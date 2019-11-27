18 человек, чья самоирония бьет наповал

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В 1900 году психогигиена была официально признана наукой. С тех пор ученые сформулировали не мало принципов сохранения душевного здоровья. Но, пожалуй, одним из самых важных оказался этот — «Относись к себе с иронией». И ведь правда: если ты готов посмеяться над тем, что не помнишь, как забронировать столик, до сих пор не говоришь на иностранном языке, хотя учил его со школы, или у тебя такое странное имя, что все думают, будто ты придумал его сам, — никакие неудачи и трудности в жизни тебе нипочем.

AdMe.ru убедился, что в интернете все еще есть уверенные в себе люди, которые не боятся показаться смешными, да еще и с удовольствием делятся собственными неудачами с окружающими, чтобы поднять им настроение.

Лучше ей не заказывать ничего больше этого коврика

«Пожалуйста, спрячьте посылки от моего мужа».

Когда реально оцениваешь свое будущее

«Я не бездомный, жена в магазине на ближайшие 2 с лишним часа. Пожалуйста, помогите».

«Мой дедушка каждую неделю косит двор в одной и той же серой рубашке с надписью Yamaha на спине. И недавно он заметил это»

Они называют его лучшим

«Мы с Эммой попали в телевизор! Но репортер не поверил, что меня действительно зовут Хантер Фишер, поэтому он придумал для меня новое имя»

«Бенджамин Холком».

Когда чувство юмора так и просится наружу

Главное — правильно себя подать

Когда твое достоинство — самокритичность

«Мы все не любим воров, но должен признать, что этот мне почти понравился»

«Иногда все, что я делаю, так и кричит: „Я полный идиот!“»

Главное — вовремя понять, какой из навыков прокачивать дальше не стоит

Все дело в перспективе

Тот случай, когда точно знаешь, в чем твоя слабость, но сил с ней бороться практически нет

«Пожалуйста, не разговаривайте со мной. Моя сила воли практически на нуле, так что я тут же отвлекусь, проболтаю с вами несколько часов и точно не сделаю свою работу».

«Пыталась улыбнуться, а получился Джим Керри. Ну что ж, пусть будет так»

Когда знаешь, что из отпуска родственники ждут не тебя, а твой чемодан

«Сделала коллаж из моих старых эмо-фотографий. Мама обычно говорила, что мою голову как-нибудь обязательно заклинит во время обеда или тогда, когда я буду делать что-то по дому»

«Привет, меня зовут Мак Дональд. Угадайте, где я получил работу»

Иногда статистика бывает жестокой

А вам попадались люди, которые совсем не умеют смеяться над собой, а все шутки в свой адрес воспринимают в штыки?