Орлеана за 2 дня до урагана «Катрина» в Миссисипи. Мы выбирали, где остановиться на ночь: в отеле среднего класса или в очень дешевом мотеле. Решили потратить немного больше денег на гостиницу. Ночью Миссисипи оказался в эпицентре бури и ураган снес крышу мотеля, от которого мы отказались. © kylexy929 / Reddit
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К нам пришла новая сотрудница. Иду на работу и вижу, что она идет впереди. А у меня очень плохая память на имена. Хотела ее окликнуть, чтобы идти вместе, но побоялась перепутать имя. В итоге не окликнула. Через несколько секунд прямо позади нее упала глыба льда с крыши. Если бы она остановилась меня подождать, то глыба упала бы на нее. © Санчика / AdMe
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Отдыхала с молодым человеком в Анапе. Так получилось, что мы попали в шторм, очень хотелось купаться. И вот я прыгаю на волнах у берега, меня накрывает огромная волна и уносит в море. Уносило куда-то в сторону Турции. Пыталась подавать знаки SOS молодому человеку, на что он мило помахал в ответ. Меня покидали силы, людей вокруг не было. И вот откуда-то сзади со стороны открытого моря подплывает мужчина, хватает меня за руку и вытаскивает на берег. Наверное, это был ангел-хранитель. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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Однажды шла между 5-этажками, торцы одного из зданий были облицованы плиткой. Вдруг слышу крик «Стой!», оборачиваюсь — никого. А на дорожку в 3 шагах передо мной падает кусок облицовки вместе с цементом. Отскочила, смотрю — упало с уровня 5-го этажа. Кто кричал, я так и не поняла. © Оля Волошина / AdMe
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У меня одновременно было 2 предложения о работе в разных штатах. Туда, где предлагали зарплату побольше, я не пошел: мне не понравился потенциальный начальник. Во втором месте руководитель был отличным парнем. В итоге я встретил женщину, которая стала моей женой, в том городе, куда поехал работать. Тем временем компания, которая сделала мне более выгодное предложение, внезапно закрылась и уволила весь свой персонал без выплаты выходного пособия. © bryaninmsp / Reddit
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Прабабушка и прадедушка моего друга заболели и не смогли совершить трансатлантическое путешествие в 1912 году на «Титанике». © ScaryPick6 / Reddit
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Когда я училась в 7-м классе, шла, как всегда, домой из школы. Путь проходил через стройку. Иду около стройки, слушаю музыку в наушниках и отчетливо сквозь них слышу будто шепот на ухо: «Беги». Не знаю, по какой причине, но я побежала. А через буквально секунд 10 на то место, где я могла бы оказаться, если бы спокойно шла, упала то ли часть крана, то ли что-то, что держало кран. Самое странное, что, кроме крановщика, который не мог меня увидеть, и мужчины, стоявшего метрах в 100 от этого места, там никого не было. Не знаю, ангел-хранитель меня спас или еще кто-то, но спасибо ему! © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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Мы с бывшим ездили на отдых в Италию. На обратном пути у нас был беспосадочный перелет из Германии на Западное побережье США, 12 часов. На следующее утро из новостей мы узнали, что авиакомпания, которой мы летели, объявила о банкротстве, и тысячи людей были вынуждены выложить большие деньги, чтобы добраться домой. Еще примерно через неделю мы услышали, что Венецию затопило (это была наша вторая остановка). Нам так безумно повезло! © lustful_livie / Reddit
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Рассказывал коллега. Жили они тогда в селе, а по соседству жил гиперактивный ребенок лет 3–4. Он регулярно убегал из дома, и бывало, что искали его всем селом. То преследует коров, то в соседские дома забредет. Однажды ребенок вылетает из дома и начинает двигаться к дороге. Рядом жили соседи, у которых была большая 2-метровая собака на привязи. Но именно в тот момент каким-то образом собака высвобождается. Она направилась к ребенку, толкнула его в сторону и спасла из-под колес проезжающей машины. Собака живая. А ребенок после этого еще много раз улепетывал из дома. © gabit8989 / Pikabu
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Мы с мужем были в отеле. Поднялись на лифте в номер, чтобы взять что-то (номер был прямо рядом с лифтом), выходим через 30 секунд спускаться обратно и видим, что лифт полностью охвачен огнем. С тех пор не пользуюсь лифтом вообще, всегда поднимаюсь пешком. © Ольга Клюшникова / Facebook
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Я опаздывал на свой автобус и вместо того, чтобы побежать и успеть на остановку, решил дождаться следующего. А потом, проезжая мимо первого автобуса, увидел, что тот попал в аварию. © Roseandwolf / Reddit
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Мой друг ехал по автобану на Кипре с огромной скоростью. Краем глаза увидел сбоку седого старика, который бежал наравне с машиной. Приятеля очень это удивило, он решил узнать у него, что происходит. Постепенно снижал скорость, остановился, фигура старика тут же исчезла. И тут выбегает мальчик, ребенок, прямо перед машиной, не глядя по сторонам. Кажется, кому-то сильно повезло: или другу, или мальчику. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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У нас дома есть маленькая такая электрическая сауна. И вот я решила погреться, а дома никого не было. Выставила где-то 90°, лежу, греюсь и вдруг уснула. И ка-а-ак меня сзади что-то толкнет! Я падаю, голова ужасно кружится, меня тошнит. Смотрю на время: оказывается, 20 минут так лежу! Думаю, кошмар, а если бы меня это «что-то» не толкнуло и я бы не проснулась? © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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Как-то в школе мы с приятелем зашли в магазин. Набрали конфет в торговом зале и направились к кассе. Вдруг старик, намеревавшийся припарковаться, нажал на педаль газа вместо тормоза, врезался в витрину магазина и проехал внутрь аж до самой задней стены. Старик был в порядке, мы все отделались испугом. © ugadawg87 / Reddit
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В детстве мы жили в деревне, и там со мной приключилась очень странная история. У соседей была большая овчарка. Она кидалась на всех, кроме хозяев, поэтому всегда сидела в вольере. Как-то раз зимой возвращался с горки и увидел метрах в 50 от себя эту собаку. Сказать, что я испугался, — это ничего не сказать. Я быстро рванул в сторону дома, а она за мной. В итоге я споткнулся и упал в снег. В тот момент, когда я поднялся, собака была в метре от меня. Она громко рычала и собиралась меня укусить. Но вдруг она резко остановилась, заскулила и быстро убежала. Не знаю, как это объяснить, но она очень испугалась, это было видно по ее глазам. Позже я рассказал это родителям. Они сказали, что меня спас мой ангел-хранитель, и пошли ругаться с соседями. © Zampo / Pikabu
Бонус
- Первый курс. Сидим на паре, дисциплина — что-то вроде ОБЖ. Преподаватель на полном серьезе сказал нам, что ругательства отгоняют ангела-хранителя на 3 дня. Вот она — мера безопасности! © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
А с вами происходили ситуации, в которых помог только счастливый случай?