20+ человек как на духу рассказали, что беременность — это вам не только умильные снимки

Мировая статистика показывает, что в 1960-х годах на одну женщину приходилось в среднем 5 детей. К 2019 году эта цифра уменьшилась вдвое. Возможно, люди стали относиться к деторождению более вдумчиво. А может, на ситуацию повлияло изменение роли женщины в социуме. Но, как бы там ни было, беременность была и остается одним из наиболее волнующих и вместе с тем сложных периодов в жизни каждой пары, решившей завести ребенка.

Мы в AdMe.ru уверены, что если вы переживали беременность, то многие из этих ситуаций будут вам знакомы до боли.

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Наверное, у врача осталось слишком много вопросов

Ушла в декрет в ноябре. Захожу в магазин, а там маринованный чеснок продается. В 1988 году это надо было нарваться на него, обычно не найдешь. Купила с полкило и употребила сразу, все, одна. Мне было замечательно, пока ела, потом стало как-то не очень, потом объятия с белым другом. В следующий раз маринованный чеснок я ела только лет через 7. © psgbel / AdMe.ru

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«„Я оставила тебе гуакамоле в холодильнике“, — сказала мне жена»

Вот что случается, когда у тебя дома беременная жена, а ты забыл телефон в машине на час

Никаких ремонтов в эти 9 месяцев

Я ближе к родам начала гнездиться. Перекладывала все с места на место без конца и, если б не остатки здравого смысла, начала бы и мебель двигать. Страшное дело. Но зато вечерами соседи напротив могли наблюдать бесплатное шоу «За стеклом»: стоит глубоко беременная тетенька в проеме освещенного окна и стекла воодушевленно надраивает. Конечно, другого времени для этого не находилось. А еще дам хороший совет беременным: не делайте ремонт в этом опасном для себя и окружающих состоянии. Не помню, говорила об этом или нет, но, пока плацента радостно дожирала остатки моего рассудка, я заставила отца и мужа оклеить стены спальни кремовыми и вишневыми обоями фифти-фифти, а на пол положить коричневый ковер. © Лживый Кусь / AdMe.ru

«Это наша самая ценная покупка за неделю, так что стоит обеспечить ей максимальную защиту»

«Я на 9-м месяце, вышла от врача и вот что вижу. И все это в дождливый холодный день»

«Когда я поняла, что беременна, не могла в это поверить. Поэтому каждый день делала тесты»

«Родственники мужа передали нам кое-что для малыша. Не знаю, что и сказать, кроме того, что мы, похоже, готовы к рождению ребенка»

Любящая свекровь знает, как облегчить невестке беременность

Лежала на сохранении, когда выписали, муж привез меня домой и помчался опять на работу. Только зашла в квартиру, телефон звонит — свекровь. Говорит, мол, вчера к нам заезжала и оставила мне записку на журнальном столике. Кладу трубку, иду к столу, а там слой пыли и пальцем выведено: «Вытри пыль!» © Подслушано / Ideer



«Беременная жена пошла в магазин за молоком и детской смесью»

«Я: „Да нет у меня никаких перепадов настроения и капризов! Беременность никак не повлияла на мой характер“»

«Тоже я: пускаю сопли над детскими носками, потому что нельзя быть такими милыми».

«Я два дня искала свой телефон везде. Пришлось купить новый. Нашла. Вот как беременность влияет на мозг»

«Я себе обещала, что буду питаться правильно во время беременности, но...»

Уровень неловкости повышается в несколько раз

Пришла я беременная в больницу, тоскливо смотрю на очередь у регистратуры. Тут вижу, напротив еще стойка, а народу — только одна девушка. Я туда и направилась, а девушка мне навстречу — видать, на выход уже. Отхожу влево, и она туда же. Я делаю шаг вперед и вдруг утыкаюсь в большое, от пола до потолка зеркало. Сбоку хватает муж, он отходил позвонить и как раз возвращался, успел увидеть, как я ищу портал в стене. Потом вижу уборщицу с офигевшими глазами, людей, которые смотрят на меня и улыбаются. Тогда слезу пустила от стыда, теперь вспоминаем со смехом. © Julja86 / Pikabu

«Беременные женщины могут быть жестокими. Вот как жена издевается надо мной»

«Вот какое приспособление для беременных есть в туалете моей клиники. Это для сбора мочи на анализ, вместо того, чтобы пытаться попасть в крохотную баночку»

«Сегодня утром моя беременная жена сказала, что хочет сосиску в тесте, но чтобы вместо теста был огурец. Сосиска в огурце. И я создал этот шедевр»

«Беременной жене нужно было опробовать новую покупку»