20+ человек, для которых поход в спортзал стал одним большим курьезом
Вряд ли многие из нас отправляются в спортзал, надеясь повстречать там донельзя комичных персонажей или самим стать участником курьезных ситуаций. Но у Вселенной на наши стремления быть в форме часто оказываются свои планы. У пользователей соцсетей, например, нашлась куча фееричных историй о походах в фитнес-клуб: кто-то выяснил, помогает ли кошачий корм набрать мышечную массу, кто-то придумал оригинальный способ взбодриться с утра пораньше, а кто-то узнал, что в сауне может быть весьма странный дресс-код.
Мы в AdMe.ru не смогли обделить вниманием рассказы людей, которые запомнили свой визит в тренажерный зал на всю жизнь, хоть она их к такому и не готовила.
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Сегодня в спортзале около меня на беговой дорожке мальчик залипал в VK. Видимо, отвлекшись на сообщение, стал отвечать на него, забылся и упал с этой дорожки, почти влетев в зеркало сзади. И нет, он не встал, умирая от неловкости, а просто лежал и печатал сообщение дальше. Респект. © SongOfaWhale / Twitter
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Помню, как-то сижу на скамейке и слышу разговор двух парней у себя за спиной: «Отпадно выглядишь, брат! Ты самый красивый парень в этом спортзале». «Нет, ты!» — отвечает второй. Я оборачиваюсь и вижу братьев-близнецов. © mister_sleepy / Reddit
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Я однажды пришла в спортзал и решила, как и многие вокруг, позаниматься в наушниках. Запустила музыку, еду на велотренажере. И вдруг телефон мне сообщает: «Сбросьте скорость, через 700 метров поворот налево». Меня чуть не унесло вместе с тренажером от неожиданности. Оказалось, телефон подтянул в плеер аудиофайлы навигатора. © PivBear / Pikabu
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В спортзале в ящике оставляю все, кроме обуви. Сапоги просто ставлю под скамью. Сегодня захожу в раздевалку после тренировки и вижу, как какая-то мадам меряет (внимание!) МОИ сапоги у зеркала. Поняв, что я их владелица, с непринужденным лицом (и не торопясь разуваться) говорит: «Ой, а я такие же через интернет заказать хотела». © Подслушано
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Сейчас в зале одной девушке мужик помогал настроить тренажер — я подумала, что она пришла с ним. Потом другой ее подстраховывал — я подумала, что она и с ним. А потом оказалось, что она просто такая симпатичная, что в принципе она пришла с любым мужиком из зала. © Livotovas / Twitter
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Работаю в фитнес-клубе. Заметили женщину, которая приходит в клуб по утрам, не раздеваясь, прямо в шубе, идет мимо рецепции сразу в зону бассейна. Там снимает шубу, ложится на шезлонг, накрывается этой самой шубой и дрыхнет. Через 2 часа встает и идет обратно. Подошла охрана к ней, чтобы выяснить, что происходит. Оказывается, она член клуба, муж купил ей карту в подарок и заставляет заниматься. Поднимает по утрам и привозит в клуб. А через 2 часа забирает. Вот она и делает вид, что занимается. © Подслушано
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Один мужик в спортзале не переставал таращиться на меня (я парень), что доставляло мне определенный дискомфорт. Причем он бросал на меня взгляды не случайно или как-то обольстительно. Он поднимал вес и пристально смотрел в мою сторону, будто пытался запугать меня. И это сработало — мне пришлось сменить спортзал. И ведь этот парень даже не был качком, он был просто жутким. © alexthegreatmc / Reddit
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Есть у меня знакомый, весьма мясистый такой малый. Без преувеличения его можно назвать качком. И он рассказал о забавном случае. Шел он как-то после работы в тренажерный зал, а по пути свернул в магазин, где купил с десяток маленьких пакетиков корма для своего кота. В сумку бросил да пошел тренироваться. В раздевалке сумку поставил рядом, открыл ее, вытащил форму, начал переодеваться. А рядом еще двое парней молодых студенческого возраста пристально так его изучают. Наконец один не выдерживает, подходит немного смущенный и говорит: «Извините, а вот от этого... кхм... всего... — неопределенный жест рукой в сторону открытой сумки, в которой целый ворох пакетиков кошачьего корма, — ...тоже можно накачаться?» © Buhalsbomjami / Pikabu
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Один парень каждый раз облизывал или плевал на руки перед тем, как поднимать штангу или пользоваться тренажерами. И, разумеется, не вытирал их после. © SeattleCoffeeRoast / Reddit
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Мужик в тренажерке прощается со всеми. На вопрос «Что так рано?» ответил: «Да манал я это все, а дома жена картошку с курицей приготовила». © jul_iss / Twitter
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Одна женщина все время приходила в спортзал за час до его открытия. И выглядела она очень эффектно — будто перенеслась в наше время из 1970-х. У нее были кудрявые черные волосы, повязка на голове, гетры, напульсники, колготки, и все это неоновых цветов. Еще она носила голубые тени, красную помаду и яркие стрелки. Она была безумной милой и общительной, но чуточку странной. © Corignium / Reddit
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Хожу в спортзал рано утром, перед работой. Однажды наблюдала, как девушка спустилась из раздевалки, подошла к бортику и свалилась в воду, полностью расслабившись, как мешок картошки, подняв кучу брызг. Вынырнула, пробормотала: «Доброе, блин, утро» — и ушла обратно в раздевалку. © Подслушано
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Какая-то женщина шаталась в раздевалке в одном нижнем белье. За час она так и не вышла оттуда. Как я поняла, она была инстаграм-моделью, которая пришла сделать селфи. © SundayMorningTrisha / Reddit
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Занимаюсь в спортзале. Смотрю, парень очень похож на моего старого знакомого. Ну, думаю, сейчас поздороваюсь. Он идет навстречу, я здороваюсь, он подходит на расстояние вытянутой руки, и тут я понимаю, что это не мой знакомый вовсе, а совсем другой человек. Не растерялась, ведь не первый раз в такую ситуацию попадаю. Сижу, улыбаюсь, а он начинает со мной разговаривать, будто мы 1 000 лет знакомы. Думаю, вдруг он меня знает. Решила признаться в своем недуге, говорю, мол, так и так, я слепошара, каких свет не видывал, прости... Но тут слышу в ответ:
— Так ты не Лена?
Я застыла в растерянности.
— Э-э-э, нет, ха-ха.
— Блин, я все это время думал, что ты Лена из налоговой. Кстати, у меня тоже со зрением плохо.
Кажется, я нашла свою судьбу. © Подслушано
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Один парень все время подстраивался под мой темп на беговой дорожке. Он не смотрел мне в глаза, не произносил ни слова. Единственный признак того, что он за мной следил, — как только моя дорожка издавала сигнал ускорения, он тут же жал на кнопку своего тренажера, чтобы ускориться вслед за мной. Пару раз я ускорялся из чистого любопытства, чтобы посмотреть, сделает ли он то же самое. И он делал. Однажды я увеличил скорость до 10-й, проверяя этого парня на выносливость. И он снова за мной повторял. © beatscribe / Reddit
«В спортзал не входить! Двери закрыты для занятий по стрельбе из лука».
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Работал какое-то время на ресепшен в фитнес-клубе, неподалеку от которого находится университет. И привлек мое внимание один парень, по виду студент. А привлек тем, что иногда приходил в костюме (обычный, не спортивный), без сумки с формой, заходил в раздевалку, был там какое-то время и уходил из клуба. Шкафчики у нас на замках, но мало ли — камер в раздевалке нет. Долго я терялся в догадках, пока один раз не стал свидетелем его разговора с другим нашим посетителем, судя по всему, его другом. И вот дословно их диалог:
— И давно ты так делаешь?
— Что делаю?
— Ну ходишь сюда в туалет.
— Давненько. Туалеты в университете грязные, не присядешь, а тут чисто и бумага есть.
— Понятно.
Вот это я понимаю — парень все преимущества абонемента использует. © DikovinnijZver / Pikabu
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Выхожу с тренировки (зал на 4-м этаже), спускаюсь в торговый центр на 1-й этаж, подхожу к отделу с пирожными и печеньем, выбираю. Передо мной стоит парень метра 2 ростом, здоровый жуть и явно собирается обратиться к продавщице. Тут мимо проходит паренек невысокого роста, худощавый, но фигура явно спортивная. Они жмут друг другу руки, паренек идет в соседний отдел и что-то там покупает. Парень, который 2 метра, делает вид, что разглядывает одеколон в отделе напротив. Через полминуты паренек проходит обратно и скрывается за поворотом. Этот тип провожает его взглядом, потом подходит к продавщице и говорит:
— Пожалуйста, эклеров фисташковых рублей на 50.
— Хорошо. Вот. Простите, а почему вы сразу не обратились? Вы же всегда их покупаете, и я видела, что вы уже хотите попросить их.
— А вы видели этого парня, который только что мимо меня проходил?
— Да.
— Это мой тренер. И если он увидит, что я опять покупаю пирожные, мне капец. © type59 / Pikabu
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Как-то я зашел в сауну спортзала, и там сидели несколько парней, облаченные в спортивную одежду и кроссовки. Они косо посмотрели на меня из-за того, что на мне были лишь полотенце и шлепанцы. В сауне. © hoopsandpancakes / Reddit
А какой из своих походов в спортзал вы запомнили надолго? Может, вы когда-нибудь попадали в неловкую ситуацию или встречали там людей, о которых можно слагать анекдоты?