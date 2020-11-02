20+ человек, для которых их колечки и сережки — это куда больше, чем просто украшения

Герои нашей статьи — обычные люди, которые без ума от принадлежащих им украшений, ведь их с ними связывает целая история. Многие или сами изготовили свои драгоценности, или поучаствовали в их создании, то есть вложили частичку себя. Ну а кто-то просто рад, что получил идеальную вещицу, и хочет ей похвастаться.

AdMe.ru узнал, какие сокровища хранятся в шкатулках у любителей сережек и колечек. А бонусом мы покажем, как могут выглядеть украшения для растений.

«Несколько месяцев назад я нашла эту серебряную брошь времен Второй мировой. Она до сих пор является моим любимым украшением»

«Это обручальное кольцо досталось мне от бабушки. Немного починю его и буду носить — оно сказочное»

«Обожаю все, что связано с космосом. Вот какое ожерелье в виде солнечной системы мне изготовили на заказ»

«Это чудесное кольцо с изображением черной и белой руки сделал мой уже покойный дедушка. Он не был профессиональным ювелиром»

«Это Кольцо Огня из „Властелина колец“, созданное на заказ. Мне повезло работать с талантливым ювелиром, который понял, что именно мне нужно»

«Мой парень сделал мне предложение на нашу 5-ю годовщину и подарил это божественное кольцо с моховым агатом. Я его обожаю, другого такого не найти»

«У меня была брошка в виде круга, которая мне вообще не нравилась, и я отнесла ее к ювелиру»

«Он удалил булавку, добавил цепочку, внутренний и наружный круг — и теперь у меня есть это великолепное ожерелье. Это старая и одновременно новая драгоценность».

«У меня не было денег, чтобы купить обручальное кольцо для своей девушки, поэтому я сделал его из старого маминого кольца»

«Превратил кольцо бывшей жены в нечто уникальное. Мы, парни, обычно понятия не имеем, что делать с кольцами, когда брак распадается»

«Но у меня появилась одна идея, и я отнес его к ювелиру. То, что у нас в итоге получилось, я отдал своей лучшей подруге, и она его обожает. Люди часто спрашивают ее об этом украшении».

«Я разработала серьги, которые могут носить даже те, у кого уши не проколоты»

«Кольцо, которое я спроектировала и заказала на свой 21-й день рождения. На его создание меня вдохновила корона Рапунцель. Обожаю диснеевские фильмы»

«Это первые серьги, которые я изготовил для своей девушки. Она от них в восторге и носит чуть ли не каждый день»

«Мое помолвочное кольцо с черным бриллиантом»

«Ожерелье с крошечными черепами, которое я изготовил с помощью 3D-принтера. Выглядит так, как будто в свободное время я расправляюсь с феями»

«Мое обручальное кольцо с лунным камнем и бриллиантом. Я просто не могу перестать на него смотреть»

«В прошлом году с помощью металлоискателя я нашел эту серебряную брошь. Она была изготовлена примерно в XVII–XVIII веке»

«Я отнес ее в музей, но они ей не заинтересовались. Так что теперь я ношу это сокровище».

«Мое кольцо с сапфиром выглядит нереально в свете уличных фонарей»

«Нашла старинное кольцо. Думаю, оно было бы идеальным для принцессы вампиров»

«Я художник. У меня появилась идея рисовать картины маслом, которые люди могут носить как украшения»

«Кольцо, которое мне подарили, было не в моем вкусе. Отдала его на переделку, и теперь у меня есть украшение, которое я обожаю»

«Дедушка создал это кольцо для своей мамы. Он вставил в него ту самую жемчужину, которую нашел в реке, еще когда был ребенком»

Бонус: «Начала делать украшения для своих растений. Они тоже должны сиять»