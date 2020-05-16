20+ человек, которые поднимают себе настроение, просто посмотрев на свою фамилию в паспорте
Откуда у человека его фамилия? Трудно сказать после того, как сменилось несколько поколений. Некоторые образовались от имени, некоторые — от профессии, некоторые — от не самых благозвучных кличек. Многие писатели наделяют персонажей говорящими фамилиями, смысл которых пытаются сохранить даже при переводе на другие языки.
Необычные, смешные, забавные фамилии заставляют посторонних улыбнуться, а их обладателей порой ставят в неловкие ситуации. Но все же прекрасно то, что фамилий так много и что они такие разные. Мы в AdMe.ru снова убедились в этом, прочитав комментарии наших читателей под нашим постом. Вот самые интересные из них.
- Сам давно занимаюсь медитацией для здоровья. У меня есть товарищ, он инструктор по медитации, фамилия его Пастухов. Однажды он поехал в район, хотел предложить фермерам обучиться медитации. Пошел, как водится, к руководителю села. Его спрашивают: «Вы кто?» Он отвечает: «Инструктор по медитации Пастухов». Председатель опешил и говорит: «Каких таких пастухов?» Подумал, что пастухов приехали медитации обучать. Потом все дружно долго смеялись. @ Юрий Могиленко / Facebook
- К нам приехала знакомая из Молдавии. Возвращаемся мы с мужем с работы, а она говорит ему: «Тебе только что звонила баба Лена и просила перезвонить ей». Мой муж говорит: «Я не знаю никакой бабы Лены», а она: «Как же, она сказала, когда Саша придет, пусть позвонит Бабилене (Babiliene)». Мы так хохотали, это была председатель профсоюза, но мы ее потом так и называли — Баба Лена. @ Mila Penny / Facebook
- В магазине известной продуктовой сети на стенде были вывешены фото и фамилии персонала. Директор Карманова, администратор Воровайкина и лучший продавец месяца — Недосчётова. Кажется, они подбирают персонал по фамилиям. @ Olga Rud / Facebook
- Бабушкина подруга рассказывала, что у них в деревне был мужчина с фамилией Палкин и женщина с фамилией Веревкина. Они поженились. Жена взяла фамилию мужа, но все в деревне их называли семьей Скакалкиных. @ Елена Соколович / Facebook
- У папы на работе был коллега Полубаба. Бедный мучился, женился — взял фамилию жены. Но когда заходил разговор о нем, то мужики спрашивали: «А кто это?» — «Ну тот, что Полубабой был». @ Лилиана Мащенко / Facebook
- В Вологде в УВД работал майор по фамилии Гараж. На звонки отвечал: «Гараж слушает».
Реакция звонивших в милицию была разной. @ Зураб Нижарадзе / Facebook
- Моя фамилия — Зелёная, я работала в поликлинике завхозом, и литейку для отливания зубов в стоматологии по выходным запускали только с моего разрешения. Там работала девушка с фамилией Чёрная. А заведующая лабораторией — Белая. Звонит мне дежурный регистратор и говорит: «Звонила Белая, просила позвонить Зелёной, чтобы Чёрная поработала», — и я понимаю, что звонившая читает по бумажке, чтобы не запутаться. @ Татьяна Зелёная / Facebook
- А еще есть смешная история про смену фамилий. У нас есть родственники с фамилией Клочок, ну и когда одна из дочек выходила замуж, нас пригласили на свадьбу. Торжественная роспись была в старом деревенском клубе, молодожены на сцене, ведущая торжественно объявляет их мужем и женой, и тут в зале пошел шепоток-смешок. Следующая фраза ведущей: «Невеста берет фамилию мужа, и Клочок становится Бычок». @ Елена Пугач / Facebook
- У меня была подопечная (я соцработник) с фамилией Работяга. И она, когда звонила своему врачу, говорила: «Добрый день, я ваша больная Работяга». Мировая старушка была. @ Katya Rubenchik / Facebook
- У нас работал кореец по фамилии Ем, когда он представлялся, ему желали приятного аппетита. @ Петр Могила / Facebook
- У нас в группе была девочка Инга Боже, и был преподаватель, который часто восклицал: «О боже!» Когда Инги не было на лекциях, мы хором ему сообщали: «Боже отсутствует!» — на что в ответ он лукаво щурился. Если Боже присутствовала, смеялись. @ Галина Маслобоева / Facebook
- У моего родного дяди фамилия Сладкий. А живем мы в городе Нижний Новгород, раньше он назывался Горький. Письма прикольно было получать: куда — Горький, кому — Сладкому. @ Наталья Кузнецова / Facebook
- Я Бескровная по первому мужу. Вышла второй раз замуж, фамилию оставила прежнюю. Через какое-то время приехала сестра в гости, видимся редко. Сидим, отмечаем встречу, разговариваем. Спрашивает, почему я фамилию не сменила. Говорю, что у мужа фамилия не очень. Она: «Ну, взяла бы двойную. Как бы ты теперь звучала?» Я: «Бескровная-Муха». Немая пауза и дикий всеобщий ржач! @ Наталия Бескровная / Facebook
- Был у моего мужа друг Саша. Все его звали Дулей. Когда он показал паспорт, где четко было написано «Дуля», я промолчала, но когда он предъявил свидетельство о браке родителей, где мама была Дулинская, я просто спросила, почему он не взял двойную фамилию. @ Ольга Седова / Facebook
- Мне как-то коллега говорит: «Звонили партнеры, сказали, у вас в компании есть один руководитель, серьезная, умная женщина, но в письмах всегда подписывается „Лапа“. Нет, мы все понимаем, коммуникабельная, позитивная, игривая, но вы ей как-то намекните, что в деловой переписке надо использовать все же фамилию». Плакали все. @ Марина Лапа / Facebook
- У папы в телефоне был записан коллега по цеху Ягодка. Хорошо, что мама его знала лично. @ Lenka Penka / Facebook
- Недавно мне пришлось обратиться за юридической помощью, компания с хорошим рейтингом с названием «Кидалов», такое название фирмы для юридической защиты, потому что хозяин ее — Кидалов. @ Ульяна Говоруха / Facebook
- У моей подруги фамилия Калина. Жених попался — Дикий. Мы долго смеялись. Я спрашиваю, так ты теперь Дикой будешь? Ответ еще больше насмешил: «Вот еще! Двойную возьму!» Теперь она Калина-Дикая. @ Ирина Мельникова / Facebook
- Я с женщиной работала, у нее фамилия по мужу — Блоха. Я ей говорю, ей надо было свою девичью оставить, чтоб двойная была, а она говорит, что девичья у нее — Неживая, и было бы Неживая-Блоха. @ Ира Нестеровская / Facebook
- У моей сестры девичья фамилия Медведева, она всегда хотела двойную фамилию, а у мужа Слыш. Если бы взяла двойную фамилию, было бы смешно. Мужа взяла. Теперь она Слыш Юля, часто казусы в жизни бывают с такой фамилией. @ Катя Катя / Facebook
- У моей бывшей коллеги папа — испанец по фамилии МерсЕдес. Когда ее родители женились, мама решила взять двойную фамилию. У мамы фамилия МАшина. Двойная фамилия досталась от мамы и коллеге. Не поверила бы, если бы она не показала паспорт: Машина-Мерседес. А у мужа была сотрудница Митронова-Слободская и сотрудник Комнатный, его все дразнили, мол, приходи, когда станешь трехкомнатным. @ Olga Iskiyaeva / Facebook
- Несколько лет назад работала в гостинице на ресепшене. Подходит на заселение дяденька средних лет, небольшого роста, с животиком, подает паспорт. Смотрю, фамилия Кот, а имя... Василий! Дико старалась не взорваться от смеха. Вот так в гостиницу и поселила Кота Василия. @ Алёна Малыгина / AdMe
- Моя девичья фамилия Малыш, когда до замужества ей подписывалась, все думали что это ник, и парни часто писали: «Привет, Малыш». А песню «Малыш, ты меня волнуешь» со школы ненавижу, каждый, узнав мою фамилию, пытался мне ее напеть. @ Галинка Гульванская / Facebook
- Во времена моего студенчества была у нас в клубной тусовке девушка, красивая утонченная декадентка, с творческим ником Лилиан Тод. Потом мы узнали ее настоящее имя и долго не могли перестать хихикать, звали ее Наташа Подопригора. @ Маргарита Васильева / AdMe
- У мамы была одногруппница Людмила Дуракова. Устав от насмешек, в какой-то момент она сменила фамилию на Ушакова. Звучно, красиво. И все бы ничего, да вышла замуж и стала... Дурнева! От судьбы, что называется... @ Диана Шестакова / Facebook
- Подруга работала в регистратуре медучреждения и рассказала про фамилию Струсовсшитый. Она еще переспросила: «С чего с чего сшитый?» @ Валерия Кан / AdMe
А какие забавные или необычные фамилии встречали в своей жизни вы?