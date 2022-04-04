20+ имен и фамилий, с которыми жизнь внезапно стала ну просто огонь-пожар

Имена с фамилиями, как и родню, не выбирают. Одним счастливчикам достаются настолько благозвучные, что хоть замуж выходи, чтобы обладать такой же. А вот другие лучше промолчат о том, что у них написано в паспорте, ведь точно снова начнутся шутки и подколы. Хотя порой и с теми, кто носит обычные фамилии, случается такое, что хоть анекдоты рассказывай.