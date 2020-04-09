20+ человек, чья жизнь была бы скукой беспросветной, если бы не их маленькие пунктики

7 лет ездил на маршрутках. Недавно купил себе машину, приехал первый раз на ней на работу, а домой по привычке уехал на маршрутке. © probEer / Pikabu

Я верю в то, что если вещь моя, то она 100 % будет у меня рано или поздно. Обычно так думаю о вещах в магазинах: если мне понравилась кофта, но я не уверена, хочу ли я ее, то оставляю и возвращаюсь за ней спустя время. Если вещь «моя», то она остается, если нет, то ее к тому времени купят. © isthatBrotzman / Twitter

У меня есть заскок: я ненавижу смотреть фильмы, мультфильмы или сериалы не с начала. Если пропустил хотя бы 5–10 минут, то вообще не смотрю. © madwizx / Twitter

Я терпеть не могу, когда шторки для душа касаются меня. © iamdaej / Twitter