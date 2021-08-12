20 человек, каждому из которых так и хочется заявить: «Ты садовод, и это не лечится!»

Стоит только вырастить первый помидор, и уже невозможно остановиться и перестать скупать семена. Быстро понимаешь всю прелесть салатов из выращенных собственными руками овощей или компотов из свежесобранной клубники.

Садоводство засасывает, и тысячи людей по всему миру тому доказательство. Они с гордостью рассказывают в сети о своем урожае или просто шутят о неудачных попытках прорастить очередную косточку. А мы в AdMe.ru с нескрываемым интересом наблюдаем за ними.

Если у вас есть огород, необязательно покупать освежители воздуха в машину. Можно сделать их своими руками из веточек мяты и лаванды

«Моя морковь настолько не удалась, что даже собака смотрит на меня с осуждением»

«Моя неудачная попытка вырастить кукурузу»

Мне кажется, вы вырастили древнюю кукурузу. Говорят, что именно так она выглядела до того, как люди генетически модифицировали ее. © Derekjinx2021 / Reddit

«Пожалуйста, постарайтесь не завидовать моему урожаю картофеля»

«Мой дедушка увидел увядающие растения в супермаркете и просто полил их»

«Не смогла достать семена, пришлось посадить кусочки помидоров. И вот результат»

«Как же я ошиблась, когда сказала мужу: „Сажай в саду все, что хочешь“. Он посадил 36 кустов острого перца и ничего кроме»

«Когда я показал это жене, она скривила лицо и перестала со мной разговаривать. Стоит ли мне переживать?»

«Испекла хлеб из пшеницы, которую вырастила на заднем дворе»

«Моя орхидея счастлива до невозможности!»

«Одни из самых красивых помидоров, которые я когда-либо выращивал»

«Лет 20 назад клялся, что закатаю в асфальт или засею травой отцовский участок. А сейчас мы с соседом хвастаемся, у кого лучший набор для борща вырос»

«Наконец-то мы вырастили достаточно чеснока, чтобы плести из него косы»

«Не это я ожидал увидеть, когда сажал карликовое лимонное дерево...»

«Как мой отец выращивает зеленый лук»

«Знакомая попросила купить ей саженец цветка клематиса, что я и сделала. И вот как она его посадила. Я хохотала до упаду!»

«Сама посадила. Сама вырастила. Сама собрала. Сама и сожру»

«Посмотрите, какая фасоль выросла в папином огороде»

«Я вырастил уже много авокадо, но такое вижу впервые»

«У меня нет огорода, но я вырастил эти овощи в больших ведрах»