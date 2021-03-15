20 человек, которые решились на покупки в интернете, думая, что «ожидание vs реальность» — это лишь шутка
В наше время можно заказать почти что угодно, и даже яйца павлина, чтобы вырастить своего, домашнего. И какой бы проверенной компания ни была, все равно каждый раз открываешь доставленную коробку с трепетом ребенка, получившего подарок. Никогда не знаешь наверняка, что же именно тебя там ждет. Ведь вместо одной вещи вам может прийти совсем другая, или товар повредился в дороге, или вообще купленная вещь оказалась с дефектом.
Мы в AdMe.ru надеемся, что такая «удача» пройдет мимо вас, а у героев нашей подборки разочарование и возмущение от горьких онлайн-заказов быстро исчезнет. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что иногда реальность куда круче, чем ожидания.
«Я даже злиться не могу, мне просто очень смешно»
«Ботинки для сноуборда наконец-то прибыли, и они разные»
«Не хватает 5 кусочков, и вообще это не та картина»
«Заказал 2 фунта халапеньо, вместо этого получил просто 2 халапеньо»
«Я заказала вот такие красивые вязаные перчатки для своей дочери, и вот что пришло»
«Только что доставили мой 75-дюймовый телевизор. Я его распаковал, повесил, включил, и тут...»
«Они утверждают, что это было „сделано для того, чтобы ткань не растягивалась во время сидения“»
«Заказала я такую штуку для подруги...»
«Я заказал 10 метров обоев онлайн и получил 10 рулонов по 1 метру»
«Ботинки, которые я заказала, в реальности выглядят немного по-другому»
«Что я заказала и что получила»
«Я так хотел поскорее сделать свою первую пиццу на этом специальном камне... Спасибо за доставку»
«Магазин прислал не тот фартук. Теперь у меня есть фартук с лицом этого незнакомого парня»
«Купил микроволновку онлайн, чтобы облегчить предстоящее пребывание в общежитии. Микроволновка прибыла сегодня, а завтра я уезжаю»
«Мой новый коврик для ванной наконец-то прибыл»
«То, что мама заказала в качестве подарка для моей дочери, и то, что она получила почти 3 месяца спустя»
«Нашивка, которую я заказал, и та, что мне пришла»
«Я хочу верить». «Я хочу уехать».
«Да вы издеваетесь!»
«Итак, я решила попробовать купить одежду онлайн»
«Жидкая золотая маска для лица: какой она должна быть и какая она на самом деле»
Бонус: «Когда заказала набор для хранения специй, а он пришел со всем содержимым»
А у вас были случаи, когда полученный товар не соответствовал ожиданиям? Как вы тогда это восприняли: злились, устало махнули рукой или, может, просто посмеялись над ситуацией?