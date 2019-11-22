20+ человек, для которых тату — это не только чернила под кожей, а важный кусочек жизни

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В конце XVIII века капитан Джеймс Кук во время своего первого кругосветного плавания писал, что встретил людей, украшавших свои тела символами «татау», которые отражали все социально значимые для племени события. Спустя 2 с лишним столетия люди продолжают наносить татуировки. Иногда это просто красивый рисунок, но чаще, как и в прошлом, это память. О близких людях, о любимых питомцах или о не самых простых моментах в жизни, которые теперь уже позади.

Мы в AdMe.ru с почтением и трепетом предлагаем вам взглянуть на трогательные и порой скрывающие за собой целые истории татуировки, которыми поделились пользователи сети.

Только любимый пес, ничего лишнего

«Когда я видела дедушку в последний раз, я попросила его нарисовать мне звезду, чтобы после его смерти я сделала такую татуировку, смотрела на небо и думала о нем»

«Эти цифры на моей руке — номер, который присвоили деду в концлагере. Мастер отказалась брать деньги за работу»

«Мой отец скончался 4 месяца назад. Я вытатуировал его подпись у себя на руке. Мне нравится видеть ее, просыпаясь по утрам»

Кажется, это самый счастливый день в ее жизни

«В детстве мы с отцом играли во все игры про дракона Спайро. Решил удивить его и набить себе это. Тем более что и у отца есть татуировка со Спайро. Спасибо, папа»

«Лил Пип вывел меня из тяжелой депрессии. Его музыка вдохновила меня стать тем, кто я есть. День, когда он умер, стал худшим в моей жизни. Так что я сделал это тату в его честь, и пусть память о Лил Пипе никогда не угаснет»

«Хотел сделать тату в честь отца, и вот теперь у меня есть рисунок в точности как морщины на его лбу»

«Мой малыш Корби всегда в моем сердце»

«Я сделал это! Я только что набил свою первую татуировку. Это арабская буква М в честь моей мамы, которая недавно скончалась. Всех обнимаю. И, мама, я тебя очень люблю»

«Я набила последнюю фотографию своей мамы»

«Просто хотелось набить что-то в память об отце»

«Ушел рыбачить. 1.7.18. Отец».

«Тату в память о потерянном сыне»

«Диаграмма смеха бабушки в память о ней»

«Моя 3-летняя дочь нарисовала для меня новую татуировку. Это автопортрет и ее имя. Рядом будут еще, как только дочка подрастет и научится рисовать получше»

«Теперь мой лучший друг всегда будет со мной»

«Сделал свое первое тату в память об отце и собаке»

«Дочь спросила, может ли она выбрать для меня следующую татуировку. Сегодня вечером я выполнил ее просьбу»

«Решил набить на ноге морду своей кошки. Это первое живое существо, о котором мы начали заботиться с женой вместе»

«Когда мы с Крисом начали встречаться, я оставила на его столе милую записку. Все это время он носил ее с собой. А сегодня попросил набить ему этот рисунок. Не думала, что любима настолько»

«Алфи, ты оставил отпечаток прямо в моем сердце»

А как вы считаете, татуировка должна иметь какой-то особый смысл или главное, чтобы было красиво?