20 человек, которые, увидев странную штуку, не проходят мимо, а говорят: «Дайте две!»

В современном мире можно чем угодно обставить свой дом и купить любые безделушки. Поэтому вполне естественно, что некоторые люди решили не идти по проторенной дорожке, а выбрали для себя что-то чуточку странное и, возможно, даже единственное в своем роде. Это может быть нестандартная банка для сладостей, тарелка с крышкой в виде головки сыра или даже полный пакет пластиковых младенцев, предназначавшийся непонятно для чего, но купленный точно с удовольствием.

Нам в AdMe.ru очень нравятся чудаковатые и немножко странные предметы. Поэтому мы полностью понимаем тех людей, которые не проходят мимо таких вещиц.

Находка из секонд-хенда для людей с крепкой нервной системой

«Чуть не побежала к нему, когда увидела на полке»

У меня есть такой же, купила несколько лет назад. И тогда моя реакция была точно как у вас! © CrystallinePhoto / Reddit

«Моя семья иногда ставит пластиковых аллигаторов в качестве украшений к Рождеству — просто так, для смеха. Раньше еще ставили динозавров. Теперь будет эта сторожевая жаба»

«Нашел эту величественную лампу на обочине дороги. Надеюсь, она работает»

«Моя коллекция горшков для растений. Раньше они были просто кружками»

«Банка для конфет. Слишком странная, чтобы пройти мимо»

Это же выдры!

«Купили обеих обезьянок»

Найден на гаражной распродаже

Почему некоторым людям всегда везет? © Boomchakachow / Reddit

Я бы заплатил, чтобы не иметь этого в своем доме. © peacedetski / Reddit

«Нашел этого парня на распродаже. Он довольно странный»

Выглядит так, будто это волшебный сосуд с джинном

Вы никогда не видели фильмы ужасов? Теперь у вас есть проклятый предмет. © flargenhargen / Reddit

«Нашел причудливую картину с кошкой»

«Купила милую странную брошь, но сделала из нее подвеску»

«Я не купил, но через пару дней вернулся и больше этого тут не было. Либо это кто-то купил, либо, что более вероятно, оно встало и само ушло»

«Увидимся в ваших снах».

У меня сильное предчувствие, что вы увидите это снова. © a22e / Reddit

«Я люблю странные картины. А эта одна из самых странных. Конечно, я ее купил»

«Я просто пытаюсь представить себе историю такого кукурузного Санты, и у меня не получается»

«Эта тарелка с крышкой слишком милая и странная, чтобы ее не купить. Теперь это официально первый предмет в нашей новой квартире»

«Я как-то раз начал коллекционировать кружки с лицами»

«Вы когда-нибудь покупали что-то настолько странное, что дома вы смотрели на это и думали: „Почему?“ У меня вот есть целый пакет игрушечных резиновых младенцев. Зачем я это купил?»

«Он работает! А значит, стоит каждой копейки»

Я так хочу себе бургер-телефон! © nothxthx / Reddit