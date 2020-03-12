20+ человек, для которых поход в спортзал стал одним большим курьезом

Мужик в тренажерке прощается со всеми. На вопрос «Что так рано?» ответил: «Да манал я это все, а дома жена картошку с курицей приготовила». © jul_iss / Twitter

Одна женщина все время приходила в спортзал за час до его открытия. И выглядела она очень эффектно — будто перенеслась в наше время из 1970-х. У нее были кудрявые черные волосы, повязка на голове, гетры, напульсники, колготки, и все это неоновых цветов. Еще она носила голубые тени, красную помаду и яркие стрелки. Она была безумной милой и общительной, но чуточку странной. © Corignium / Reddit

Хожу в спортзал рано утром, перед работой. Однажды наблюдала, как девушка спустилась из раздевалки, подошла к бортику и свалилась в воду, полностью расслабившись, как мешок картошки, подняв кучу брызг. Вынырнула, пробормотала: «Доброе, блин, утро» — и ушла обратно в раздевалку. © Подслушано

Какая-то женщина шаталась в раздевалке в одном нижнем белье. За час она так и не вышла оттуда. Как я поняла, она была инстаграм-моделью, которая пришла сделать селфи. © SundayMorningTrisha / Reddit

Занимаюсь в спортзале. Смотрю, парень очень похож на моего старого знакомого. Ну, думаю, сейчас поздороваюсь. Он идет навстречу, я здороваюсь, он подходит на расстояние вытянутой руки, и тут я понимаю, что это не мой знакомый вовсе, а совсем другой человек. Не растерялась, ведь не первый раз в такую ситуацию попадаю. Сижу, улыбаюсь, а он начинает со мной разговаривать, будто мы 1 000 лет знакомы. Думаю, вдруг он меня знает. Решила признаться в своем недуге, говорю, мол, так и так, я слепошара, каких свет не видывал, прости... Но тут слышу в ответ:

— Так ты не Лена?

Я застыла в растерянности.

— Э-э-э, нет, ха-ха.

— Блин, я все это время думал, что ты Лена из налоговой. Кстати, у меня тоже со зрением плохо.

Кажется, я нашла свою судьбу. © Подслушано