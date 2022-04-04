20+ имен и фамилий, с которыми жизнь внезапно стала ну просто огонь-пожар
Имена с фамилиями, как и родню, не выбирают. Одним счастливчикам достаются настолько благозвучные, что хоть замуж выходи, чтобы обладать такой же. А вот другие лучше промолчат о том, что у них написано в паспорте, ведь точно снова начнутся шутки и подколы. Хотя порой и с теми, кто носит обычные фамилии, случается такое, что хоть анекдоты рассказывай.
Мы в AdMe.ru прямо-таки зачитались подобными историями. А в бонусе вас ждет доказательство того, что порой за смех над чужими фамилиями может прилететь настоящая ответочка.
- Была в группе в универе одна красивая девушка. И поглядывал на нее с интересом парень с соседнего факультета. И вот стали они знакомиться. Девушка первая протягивает руку и говорит: «Меня Оля зовут. Кошкина». А парень ей руку пожимает и как брякнет: «А я Коля Собакин». Оля обиделась тогда и убежала. Позже выяснилось, что парень над ней не прикалывался, его на самом деле звали Николай Собакин. А история закончилась хорошо, они в конце концов стали встречаться, поженились еще до окончания учебы и к моменту выпуска жили хорошей дружной семьей. © Дарья / AdMe
- Как-то случайно узнал, что коллега несколько лет назад сменил фамилию. Спросил, что же это за фамилия была такая, которую он так не любил. Отвечает: «Дядя». Мол, вот так родился — и сразу Дядя Саша. Отвечаю: «Я на месте твоего отца назвал бы тебя Федором».
Посмеялись. «А хуже всего, — говорит, — пришлось моей сестре». © Leechnost** / Pikabu
- Был у нас в санатории мальчик по имени Сержелен. А почему Сержелен? Потому что папа — Сережа, а мама — Лена. И вот и зовут мальчика Сержелен Сергеевич Ревизор.
- Было это в то время, когда в поликлиниках компьютер был только у главного врача. В те далекие годы было примерно так: приходишь в регистратуру, стоишь в очереди, называешь Ф. И. О., регистратор уходит искать твою карту. И вот ситуация: регистратор спрашивает у очередной пациентки:
— Фамилия?
— Интересная.
— Девушка! Фамилии у всех интересные. У вас какая?
— Моя фамилия — Интересная!
— Вы что, издеваетесь? У меня нет времени. Смотрите, какая из-за вас очередь!
— Очередь не из-за меня, а из-за того, что вы очень медленно работаете. А у меня фамилия такая — Интересная.
— Перерыв на 15 минут! — просто рявкнула регистратор, закрыла окошко и ушла. © nataliavip / Pikabu
- Один раз в жизни мне встретилось такое имя. Знакомые ждали мальчика, а родилась девочка. Но молодой отец не захотел менять запланированное имя. Ведь он хотел ребенка в честь своего отца назвать! Так и стала девочка Анатолией. Коротко звали ее Тосей. © Luanna / AdMe
- Фамилия у меня Королёва. Но при замене паспорта немного промахнулись — стала Королевой. И все, на работе кликуха прижилась. Но самое эпичное было, когда я однажды на 5 минут опоздала на совещание. Начальник, большая шишка, с возгласом «Королева пришла» встал и начал кланяться. Было немного неудобно, но приятно. © Подслушано / Ideer
- У меня есть знакомый по фамилии Малин. И я неиронично хочу за него замуж, чтобы у меня в паспорте было написано «Полина Малина». © blinpolin12 / Twitter
- Ой, у нас во дворе был парень с фамилией Милый. Мы тоже хотели за него замуж, чтобы стать официально Милой. © ver4ik21 / Twitter
- История, которая сделала мой сегодняшний день. Заходит в кабинет бабушка. Сильно перенервничала из-за маленькой внучки, которой был сделан рентген. Спрашиваю фамилию девочки. Бабушка: «Комарова! Нет, это же моя фамилия. То есть Орлова! Ой, тоже нет, это же фамилия мамы. Что же у нас с ней общего? А-а-а, вспомнила! Крылова!» © anytka010707 / Pikabu
- У отца на работе был сотрудник по фамилии Попа. Он поменял ее на Поппа (с ударением на последнем слоге). Решил, что это его офранцузит. © Тревожное Пирожное / AdMe
- Перед собеседованием в одну контору мне секретарь шепотом сказала, что сейчас придет большой начальник, по паспорту — Крендель. «Так вот, — говорит, — не вздумай называть его так вслух. Только Крэндэль, иначе скандал». Хорошо, что я не устроился туда. Позерство. © simandrill / Pikabu
- У нас ушу занимается спортсмен Граф Березовский. Я специально его паспорт посмотрела. Так и записано: отчество — Романович, зовут Граф.
- В школе у нас учился паренек с фамилией Набэ. Учитель его спрашивает, мол, как фамилия? Тот отвечает: «Набэ». А учитель смотрит в журнал и выдает: «У вас нет никого на „Б“». © Vbif18 / Pikabu
- Работала с девушкой по фамилии Куку — очень позитивная, активная девушка, занималась организацией корпоративных праздников, ей подходило. Иногда до истерики доводила контрагентов по телефону. © CatKate / AdMe
- Моего деда при выдаче документов записали Константином, хотя вообще-то он Клавдий. Так стало их 3 брата с именами Илья, Константин и Константин. © dasnennichtanzen / Pikabu
- У нас один директор по фамилии Котик — тоже ржачные истории случаются. Сын коллеги как-то спросил: «Папа, почему ты называешь своего начальника „котик“?» А еще один раз он приехал к нам в филиал, но пропуска не было. И нарвался на коллегу, который работал недавно и не знал даже близко, кто это, ну и спросил: «А вы кто?» На что тот ответил: «Я Котик». Коллега офигел, но пропустил. © adbsin / Pikabu
- У меня одногруппник был по фамилии Лопата. Как-то во время урока заглянули и спросили: «Лопату можно?» Учитель ответил, что лопаты у нас нет.
- На одной работе была девушка — Болелая Оксана. И как-то в поликлинике ее спрашивают, мол, ваша фамилия. Ну она и отвечает: «Болелая». А ей на это выдают: «Я вас не спрашиваю, болели вы или нет! Ваша фамилия?» © btw13 / Pikabu
- Отец рассказывал про коллегу, которая была Баранова, а потом вышла замуж и стала Пастухова. На повышение пошла. © drewgorovets / Twitter
- Знал девчонку Катю по фамилии Душка. Вышла замуж за чувака по фамилии Володин. Теперь она Катя Володина-Душка. © ******* / Twitter
- К нам в 10-й класс пришел парень с фамилией Дибинин. Вот только к концу года выяснилось, что он Дубин. На вопрос, почему не исправил сразу, он ничего не ответил, только плечами пожал. А когда в конце обучения ему вручили диплом, то выяснилось, что он даже не Дубин, а Дубина! Просто парень стеснялся своей фамилии. © BARH / Pikabu
Бонус: иногда смех над чьей-то фамилией может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями
- Когда поступала в университет, свою фамилию надо было самостоятельно смотреть в списке. И была там фамилия ну настолько странная и смешная, что я минут 5 смеялась над ней. 10 лет с тех пор прошло, и эта фамилия уже несколько лет как моя. © Подслушано / Ideer
А какие нестандартные фамилии и имена встречались вам?
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