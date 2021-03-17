20 человек, которые решили оторваться по полной в момент выбора имени для ребенка

Муж познакомил меня со своим хорошим другом. Чувак серьезный на вид, почти на 20 лет меня старше, поэтому весь вечер обращалась к нему по полному имени — Иннокентий. Тот невозмутимо общался. И только когда прощались, мой благоверный шепнул, что вообще-то он не Иннокентий, а Викентий... Несколько лет спустя Викентий зашел к нам в гости. А у нас только что собачка завелась. И вот даю мужчинам их тарелки с какой-то едой, спустя минуту насыпаю собаке ее корм. А она ест так, что всё вокруг миски в этом корме. Ну я и говорю громко: «Стеша, свинтус, ешь нормально!» Викентий сразу оправдываться начал, мол, извини, не хотел, не ругайся. Повисла пауза, Викентий смущен, я вообще не понимаю, что происходит. Тишину нарушил смех мужа: «Это она к собаке обращается». Ну забыла я, что Викентий для большинства Кеша. © 2084.34 / AdMe