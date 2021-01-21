20+ человек, чья жизнь была бы полна уныния, если бы не их редкие имена

Как живется людям с необычными именами? Как минимум они выделяются среди окружающих. А случайные знакомые, сотрудники кофеен, работодатели и школьные учителя наверняка запомнят их надолго. Кроме того, на пути носителей нестандартных имен встречается множество подводных камней. Каких же? Сейчас мы это узнаем.

Редакция AdMe.ru делится с вами историями обладателей необычных имен. И, как выяснилось, некоторые наши герои вполне довольны тем, что у них есть такая изюминка.

Подруга рассказывала. Как-то приехал к ее мужу по работе то ли из Словении, то ли из Словакии компаньон по имени Божедар. Вечером, за ужином в ресторане, он сказал: «Хватит ко мне так официально обращаться, зовите меня проще: Боже». © Ekaterina Ruta-Zhukouskaia / AdMe

Родила, гуляю с коляской, решила познакомиться с группой других мам. Познакомились, спрашиваю, как детей зовут. «Ника», — говорит первая. «Это Вероника?» — уточняю. «Нет, это Николь». У второй — Мила. Я думала, Милана. Нет, Милослава. А у третьей Владлен. Думала, Ленина люди помнят, надо же. А они даже и не знали, что Владленами раньше в честь Владимира Ленина называли. Просто у них папа Влад, а мама — Лена. Ну и я, как человек без фантазии, просто с Ванечкой. © Мария Лакомкина / Facebook

Имя у меня обычное, фамилия обычная, но мое второе имя не дает мне покоя. Почему-то родители подумали, что было бы здорово совместить их имена. Мало того, что они сделали это, так они еще хотели, чтобы у меня было 2 вторых имени, поэтому там есть этот жуткий дефис. Так вот, первая часть моего второго имени еще куда ни шло — Натаниэль. А вот вторая... Моих родителей зовут Ким и Рик. Итак, мое второе имя Натаниэль-Крик. Я действительно подозреваю, что родители немного сошли с ума. © SUGARintheSACRAMENT / Reddit

Меня называют Олей, а моего отца — Колей. Надо было видеть глаза моего жениха, когда мы пришли подавать заявление в загс и он узнал, что меня зовут Олимпия Аскольдовна. © Подслушано / Ideer

Мамину коллегу все называли Мара. С удивлением мама узнала, что полное имя женщины — Марсельеза, и рассказала об этом в семье. Отец почесал затылок и глубоко научно вопросил: «А сокращенное имя от Революция должно быть Рёва?» © anba26 / Pikabu

Родители почему-то решили назвать меня Харлей, хотя я женского пола. Сколько себя помню, люди спрашивали меня, увлекаются ли мама и папа мотоциклами. Нет, не увлекаются. К счастью, в наши дни обычно говорят: «О, как Харли Квинн». © Heschenweck / Reddit

За время работы в пенсионном фонде много интересных личностей появлялось. Но больше всего мне запомнился Дедков-Подольский Никтарий Никтарьевич, внушительный парень под 2 м, упитанный и бородатый. © Elorita / Pikabu

У знакомой фамилия Конан. Зовут ее, конечно, Варвара. © Галина Землякова / Facebook

Mеня лет в 18 загнало в ступор имя-отчество Циля Срулевна. Причем не услышанное, а увиденное напечатанным в договоре. Вначале даже думала, что это какая-то глупая шутка коллег (доступа к интернету тогда не было). Поверила только после того, как несколько источников, включая маму, подтвердили, что действительно есть такое мужское имя Сруль. Оно до сих пор занимает первое место в моем списке неблагозвучных имен. © Огонек / AdMe

Мой тесть был учителем. Он рассказал мне историю о девушке из другой страны, которая у него училась. Ее звали Эйбисиди (AB-si-dee). Сначала он спросил, как ее зовут, а потом попросил ее произнести имя по буквам. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что ее зовут Эйбисиди. © spursbob / Reddit

Меня зовут Германия. Каждый раз, когда хочу сказать нечто важное, произношу: «Внимание, внимание! Говорит Германия!» И все сразу внимательно слушают. © Подслушано / Ideer

У одного знакомого хирурга отчество было Виулович. Я как-то спросил у него о происхождении, по наивности думая, что это какое-то национальное имя — Виул. Он сказал, что его отца назвали в честь Владимира Ильича Ульянова-Ленина. © 42ner / Pikabu

Меня зовут Аллилуйя. Самое ужасное — это то, что я постоянно поворачиваюсь, когда это произносится как восклицание. А еще бывает, что люди начинают петь одноименную песню, чтобы посмеяться надо мной. И всегда находятся те, кто удивляется моему имени. © unique-eggbeater / Reddit

удивляется моему имени. © unique-eggbeater / Reddit Набирала в филиал штат, в том числе главного бухгалтера. Руководители областных подразделений отправляли мне по факсу резюме соискателей. Все областные управления рекомендовали по несколько кандидатов. Из одной западной области прислали резюме: там фамилия обычная казахская, а имя Клавка, и дальше отчество нормальное. Вот, думаю, паразиты безответственные. Потом звонит директор филиала, а я ему указываю на безответственное отношение (резюме с ошибками отправляют). Пришлось им еще и копию удостоверения личности присылать, где так и записано имя Клавка. Кстати, очень хорошим главбухом оказалась. © Жаныл Дощанова / Facebook

Мои родители слегка неординарны. Меня зовут Апхазира, моего старшего брата — Розенкранц, еще одного брата зовут... Тромб. И лишь младшего, моложе меня на 10 лет, после долгого семейного совета назвали Михаилом. Мы с братьями отстояли нормальное имя для самого младшего в семье. Изначально его хотели назвать Усански. Маму зовут Таня, а папу — Рома. Они считали свои, как и все остальные НОРМАЛЬНЫЕ имена, слишком скучными. Потому и называли нас, своих детей, очень оригинально. © Подслушано / Ideer

Меня зовут Доррит (Dorrit, звучит как door eat — «ест дверь»), и, к сожалению, в детстве мне было очень тяжело. Количество прозвищ и насмешек доходило до абсурда. Я терпеть не могла это имя и хотела, чтобы меня звали как-нибудь обычно. Теперь, когда мне исполнилось 22 года, я могу оценить не только то, как меня зовут, но и тот факт, что я никогда не встречала другого человека с таким же именем. Я чувствую, что, если бы меня назвали по-другому, я бы не стала тем человеком, которым являюсь. © MrsJohnnyButt / Reddit

Хочу тоже поделиться. Приболел мой муж и попал в лор-отделение, где заведующим был Нейвирт Эдгар Герхардович. Мой муж картавит. Он даже не грассирует, он звук «р» просто игнорирует. Встал вопрос, как общаться с лечащим врачом, он же завотделением. После нескольких попыток обращения к доктору тот сказал: «Зовите меня просто „док“». © Ирина Мефодовская / Facebook

Живу в США. У американцев всегда беда с моим именем, и поэтому каждый раз, когда в кофейнях его спрашивают, я его придумываю. В очередной раз я сказал, что меня зовут Пабло. В тот же момент случайно познакомился с девушкой в очереди, и она меня запомнила как Пабло. У меня уже было 2 свидания, но никак не мог найти момент, чтобы сказать, что Пабло не мое имя. Решил, что завтра ей все честно расскажу. Как же она удивится, когда узнает, что Пабло на самом деле зовут Алдияр. © Подслушано / Ideer

Меня зовут Энью (Anu, a new — «новый»). Я не имею ничего против своего имени, потому что могу легко завести разговор с новыми людьми. «Привет, я Энью, как новая машина». «Привет, я Энью, как твой новый парень». Хотя последний способ ни разу не сработал. Пока что. © Paperclip222 / Reddit

У меня была знакомая девочка Муза, у которой брата звали Лёва. Их мама была в девичестве Музалёва и в детях увековечила свою исконную фамилию. © Маринка / AdMe

Есть знакомый с отчеством Гертрудович. У всех возникает первый вопрос: почему отчество, а не «матчество»? Нет, вполне себе отчество: папу Гертруд (ГЕРой ТРУДа) звали. © Анонимно / AdMe

Я работала с парнем по имени Экселент (excellent — «отлично»). Он был официантом в моей секции в кафе в День cвятого Валентина. Он просто ушел и не вернулся, так что я бы не сказала, что он оправдал свое имя. © bettyjoe18 / Reddit

У подруги во дворе есть малыш Ахиллес. Родители познакомились в больнице, у обоих были какие-то проблемы с ахилловым сухожилием, вот и назвали так символично. Когда их спросили об уменьшительном варианте имени, они ответили, что для них он Хилечка, Ахилл. Бабушка зовет просто Кирюша. © Анастасия / AdMe

Сижу сегодня на работе, никого не тревожу. Клиенты приходят с разными мелочными просьбами а-ля получить выписку и т. п. Но один парень меня поразил. Гражданин 1996 года рождения захотел открыть вклад на свое имя, да вот имя у него Александр-Ярослав Викторович Жуков-Андрей. Я немного в шоке был, завис. Парень, видя мое вытянувшееся лицо, радостно добавил, что родители не могли договориться о том, как назвать сына, и решили дать двойное имя. А бабушка добавила свою лепту в фамилию. © Pridd / Pikabu

Я знала одну даму, которую звали Апполинария Аркадьевна Градецкая. Замуж она вышла за мужчину по фамилии Санько. И с негодованием отвергла принять его фамилию! Апполинария! Аркадьевна! И Санько? Тогда муж взял ее фамилию. Стал Градецкий Вениамин Валерьевич. Все лучше, чем Санько. © Галина Тищенко / Facebook

У знакомых дочку зовут Мебе́ль. Ударение на второй слог. Но никто не соблюдает. © Irina Latak / Facebook

Мою подругу зовут Сапфир (Sapphire), ее сестру — Эмеральд (emerald — «изумрудный»). А их брата — Феникс. Что-то здесь не так. © Maoux / Reddit