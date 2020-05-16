20+ человек, которые поднимают себе настроение, просто посмотрев на свою фамилию в паспорте

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Откуда у человека его фамилия? Трудно сказать после того, как сменилось несколько поколений. Некоторые образовались от имени, некоторые — от профессии, некоторые — от не самых благозвучных кличек. Многие писатели наделяют персонажей говорящими фамилиями, смысл которых пытаются сохранить даже при переводе на другие языки.

Необычные, смешные, забавные фамилии заставляют посторонних улыбнуться, а их обладателей порой ставят в неловкие ситуации. Но все же прекрасно то, что фамилий так много и что они такие разные. Мы в AdMe.ru снова убедились в этом, прочитав комментарии наших читателей под нашим постом. Вот самые интересные из них.