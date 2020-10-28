20+ человек, чья жизнь была бы полной скукотищей, если бы не их имена и фамилии
Сложно представить, сколько в мире самых разных имен, и каждое из них со своим значением и историей. А у некоторых — с нотками остроумия родителей, их чувством юмора и желанием выделиться. Наверняка у каждого в жизни происходила интересная ситуация, связанная с именем или фамилией, и мы будем ждать такие истории в комментариях. А пока насладимся рассказами о наболевшем от пользователей сети.
У нас в AdMe.ru тоже полно авторов с необычными именами и фамилиями, что еще раз доказывает, как было бы скучно без таких людей.
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Был у нас в конторе коллега по имени Александр и по фамилии Македонский.
Однажды вечером, когда все уже ушли, заявляется разгневанный клиент. Вышел к нему наш коллега, пытался успокоить. Но слово за слово, и перешли на личности:
— Как тебя зовут?! Я скажу директору, тебя завтра здесь не будет!
— Ну пишите: «Александр. Македонский».
Чувак взорвался! На шум пришел охранник. В результате выводит его, он сопротивляется.
— Да ты кто такой? Имя!
— Я Тарас Бульба.
На следующий день вся контора валялась от заявления на имя директора: «У вас тут работают клоуны! Представляются историческими личностями, хамят и наносят непоправимый вред репутации фирмы». А Александр и Тарас называли свои реальные фамилии. © Taty321 / pikabu
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У меня вроде несложное имя — Алина. Но, кажется, не для всех оно несложное. Алена? Лина? Ангелина? Лена? Полина? Еще и с фамилией повезло — Александрова. Поэтому через раз я Саша. © Vkook01093012 / twitter
«Реальный паспорт, встретился по работе года 2 назад»
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В школе у нас практикантом был Жумажанов Абжан Бажанович. Такой концентрации буквы Ж в имени я не видел более никогда. © goldenmouse77 / pikabu
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Знакомый Женя Жабин женился на Жене Жабиной. И стали они Женя и Женя Жабины. Сына Жорой назвали. Весело. © Leene / pikabu
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У меня распространенное имя Даша. Вот только прикол в том, что в паспорте именно так и записано: не «Дарья», а «Даша». Сплошное веселье, когда нужно общаться со всякими государственными учреждениями. © Vilone / pikabu
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Я Роксана. Ксюшей меня называют даже чаще, чем Оксаной. А потом еще с пеной у рта доказывают, что Роксана, Оксана и Ксюша — это одно и то же имя. А еще я пару раз была Роксюшей. Вы вчитайтесь в это. Бр-р-р, аж дрожь по телу, какой-то мутант. © Roxy0211 / pikabu
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У моего однокурсника фамилия Ю. Раньше мы порой в шутку говорили ему: «Hey you!» © glemba / pikabu
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У меня фамилия Бекш, и всю мою жизнь люди коверкают ее. На грамотах в школе писали «Бекиш», «Бекил», «Бекин» и все что угодно. Даже на моей детской медицинской карте врач написал «Бекиш». Я уже не говорю о том, что когда кто-то незнакомый читает ее вслух, то это все, смерть мозга. © bekshdo / twitter
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Знакомая семья мучительно выбирала имя для сына. Фамилия у них была вполне тривиальная — Санкины. А имя хотелось какое-нибудь заковыристое. Такое, чтобы сразу чувствовалась порода и наследие предков. Решили наречь отпрыска Адамом. Я намекнула им, что если «Адам Санкин» вполне милое сочетание, то «Санкин Адам» уже звучит почти как будущая профессия — «санки на дом».
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Моя фамилия Языковская. Как-то на приеме у врача меня просят назвать фамилию. Называю и слышу в ответ: «Ага, пишу, Зыковская». Я поправляю: «Нет, Языковская». Врач говорит: «Я так и говорю: вы — Зыковская».
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У меня есть знакомый Юрий Соколович. Сам лично видел паспорт. У него папа действительно Сокол. Сокол, Карл! © Palomino1 / pikabu
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Я раньше была Аленой Гудилиной. Когда узнала фамилию будущего мужа, не могла поверить! До сих пор многие думают, что Алена Алленова — это псевдоним. А моя бабушка называла фамилию мужа «Аленин». До сих пор, если я где-то по буквам говорю, как меня зовут, слышу в ответ смешки.
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У нас на потоке учился парень с фамилией Графский. Красивая фамилия, интеллигентная даже. Но мы, простой народ, и к ней придумали прикол. Говорили ему: «Когда поженишься и у тебя родится дочь, назови ее Флюрой». Он в недоумении, почему именно так. А попробуйте произнести «Флюра Графская» быстро.
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Меня зовут Майя. Всего 4 буквы, но сколько разных вариантов: и Мая, и Майа, и Моя. И дежурный вопрос от каждого жителя планеты: «Ты в мае родилась, что ли?»
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А у меня все гораздо проще и прозаичнее: родители хотели выпендриться и назвали меня не Андреем, а Андрисом. Вместе с моей фамилией Майореску Ф. И. О. у меня вообще невозможно выговорить, особенно с моей картавостью. Так что в итоге частенько попадаю в забавные ситуации. © Mortisss / pikabu
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Меня зовут Ильи́на, но люди постоянно думают, что это фамилия (Ильина́). То есть я такая бестолочь, что в графе «Ф. И. О.» постоянно пишу свою двойную фамилию и отчество? Или представляюсь исключительно по фамилии? © syrzhik / twitter
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Моя фамилия Шницер. Постоянно то в чеке за оплату мобильного «Шницель» напишут, то в документах укажут «Шпицер». Еще бывали варианты «Штуцер» и «Штирлиц». Сюр какой-то. © vultvre_cvltvre / twitter
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Меня зовут Никита, и я назову своего сына Добрыней, а к роддому подгоню коня и латы. Бедная моя дочь, к примеру, Анна: Анна Никитична родится в платочке, с семками и пенсионным удостоверением. Бедные мои дети. © jee1989 / pikabu
Поделитесь и вы историей, связанной с именем или фамилией, и поднимите всем настроение.