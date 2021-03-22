20+ человек, которые были на грани полного провала, но удача не подвела в решающий момент

Прабабушка и прадедушка моего друга заболели и не смогли совершить трансатлантическое путешествие в 1912 году на «Титанике». © ScaryPick6 / Reddit

Когда я училась в 7-м классе, шла, как всегда, домой из школы. Путь проходил через стройку. Иду около стройки, слушаю музыку в наушниках и отчетливо сквозь них слышу будто шепот на ухо: «Беги». Не знаю, по какой причине, но я побежала. А через буквально секунд 10 на то место, где я могла бы оказаться, если бы спокойно шла, упала то ли часть крана, то ли что-то, что держало кран. Самое странное, что, кроме крановщика, который не мог меня увидеть, и мужчины, стоявшего метрах в 100 от этого места, там никого не было. Не знаю, ангел-хранитель меня спас или еще кто-то, но спасибо ему! © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK

Мы с бывшим ездили на отдых в Италию. На обратном пути у нас был беспосадочный перелет из Германии на Западное побережье США, 12 часов. На следующее утро из новостей мы узнали, что авиакомпания, которой мы летели, объявила о банкротстве, и тысячи людей были вынуждены выложить большие деньги, чтобы добраться домой. Еще примерно через неделю мы услышали, что Венецию затопило (это была наша вторая остановка). Нам так безумно повезло! © lustful_livie / Reddit