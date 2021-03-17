20 человек, которые решили оторваться по полной в момент выбора имени для ребенка
В современном мире сложно удивить кого-то нестандартными именами. Когда в одной песочнице встречаются Ратибор и Милана, а на детской площадке Николь играет с Платоном, ко всему привыкаешь. Однако некоторым людям все же удается назвать своих малышей так, что у родственников и прохожих лица вытягиваются от изумления.
Мы в AdMe.ru ценим неординарный подход к любому делу, поэтому с удовольствием собрали истории пользователей сети о самых нетривиальных именах, которые они слышали в жизни.
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У моих друзей среднего сына зовут Локи Радогор. Это полное имя. Его папа перед походом в ЗАГС сочинил целое обоснование, почему именно так, а не иначе у ребенка должно звучать имя. В ЗАГСе сказали: «Да хоть Кастрюлька. Вашему ребенку с этим именем жить» — и записали так, как просил отец. © Lilly Noel Sky / Facebook
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У знакомых родился сын, назвали Вовой в честь деда мужа. Супруга через какое-то время начала звать его Бобом на английский манер. Муж долго не мог принять такую привычку жены, пока в один момент не стал называть сына Бобиком. Тут уже супруга воспротивилась, ругались некоторое время и в итоге вернулись к стандартному «Вова». © Mr.Snowman / Pikabu
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У меня друг есть — армянин, дед под 80, имя у него Пушкини, в честь Александра Сергеевича, у него еще есть друзья-сверстники Лермонтов и Гамлет. На мой вопрос о таких странных именах он ответил, что их отцы прошли вместе войну, а командиром их отряда был учитель литературы, который по возможности читал им классиков. Вот поэтому они и дали своим сыновьям такие имена. © vbv82 / Pikabu
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Как-то встретил даму почтенного возраста, и в силу обстоятельств она показала мне свой паспорт. Внимание: Дон Ракета Николаевна. А сначала назвалась Ольгой. © Ozeegfrid / Pikabu
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У моей мамы есть старшая сестра — Вера. Она замужем за Никитой. Дочку свою, мою двоюродную сестру, они назвали Вероника. Моей маме это показалось оригинальным, поэтому она тоже решила ребенка назвать по данному принципу. Мой отец — Ваня, мама — Лена, обычные имена, но я Валена. Как меня в школе только не обзывали! И полено, и колено, и валенок. Всем было все равно на мои обиды. Родили брата. Назвали Леван! © «Подслушано» / Vk
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Полгода общалась с женщиной по имени Кристина. Все так к ней обращаются, даже e-mail у нее с таким именем. Потом присылает она мне документы по нескольким людям, отдельно в письме приписка: «А это — мои». Открываю, а она, оказывается, не Кристина, а Хайалэ. © Алина / AdMe
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Мою дочь зовут Есения, и меня страшно бесит: «О, это в честь Есенина?!» Блин, да если бы я захотела назвать дочку в честь него, то назвала бы Серегой и не парилась! © «Подслушано» / Vk
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Я — Настя, но не Анастасия, а Анастазия. Родители сумничали. Так в школе, когда подписывала тетради или свои работы, учителя красной ручкой исправляли мне «з» на «с». Однажды даже маму в школу вызвали, чтобы спросить, почему ее дочь собственное имя неправильно пишет. Потом мой стоматолог в шутку меня называла Анастезия. А один молодой человек спросил: «Тогда, получается, ты не Настя, а Назтя?» © Ana Pag / Facebook
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Давным-давно парень, с которым я встречалась, сказал мне, что назовет нашего первенца Посейдоном. В тот момент я поняла, что мы не будем вместе. Спустя годы я узнала, что он все же назвал своего сына Посейдоном. Бедный мальчик. © sra_az / Reddit
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Муж познакомил меня со своим хорошим другом. Чувак серьезный на вид, почти на 20 лет меня старше, поэтому весь вечер обращалась к нему по полному имени — Иннокентий. Тот невозмутимо общался. И только когда прощались, мой благоверный шепнул, что вообще-то он не Иннокентий, а Викентий... Несколько лет спустя Викентий зашел к нам в гости. А у нас только что собачка завелась. И вот даю мужчинам их тарелки с какой-то едой, спустя минуту насыпаю собаке ее корм. А она ест так, что всё вокруг миски в этом корме. Ну я и говорю громко: «Стеша, свинтус, ешь нормально!» Викентий сразу оправдываться начал, мол, извини, не хотел, не ругайся. Повисла пауза, Викентий смущен, я вообще не понимаю, что происходит. Тишину нарушил смех мужа: «Это она к собаке обращается». Ну забыла я, что Викентий для большинства Кеша. © 2084.34 / AdMe
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В роддоме выдали справку для ЗАГСа. Не читая, пошла регистрировать дочь. Регистратор спрашивает: «Как назовете?» Говорю: «Катя, Екатерина». У нее глаза квадратными стали: «Так и назовете?» Тут моя очередь удивляться пришла: «А чем вам имя не нравится?» Ответ убил: «Мальчика — Екатериной?» Пришлось в роддом опять идти, справку новую брать. © Елена Блинова / Vk
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Соседского мальчика зовут Ангел («Ангел, не сыпь песочек девочке на голову!»). В нашем же микрорайоне живет известный мальчик по имени Люцифер. А еще у меня есть знакомая Ия. Взрослая. Заметно было, что ее забавляет, когда при знакомстве многие переспрашивают: «Мария? Лия?» Привыкаешь — имя как имя. Красивое даже — означает «фиалка». © Надежда / AdMe
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Мою бабушку всю жизнь все звали Людой, Люсей. И вообще до школы все были уверены, что ее так и зовут. Ан нет! Отец, видать, с большой радости в метрике записал ее Мальвиной. Карл, Мальвина! В 1920-е годы... Откуда он взял это имя? © Наталья Юшко / Facebook
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Я хочу поменять имя. Меня назвали Авдотьей в честь бабушки, а теперь я буду Катей. Когда сказала родным, родители начали биться в истерике, сестра орала, что я иду против судьбы и меня за это жизнь накажет. И только та самая бабушка Авдотья тихонько спросила: «А где это имя меняют? Я тоже от своего не в восторге...» Завтра идем с бабулей навстречу новому имени и, возможно, новой жизни. © «Палата № 6» / Vk
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Визовый центр. Обычная клиентка приносит загранпаспорта на семью. Семья большая: она, новый муж, дети. Открываю паспорт младшего сына. Имя — Сноу. Ну, думаю, кто-то насмотрелся «Игры престолов», трудно же будет в жизни подрастающему чуваку. И ничего страшного, если бы не фамилия отца ребенка, которая досталась и сыну: Борд. Сноу Борд. Стоит ли что-то еще добавлять?.. Думаю, нет. © ihms79 / Pikabu
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Муж знакомой назвал сына Львом. Она была в ярости, поменяла имя сына, назвала его Димой и переделала свидетельство о рождении. Спросила, чем ей имя не понравилось. А она говорит: «Ты фамилию нашу знаешь?» Я не знала. А фамилия у них Утеночкины. Она мне: «Представляешь, он был бы Лев Утеночкин!» © Екатерина Рыжова / Vk
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Работала в химико-технологическом институте, старшего научного сотрудника (примерно 1935 года рождения) звали Ванадий. Но все называли его Вадимом. © Евгения Гордеева / Facebook
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Служил в прокуратуре с 2012-го по 2017 год. Однажды довелось мне проводить проверку в местечковом колбасном цехе. Прихожу на предприятие, спрашиваю Л. В. Карапетяна — директора цеха. Мне отвечает девушка в приемной:
— Вам Лермонтов нужен?
— Нет, Карапетян.
— Ну я и спрашиваю: вам Лермонтов нужен?
— Да какой, к черту, Лермонтов! Мне нужен Карапетян!
— Значит, все-таки Лермонтов...
— Да не нужен мне Лермонтов! Еще Пушкина бы предложили!
— Наверное, вы не поняли. Вам нужен Лермонтов Ванушиевич Карапетян?
И тут я понял, что некоторые люди выбирают для своих детей очень интересные имена. © dozierty / Pikabu
Люди с какими неординарными именами встречались вам?