20+ человек, чья жизнь была бы скукой беспросветной, если бы не их маленькие пунктики
Почти у каждого из нас есть заскоки, которые окружающим могут показаться чудаковатыми. Даже у великих людей и знаменитостей найдется немало занимательных пунктиков. К примеру, Альберт Эйнштейн терпеть не мог носки и никогда их не надевал, а Стивен Кинг ненавидит наречия и считает, что именно ими вымощена дорога в ад. Впрочем, не только у известных на весь мир людей есть причуды.
Мы в AdMe.ru уверены, что маленькие странности делают человека уникальным, и нашли на просторах соцсетей пользователей, которые не побоялись рассказать о своих забавных бзиках. А в бонусе вы узнаете, от какой исконно советской привычки некоторые не в силах избавиться даже сегодня.
-
Когда в фильме герой долго находится под водой, всегда задерживаю дыхание вместе с ним. Проверяю, реально ли столько не дышать. © Podslyshano / Twitter
-
Есть у меня дурацкая привычка — во время разговора по телефону не знаю, куда руки деть. Как-то в метро болтала по мобильному и только минуты через 2 поняла, что убираю пушинки и волоски с пальто мужика, который, ко всему, стоял ко мне лицом и все это наблюдал. Он меня поблагодарил. © Dastiel / Pikabu
-
У нас на работе нет кухни, так что обедаем на рабочих местах. А чтобы не смущать клиентов, когда они приближаются, убираем контейнеры с едой под стол. Сижу, значит, я дома, трапезничаю. Заходит девушка, смотрит на меня шокированно и спрашивает:
— Ты что?
— Привычка, блин... — говорю я, вытаскивая тарелку из-под стола. © expositor / Pikabu
-
В магазине никогда не беру предмет или продукт, который стоит первый в своем ряду на полке. В идеале дотягиваюсь до последнего. И это даже не убеждения в свежести и т. д. Дело в том, что я, видимо, пришла на эту землю кошмарить мерчандайзеров. © kroshkabambi / Twitter
-
Когда я нервничаю, начинаю судорожно убираться в квартире, приводить в порядок кухню, себя, кошку и все, что попадается под руку. Если дома уже чисто, начинаю перебирать ящики с вещами и прочим и выкидывать все, что не приглянется. Только при идеальном порядке чувствую себя хорошо. © nate_karanlit / Twitter
-
Я загадываю желания, когда на электронных часах «красивые» цифры. Типа 21:12 или 12:34. © NamShabOfEnki / Twitter
-
Общалась со знакомым, который 2 года работал в фастфуде. Он рассказал, как однажды зашел поесть в заведение той же сети. Сначала все было норм, затем он встал, собираясь уходить, взял поднос, чтобы отнести к мусорке, и, пока шел, собрал еще 4. Очнулся, когда понял, что где-то потерял тряпку. Шел второй месяц после увольнения. © 8grenka8 / Pikabu
-
Верю, что если ручка не пишет или на телефоне никак не получается исправить опечатки, значит, вообще не надо писать эти слова. © moverobotmove / Twitter
-
Я всегда надеваю сначала левый ботинок. Даже если в руках у меня окажется правый, я положу его и надену левый. Мне становится не по себе даже от мысли, что нужно надеть сначала правый. Будто весь день будет испорчен. © ZHANNATMALTABAR / Twitter
-
Когда иду по плитке, неосознанно стараюсь не наступать на места стыков. © dzakhour / Twitter
-
Я верю, что все в нашей жизни неслучайно. Если ты проспал, значит, так было нужно. Возможно, ты бы попал под машину, например. Так воспринимать многие события в жизни намного легче. © JuliaKruspe / Twitter
-
У меня какая-то странная привычка делать все с конца. Фотки сохранять или смотреть я начинаю с конца. Фотоальбомы и журналы листаю с конца. Что со мной не так? © yoongi__oppa_ / Twitter
-
7 лет ездил на маршрутках. Недавно купил себе машину, приехал первый раз на ней на работу, а домой по привычке уехал на маршрутке. © probEer / Pikabu
-
Я верю в то, что если вещь моя, то она 100 % будет у меня рано или поздно. Обычно так думаю о вещах в магазинах: если мне понравилась кофта, но я не уверена, хочу ли я ее, то оставляю и возвращаюсь за ней спустя время. Если вещь «моя», то она остается, если нет, то ее к тому времени купят. © isthatBrotzman / Twitter
-
У меня есть заскок: я ненавижу смотреть фильмы, мультфильмы или сериалы не с начала. Если пропустил хотя бы 5–10 минут, то вообще не смотрю. © madwizx / Twitter
-
Я терпеть не могу, когда шторки для душа касаются меня. © iamdaej / Twitter
-
Когда я была маленькой, мама мне говорила, чтобы я зимой, когда иду в магазин, носила деньги в варежке. До сих пор часто так делаю. Сегодня у меня вытянули из сумки кошелек. Слава богу, он был пуст, все деньги были в варежке. Мама знала! © Unknown author / Pikabu
Бонус: от пульта в пакете до планшета в целлофане один шаг
А у вас есть какие-нибудь безобидные заскоки, которые окружающим кажутся странными, а для вас это обычное дело?
Фото на превью kroshkabambi / Twitter