20 странных вещей, которые застали всех врасплох

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В современной жизни нас на каждом шагу подстерегают настолько странные вещи, что их ну никак нельзя просто взять и проигнорировать. Так и герои этой подборки не растерялись, встретившись один на один с настоящим беспределом: то кто-то варварски надел наушники не той стороной, то ни с того ни с сего появляется вагон испытаний. А задание для обводки в детском журнале выглядит особенно злободневно.

Команда AdMe.ru собрала самые свежие фото, к которым у нас по-прежнему остается куча вопросов.

Наклейка на стекле, от которой и до инфаркта недалеко

Когда решил полистать журнал в выходные, и тут на тебе

Мой мир больше не будет прежним

А если бы не поставил 5 звезд, оказался бы на месте побитого?

«Теперь я знаю, в каком виде буду ходить на работу в ближайшее время»

«Наряд недели. Наряд, который должен быть в вашем гардеробе уже сейчас!»

Вся правда жизни в одном фото

Местные голуби прилетели

«До этого момента я думал, что знаю, как выглядят божьи коровки»

Так вот какие они на самом деле!

«Вот такой вот сюрприз прилетел мне от водителя, который ехал впереди. Он забыл закрыть свой ящик с инструментами»

«Услышал как ребенок звал отца в магазине, пошел его искать и увидел это»

«Папа прислал мне фото с котенком, которого он не хотел заводить»

Просто кто-то решил сэкономить на ремонте

Интересно, распространяется ли это на чебуреки?

«Решила купить детский блокнот с заданиями для обводки»

«К черту это дерьмо».

Тот момент, когда неожиданней вопроса и не придумаешь

«Смотрел на этот беспредел весь полет»

Когда жизнь начала налаживаться, но тут судьба подбрасывает...

«Приехал в Голландию и остановился в одном из отелей Роттердама»

«Курите что хотите. Только не здесь».

Хорошо, что мастер, который перетягивал это кресло, не стал однажды хирургом