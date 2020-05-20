20+ человек примерили одежду прошлых поколений, и это выглядит чертовски мило

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Во многих семьях существуют свои милые традиции: одни передают из поколения в поколение фамильные украшения, другие называют малышей только определенными, укоренившимися в роду именами, третьи регулярно путешествуют по особенно дорогим сердцу местам. Есть еще одна категория людей: они бережно хранят свою одежду для потомков, давая детям и внукам возможность примерить наряды, пережившие десятилетия.

Мы в AdMe.ru рассмотрели сотни снимков, на которых представители разных поколений семьи запечатлены в одних и тех же предметах гардероба, и считаем, что это очаровательно до невозможности.

«После нескольких неудачных попыток выбрать свадебное платье моя мама предложила мне свое, сшитое для нее в 1980 году. Мы его немного обновили, и вот результат»

«Все девочки нашей семьи на протяжении 4 поколений в одной и той же одежде и в одной и той же части дома: в 1970-м, 1983-м, 2001-м и 2017-м»

«Праздничное платье моей бабушки. Мама ходила в нем на выпускной в 1991 году, а я — в 2017-м»

«Этому платью более 45 лет. Длина, конечно, экстремальная, но так было модно в 1970-х. Мама всегда считала, что ей надо похудеть, представляете?»

«Мама на ее 3-м дне рождения в 1979 году и моя дочь в этом же возрасте в 2020-м. Она одета в тот же самый сарафан, который был с любовью отреставрирован»

«Воссоздал снимок дедушки 1977 года в его рубашке»

«Конфисковала это платье у мамы. Ему лет 40, но я с удовольствием ношу его на работу: удобное, из приятной ткани, с карманами — красота!»

«Мы с сыном в одном и том же костюме с разницей в 30 лет»

«Мой папа и я в 1980 году — мы с сыном в 2018-м»

«Хожу в кофте, которую отец купил себе за 2 года до моего рождения. Сейчас мне 28, а она ни капли не испортилась и еще помогает мне дурачиться на камеру»

«Я ощущала нечто непередаваемое, когда выходила замуж в платье моей мамы, в котором была невестой еще моя бабушка»

«Мне 5, я танцую с папой в уходящем 1982 году — и моя дочь в том же платье почти 40 лет спустя. Табличка в ее руках очень в тему»

«Мой друг носит тот же пиджак и выглядит как его отец 30 лет назад»

«Мы с дочерью носили один и тот же костюм, который моя бабушка сшила для меня, с разницей в 31 год»

«Джинсовая куртка моей мамы из Испании, 1982 год. Мне все время говорят комплименты по поводу нее»

«Свекровь в 1956 году, жена в 1983-м и дочь в 2011-м сфотографировались в платье, сшитом бабушкой моей супруги»

«На первом фото запечатлен величайший человек, которого я знаю, — мой дедушка. На втором снимке — я. Нам обоим по 23 года, и мы в одной и той же куртке с разницей в 60 лет»

«Мама моей жены и моя жена на своих свадьбах в одном и том же платье. Между снимками прошло 25 лет»

«Моя жена и наша дочь в одном и том же платье с разницей в 27 лет»

«Мамины джинсы 1985 года — мои любимые»

«Мама хранила мой свитер с 1989 года. Теперь, 30 лет спустя, в нем ходит мой сын»

«Папа щеголял в этом 40 лет назад. Кожаный плащ как новый! Нам, дочерям, не пригодился — ждет в шкафу, когда подрастут внуки»

«Мама берегла свое платье 37 лет. Оно было свадебным нарядом моей бабушки в 1948 году. А я воплотила с ним свои мечты принцессы»