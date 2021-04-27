20+ человек, которые сидели дома, никого не трогали, но приключения их и там нашли

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У каждого из нас бывали неудачные дни, когда казалось, что все идет наперекосяк: наступили в лужу, опоздали на встречу или разбили телефон. В такие моменты мы мечтаем поскорее вернуться домой, чтобы расслабиться и отдохнуть. Но не тут-то было. И в окружении родных стен приключения могут застать врасплох.

Мы в AdMe.ru убедились на примере пользователей сети в том, что судьба может преподнести сюрприз в неожиданный момент.

1. «У меня чуть не случился сердечный приступ, когда электронный звонок сообщил, что у моей входной двери кто-то стоит»

2. «Сегодня вышла из дома и нашла вот это. Я не заказывала еду. Похоже, кто-то не может получить свой обед или ужин уже давно. Я не выходила на улицу 4 дня»

3. «Поскользнулся в душе и приземлился на унитаз»

4. «Друг сегодня купил новую колонку за $ 500. Споткнулся на лестнице на 4-м этаже, когда поднимался, неся колонку над головой»

5. «Да ну его, этот прогресс в похудении...»

6. «Мой кот проголодался и съел хлеб, который я купил сегодня утром»

7. «Потолок в ванной, который отделял нашу квартиру от соседской, обвалился сегодня вечером»

8. «Видимо, я больше никогда не буду чистить зубы»

9. «Случайно оставил пасхальное яйцо на солнце. Коробка все еще запечатана»

10. «Продам раздвижную стеклянную дверь, требуется некоторая сборка»

11. Нет ничего лучше, чем начать свое утро с рассыпания целой банки блесток

12. «Мой новый телевизор, на который я копил 4 месяца, а затем ждал 3 недели доставки, наконец-то прибыл»

13. Всегда прокалывайте кожицу баклажана, прежде чем запекать его целиком

14. «Водитель влетел в мой дом в 3 часа ночи»

15. «Я уже заканчивал собирать пазл из 1 000 частей, как вдруг мой кот запрыгнул на стол. И вот»

16. «Ветер завалил мой забор»

17. «Вчера я посадила семечки подсолнуха, а сегодня вышла на улицу и увидела на них спящую попу Анджелины»

18. «Дверная ручка сломалась, и теперь я заперта в своей спальне. У технической службы выходной. Мы с соседом по комнате перепробовали все, но у нас ничего не вышло»

19. «Просто пролил протеиновый коктейль. Пошел взять тряпку, чтобы вытереть, и вот что случилось»

20. «Кажется, вчера вечером я оставил окно открытым»

21. «Ну что ж, это случилось»

22. «Наш детский туалет постоянно засорялся. И мы только что выяснили почему»