20 странных вещей, которые застали всех врасплох
В современной жизни нас на каждом шагу подстерегают настолько странные вещи, что их ну никак нельзя просто взять и проигнорировать. Так и герои этой подборки не растерялись, встретившись один на один с настоящим беспределом: то кто-то варварски надел наушники не той стороной, то ни с того ни с сего появляется вагон испытаний. А задание для обводки в детском журнале выглядит особенно злободневно.
Команда AdMe.ru собрала самые свежие фото, к которым у нас по-прежнему остается куча вопросов.
Наклейка на стекле, от которой и до инфаркта недалеко
Когда решил полистать журнал в выходные, и тут на тебе
Мой мир больше не будет прежним
А если бы не поставил 5 звезд, оказался бы на месте побитого?
«Теперь я знаю, в каком виде буду ходить на работу в ближайшее время»
«Наряд недели. Наряд, который должен быть в вашем гардеробе уже сейчас!»
Вся правда жизни в одном фото
Местные голуби прилетели
«До этого момента я думал, что знаю, как выглядят божьи коровки»
Так вот какие они на самом деле!
«Вот такой вот сюрприз прилетел мне от водителя, который ехал впереди. Он забыл закрыть свой ящик с инструментами»
«Услышал как ребенок звал отца в магазине, пошел его искать и увидел это»
«Папа прислал мне фото с котенком, которого он не хотел заводить»
Просто кто-то решил сэкономить на ремонте
Интересно, распространяется ли это на чебуреки?
«Решила купить детский блокнот с заданиями для обводки»
«К черту это дерьмо».
Тот момент, когда неожиданней вопроса и не придумаешь
«Смотрел на этот беспредел весь полет»
Когда жизнь начала налаживаться, но тут судьба подбрасывает...
«Приехал в Голландию и остановился в одном из отелей Роттердама»
«Курите что хотите. Только не здесь».
Хорошо, что мастер, который перетягивал это кресло, не стал однажды хирургом
Наверняка и вы сталкивались с подобными удивительными случаями. Расскажите нам о них.