20 работников, которых стоило уволить еще вчера

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Редкий человек откажется немного побить баклуши на работе — главное, чтобы это не влияло на результаты труда. Но иногда такое поведение становится систематическим, и начинает казаться, что пора проводить чемпионаты по трудовому пофигизму и разыгрывать медали. Борьба была бы нешуточной: эти ребята уж точно претендовали бы только на 1-е место.

AdMe.ru собрал весельчаков, которые переплюнули всех по части разгильдяйства.

1. «Сломался домофон. Вызвали мастера. Жена взяла отгул, чтобы ждать его дома. Никто не пришел. Снова позвонили в службу, и вот результат»

2. Отличная работа, служба доставки

3. И так сойдет

4. У вас же была всего одна задача...

5. И пусть весь мир подождет

6. Какое было

7. На глазок

8. Когда природа предательски спалила, что ты лег вздремнуть на работе

9. Гимнастика для шеи

10. Покрасили

11. Хороший тамада

12. Сделал как было

13. Будет еще кто-то мне указывать...

14. Крепеж у них, видимо, так себе

15. Прекрасная выкладка, книжный магазин

16. Потолок готов!

17. Лучше запивать

18. «О боже, что это значит?»

19. Гран-при в категории «Работник года» достается вот этому парню

Бонус: наше дело маленькое

А вы сталкивались с разгильдяйством на рабочем месте? Как вы реагируете на это? Раздражаетесь или смеетесь? Расскажите в комментариях!