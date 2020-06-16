20+ коллег, которых хлебом не корми, дай что-нибудь отчебучить

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Зачастую с коллегами мы проводим больше времени, чем с близкими. Но в этом можно найти и свои плюсы. К примеру, ученые выяснили, что хорошие отношения с коллегами способны продлить жизнь. Обычно людей, с которыми мы ежедневно работаем бок о бок, выбирать не приходится, поэтому полагаться здесь можно только на случай. И если одни сослуживцы всегда готовы прикрыть наш тыл и поддержать в трудную минуту, то с другими нужно всегда быть начеку.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже безобидные проделки коллег способны спасти нас от скуки, ведь они помогают не увязнуть в рутине с головой. А в бонусе вы узнаете, какому напарнику можно простить любую шалость.

«Коллега, зная, как я ненавижу миньонов, пришла на работу к 5 утра и превратила мое рабочее место в ад»

«Парень из моего офиса вернул степлер в таком виде и сказал, что в нем закончились скобы»

Возможно, этот человек — именно вы

Кто-нибудь, научите коллегу этого парня пользоваться изолентой

«Буквально каждый мой сослуживец, когда много работы»

«Моя коллега когда-то была домработницей Робина Уильямса. Она показала мне это фото, сделанное в гостинице»

«Сегодня мне пришлось сделать пару звонков в кабинете парня, который сейчас в отпуске. Вот как выглядит шнур его телефона»

Глядя на этот рабочий стол, понимаешь, что значит «упорядоченный хаос»

Подменять — не значит жениться

«Мы с сослуживцем, не сговариваясь, пришли сегодня в офис в одинаковой одежде»

«Присматривал днем за собакой парня из нашего офиса, и теперь она не перестает на меня таращиться»

«Услышал, как мой коллега жаловался: „Этот сегвей — полный отстой“. Обернулся и увидел вот такую картину»

«Знакомая с работы прислала это фото с подписью: „Ты никогда не замечал, что картина в коридоре похожа на расплющенного миньона?“»

Когда понадобилось экспертное мнение

«Девушка с моей работы принесла с собой козленка. Питомца зовут Матильда»

«Сказал сослуживцам, что ем сырые страусиные яйца, потому что они очень полезные. На самом деле это консервированные персики в сиропе»

«Мы с коллегой работали бок о бок долгие годы и постоянно болтали. Недавно меня переселили, а на мое прежнее рабочее место поставили шкаф. Сегодня я заметил, что он повесил это фото там, где раньше было мое лицо»

Маленькие трагедии большого офиса

«Знакомому с работы вздумалось раскурочить большую квадратную батарейку. Оказалось, что там внутри 4 маленькие батарейки на картонной подставке»

«Знакомая забыла дома контейнер для контактных линз. Но она не растерялась»

Все гениальное просто

«Принес в офис коробку с печеньем и придумал хитроумный план, как ни с кем не делиться»

Похоже, ребята с работы этого пользователя экономят каждую секунду своего времени

Бонус: сослуживец, которому можно простить любые проделки

А ваши коллеги облегчают вам жизнь или усложняют? Какие их выходки вы запомнили на всю жизнь?