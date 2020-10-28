20+ человек, чья жизнь была бы полной скукотищей, если бы не их имена и фамилии

Был у нас в конторе коллега по имени Александр и по фамилии Македонский.

Однажды вечером, когда все уже ушли, заявляется разгневанный клиент. Вышел к нему наш коллега, пытался успокоить. Но слово за слово, и перешли на личности:

— Как тебя зовут?! Я скажу директору, тебя завтра здесь не будет!

— Ну пишите: «Александр. Македонский».

Чувак взорвался! На шум пришел охранник. В результате выводит его, он сопротивляется.

— Да ты кто такой? Имя!

— Я Тарас Бульба.

На следующий день вся контора валялась от заявления на имя директора: «У вас тут работают клоуны! Представляются историческими личностями, хамят и наносят непоправимый вред репутации фирмы». А Александр и Тарас называли свои реальные фамилии. © Taty321 / pikabu